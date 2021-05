La encontraron a Myriam, qué cambia en la causa penal por títulos truchos

Hasta la agencia oficial Télam levantó la noticia que el colega Rodrigo Solórzano otorgó en carácter de primicia: encontraron a Myriam Juárez en el Hospital Sommer, internada por COVID.

La ex Secretaria General de UPCN, una figura ligada íntimamente con la política de Moreno, había «logrado» escapar a la «detención» que si cayó sobre su hija, Betiana Arazco y su hermana, Lilian Juárez, detenidas y privadas de su libertad desde octubre de 2018. En las órdenes de allanamientos y detención pedidas por el fiscal Soñora y avaladas por el Juzgado de Garantías (Julián) estaba la consejera escolar Cecilia Parentti que a los pocos días se entregó y recuperó su libertad, pero sigue en el proceso como parte de la asociación ilícita que ya fue elevado a juicio oral.

Se evaluó desde octubre de 2018 y hasta mayo de 2021 que Myriam Juárez no estaba prófuga de la justicia sino que la justicia no quería encontrarla. Como toda verdad o mentira tiene carácter relativo, existían porciones interesadas en lograr que la ex Secretaria de UPCN Moreno continúe lejos de rejas, calabozos o unidades penitenciarias. También hubo autoridades judiciales que no olvidaron el expediente y por ese peso de «asociación ilícita» y siendo «Myriam Juárez» Jefa de la banda en la causa «Consejo Escolar títulos truchos», insistieron en la búsqueda y paradero. Así llegó el dato de su UBICACIÓN el día 5 de mayo: paciente hospitalizada, cuadro COVID, Baldomero Sommer. Alguien la identificó, dio parte a la fiscalía y luego hubo certeza absoluta que la PRÓFUGA está bajo atención médica.

Aislada por el coronavirus, desde el miércoles tiene una custodia policial. No hay dudas que la ex gremialista, histórica militante y dirigente, tiene asegurada una plaza penitenciaria salvo que, recuperándose de los efectos que produce el virus y ante la pérdida de su libertad, ofrezca una declaración y pruebas que aporten más elementos a una causa elevada a juicio oral.

Si habla Myriam, ¿alguien más entra en la causa?

Si habla Myriam, ¿quién o quiénes se hayan más comprometidos /as en la asociación ilícita?

La conjetura que durante más de dos años y medio integró el comentario político y judicial ya no tiene a la figura PRÓFUGA.

Myriam Juárez no cayó… alguien decidió ENCONTRARLA porque siempre la estuvo BUSCANDO.