7 shares







DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA –

Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, más de 25 millones de personas en el planeta han muerto a causa de enfermedades relacionadas al SIDA, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. El lema para este año «Solidaridad mundial, responsabilidad compartida».

En Argentina por tercera vez (2015, 2108 y 2020) se presenta el proyecto (el pasado 26 de octubre) de Nueva Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS- que busca ampliar derechos en materia de políticas públicas y acceso a la salud. Redactado de manera federal y colectiva por más de 40 redes de organizaciones de todo el país, este proyecto está centrado en una perspectiva de derechos humanos y géneros y pretende modificar la mirada biomédica de la ley 23.798, que ya cumplió treinta años. Son más de 40 organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH.

Es la primera vez que el proyecto de ley incluye a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. En nuestro país, 600 mil personas podrían tener hepatitis C, pero más del 50% no están diagnosticadas. Según los datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en 2017 fallecieron 6 mil personas por no acceder a la cura. Hay 10 mil casos anuales de tuberculosis y el 18% se da en menores de 20 años. “Los casos de sífilis congénita han aumentado y eso habla de la falta de controles y de acceso a la salud durante el embarazo”, dijo María Eugenia De Feo, integrante de Fundación HCV.

El proyecto incluye la participación de la sociedad civil, en particular las personas afectadas por VIH, hepatitis virales y sobrevivientes de la tuberculosis, como actores clave en la respuesta al VIH.

“Hace 30 años soñábamos con que, a esta altura de la pandemia de VIH, ya tendríamos la cura. Queremos que la ley sea ese sur que marca el norte. El capítulo 3 propone iniciativas para mujeres y personas con capacidad de gestar. Queremos que no vuelvan a atravesar situaciones de violencia durante sus partos”, agregó Mariana Iácono, de ICW Argentina.

El nuevo proyecto propone un espacio de transición entre la atención pediátrica y la clínica adulta, con especial énfasis en personas que nacieron con transmisión vertical. “La ley busca dar una respuesta integral a quienes vivimos con el virus y que podamos tener una calidad de vida digna”, enfatizó Emir Franco, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP).

Además, el proyecto de ley presentado pretende declarar de interés público la investigación y desarrollo de tecnologías locales para la producción pública nacional de medicamentos e insumos. “Necesitamos que, una vez aprobada la ley, se aplique en todos sus niveles, para que los sectores antiderechos no puedan interrumpir su ejecución”, dijo la diputada del Frente de Izquierda y de los trabajadores Romina Del Pla y alertó: “me preocupa la reaparición de enfermedades que estaban controladas, como la tuberculosis, que tienen relación directa con el avance de la pobreza y ciertas situaciones de deterioro de las condiciones de vida de la población”.

En el día de hoy 1 de diciembre de 2020 el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH. emite dos placas donde denuncia y repudia el uso de «datos falsos en relación a la entrega multi mensual de medicamentos y el acceso a servicios de prevención y seguimiento durante la pandemia». Luego afirma que el gobierno produce una «comunicación engañosa sobre el descenso de las nuevas infecciones dada la falta de notificación». También «la reducción de la distribución de preservativos gratuitos y el consecuente aumento de la sífilis».