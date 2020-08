0 shares







JUNTOS POR EL CAMBIO RECHAZÓ UN PROYECTO EN MEMORIA DE SANDRA Y RUBÉN –

Jueves de sesión virtual, otro momento para la legisladora por Moreno intente que su proyecto (sobre tablas) que declara el 2 de agosto como el Día de la Escuela Pública, digna, segura, es rechazado por el bloque de Juntos por el Cambio.

Débora Galán pide los minutos que se destinan como moción de preferencia y expone los argumentos sociales, educativos y políticos: «Lamento mucho que se haya rechazado el tratamiento sobre tablas de este proyecto que solo busca rendir homenaje a Sandra y Rubén y establecer como el día de su muerte, el 2 de agosto el día en Defensa de la Escuela Pública, digna y segura que se considere un día de reflexión. El día en que la escuela N°49 Nicolás Avellaneda se convirtió en una bomba donde no solo exploto esa humilde escuela de mi querido pueblo de Moreno sino que ese día se le cayeron las caretas a los personajes nefastos que gobernaron la Provincia de Buenos Aires por cuatro lamentables años, donde se caracterizó por la desidia, la desinversión, el ajuste brutal de la educación. Siete reclamos se presentaron por las condiciones edilicias de la escuela N° 49 antes de que explotara y perdiéramos la vida de dos personas invaluables para la comunidad, dos trabajadores de la educación. Esa mañana de agosto nos marcó a fuego. Sandra Calamano era Vicedirectora y Rubén Rodríguez auxiliar, llegaban más temprano para prepararle el desayuno a las y los pibes del barrio, a los estudiantes que se salvaron de milagro. Eso es lo que hacen muchos y muchas docentes y auxiliares de nuestra provincia y de nuestro país: poner el cuerpo, poner el corazón todos los días en barrios y en comunidades como las de Moreno donde si no tienen el desayuno de la escuela no tienen otro. Mis compañeros y yo acompañamos en silencio cada reclamo, cada marcha, en el Acampe vimos como las y los estudiantes, las familias, los docentes, vecinos y vecinas lloraban esas muertes porque saben lo que representa la educación pública, la escuela pública es lucha, es trabajo incansable, es poner el cuerpo, es construir una mejor sociedad pero la dirigencia de Cambiemos o Juntos por el Cambio o como se quieran llamar en aquel entonces, noS decían que la escuela pública se caía, la quisieron humillar, denostar, destruir, pero somos un pueblo con memoria y con sentido de justicia por eso decimos que no fue un accidente o no fue un error humano, el Estado fue responsable el gobierno de Vidal y la gestión de Sánchez Zinny fueron responsables, como fueron responsables de intervenir de manera anti democrática el Consejo Escolar de Moreno y su interventor de aquel entonces el señor Sebastián Nassif y todos los referentes y dirigentes de Cambiemos del distrito también son responsables. Quiero, si me permite señor presidente poder leer datos de diarios digitales que tienen información en tal sentido “el interventor del Consejo Escolar de Moreno, el señor Sebastián Matías Nassif, se comprometió en un acta firmada en marzo (del 2018 estoy hablando) a asegurar el mantenimiento –y escuchen bien- condiciones de seguridad y funcionalidad de los sistemas de gas de todas las escuelas del distrito. El compromiso firmado también por el Municipio y la Dirección de Escuelas se subscribió cuatro meses después de que se dispuso la intervención del organismo. También quiero seguir leyendo de otro medio digital “Información sobre la Provincia: que cuando asumió la gestión anterior la educación fue una de las áreas más atacadas por ejemplo del 2016 al 2019 la intervención en la educación tuvo un retroceso del 27% respeto al 2015, se cerraron más de 290 escuelas entre ellas escuelas isleñas y rurales. Recordemos las viandas de los comedores escolares que en muchos casos la misma se entregaba con mercadería vencida, en mal estado o con insectos cuando los docentes o auxiliares reclamaban se le iniciaban sumarios muchas veces persecutorios y descuentos en sus salarios que muchas veces consumía la totalidad del mismo. Obviamente también se los ha perseguido por denunciar las deplorables condiciones edilicias que recordemos en la época que explotó la escuela N°49 empezaron a denunciarse por medios también digitales y medios televisivos cuando se caían los techos de las escuelas o los pibes se caían en pozos ciegos. No conformes con eso siguieron queriendo tapar todo eso, el año pasado quisieron presentar el documental ‘Escuela bomba’ en un cine y fueron censurados teniendo que reproducir la película en la calle. En 2018 desde el Concejo Deliberante de Moreno, yo era concejal en ese momento, nos expresamos y si me permite también leer señor presidente lo que en esa oportunidad elaboramos como cuerpo quiero compartirlo: “Moreno fue protagonista de la conmoción de mayor repercusión social, educativa y política de los últimos años, decenas de miles de personas, familias enteras, comunidad se unieron en las calles en asambleas, reuniones para defender la escuela. Sandra y Rubén fueron dos personas que hacían de su lucha por la dignidad de la escuela pública y el empoderamiento de derechos de los más vulnerables de su trabajo diario, eran trabajadores reconocidos en su quehacer cotidiano en la defensa y promoción de la escuela pública”. Quiero cerrar señor presidente y antes que termine el mes de agosto con palabras de agradecimiento a todos y a todas las trabajadoras de la educación, a cada docente, auxiliar, directivo, personal no docente, por hacer de la educación publica un lugar de pertenencia, de sostén, de contención y de defensa de los valores más importantes que hacen a una comunidad. Todos los 2 de agosto debemos recordar que dos personas dejaron la vida en una escuela por desidia y por la gestión del ajuste, todo mi respeto a los familiares de Sandra y Rubén. Sandra y Rubén presentes ahora y siempre».

La respuesta de Juntos por el Cambio llegó en la voz del diputado (de la quinta sección electoral) Sergio Siciliano, quien acusó a la diputada Galán, ciudadana de Moreno, de «desconocer el funcionamiento del sistema educativo» y apuntó que él «no la vio a Débora Galán el día 2 de agosto de 2018 cuando explotó la escuela» cuando él si estuvo en el lugar y puso la cara.

“No me considero ni nefasto ni ningunos de los calificativos que dijo la diputada”, refirió Siciliano que agregó: «Es mentira que hubo siete denuncias respeto a la situación. Seamos respetuosos principalmente con Sandra y Rubén, no hay que usar a los dos trabajadores para levantar banderas partidarias«.

“Estaba donde tenía que estar, dando la cara en el Consejo deliberante, ayudando y acompañando a los trabajadores, pintando las escuelas que estaban en situaciones deplorables. No creo que hiciera falta la intervención, sigo sosteniendo que recibimos informes de los sindicatos donde se afirman los siete reclamos por el gas, no son mentiras”, concluyó Galán.