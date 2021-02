0 shares







DESAFÍO POLÍTICO QUE EXCEDE AL CONCEJO DELIBERANTE –

Audacia y vocación explícita de gobernar con la centralidad sin margen a cuestionamientos. Mariel Fernández, Intendenta y Capitana, sacude el tablero político al ratificar que «gobierna convocando a los que comprenden que los aportes no pueden tocar o cuestionar el modelo local que tiene apoyo nacional«. Los /as que no aceptan las generales de la ley «quedan rezagados», sin importar quienes son, lo que representan, el pasado que tienen y el presente que podrían representar porque Mariel Fernández no está pensando en ser una transición, más bien considerando que es FUTURO. Los cambios en el Concejo Deliberante y en el Departamento Ejecutivo son mojones indubitables del querer y ser poder, acto desafiante y abierto al peronismo clásico, ortodoxo, histórico. Es poner en el territorio la fuerza que denote que «el peronismo de las comunidades, que abraza a las organizaciones y éstas al Peronismo que Reconquista» es mucho más que la vieja guardia o la nueva que bebió los hábitos y costumbres de la rosca y los acuerdos de estructuras.

Ese trayecto que emprendió Mariel Fernández desde la campaña electoral de 2019 va acumulando músculo que demanda tonificación legislativa, coroneles y soldados que reduzcan las críticas y oposiciones (puertas adentro del Frente de Todos). Una gran prueba es el pedido urgente de prorrogar o relanzar la Emergencia Económica y sus derivados, instrumento que pide la Intendenta para, como lo dice ella, «gobernar por y de cara al pueblo».

La exigencia interpela una propuesta de este gobierno: mejorar el Concejo Deliberante. En 2020, cedida la facultad de la gran emergencia (menos la administrativa y servicios públicos), ¿informó oficial e institucionalmente el Departamento Ejecutivo de los procedimientos de contratación, compras, pagos, reconocimiento de deuda, por citar ejemplos clásicos? ¿Se respondieron pedidos de informes respecto a SAE, intervención de infraestructura en escuelas, parques industriales y seguridad? Por ser el primer hecho político de la gestión, denunciando los decretos de Festa pasando a planta a trabajadores /as que no sólo eran jerárquicos, ¿puede explicar el aumento en la planta municipal, no hubo categorizaciones que replican lo que se le cuestionó, y con razón, al ex intendente Festa?

El gobierno compró un software que le permitió municipalizar el Estacionamiento Medido. La compra directa por un monto superior a los 6 millones de pesos (pagadero en cuotas), eligiendo a la empresa sin pasar por el Concejo Deliberante fue posible por la Emergencia. Ese esquema también permitió el alquiler de camiones de la basura (por seis meses) hasta que arriben las unidades que paga Presidencia de la Nación.

La Emergencia reduce lo burocrático pero aumenta la centralidad en detrimento de la información que es esencial para demostrar que no es relato el Otro y Nuevo oficialismo en el Concejo Deliberante.

La Emergencia, si es por sesión extraordinaria, necesita de 13 voluntades para iniciar y 16 manos para aprobar.

Con la salida y/o cese de actividades de dos legisladores de Pueblo Libre en el Frente de Todos, el nuevo oficialismo tiene seguro siete (8) sufragios del riñón:

Araceli Bellota, Lucas Franco, Josefina Díaz Ciarlo, Emmanuel Fernández, Gonzalo Galeano, Zulma Gil, Nadia Olea y Bona Ramírez.

Desde allí se construye. Karina Álvarez, sindicalista, peronista, COPEBO, conducción Ledesma, ha mostrado una clara adherencia al proyecto.

Martín Fraiz, cuadro de la histórica agrupación peronista Hugo del Carril, acompaña, aporta y construye bajo una consigna también histórica: si se respetan los acuerdos.

Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM, rechazó con el voto y /o abstención todo proyecto que no contiene o respeta a la familia municipal pero integra la CGT Regional y el Ateneo que conduce el diputado Walter Correa con quien la Intendenta selló el acuerdo para que Carlos Benítez maneje y conduzca el IDUAR.

Andrés Destéfano es Frente Renovador, conducción Damián Contreras, actual funcionario nacional.

Hasta allí doce potenciales o probables votos. Horacio Chiqué (Puebla), Carola Hernández y Verónica Vendrell, son una incógnita.

El Frente de Todos llega al número 16 con Juan Manuel Cíccolo, concejal titular y sobreviviente de Pueblo Libre, que ahora está más libre y es casi imposible que apruebe una emergencia.

Si las negociaciones se empantanan en el amplio oficialismo, si no hay predisposición a seguir acompañando a ciegas el modelo disruptivo de La Capitana Mariel, ¿entra a jugar acuerdos con algún sector de la oposición para obtener la Emergencia que, como está escrita, quiere ser retroactiva al 1 de enero?