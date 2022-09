«La ESPUNM no es un huequito en una cancha, es la Universidad, es el pueblo de Moreno»

El aumento no es numérico solamente. La segunda marcha de estudiantes de la Secundaria Politécnica hacia el Municipio de Moreno tiene presencia de profesores /as, autoridades de la Universidad, madres y padres que caminan a la par de sus hijos /as, familias de todas y cada una de las localidades morenenses. El derecho a continuar en la ESPUNM no es negociable.

Con una sentada sobre la calle Asconapé, esa multitud educativa realiza la exposición pacífica bajo la atenta custodia policial. Una imagen de símbolos… de modelos.

Cantan pibes /as de 13 y 14 años, alumnos /as de la institución que sienten propia, trascendente, popular y pública. Hablan de la educación pública, del concejal (NdR: Gastón Fraga, Frente de Todos) que en la reunión de ayer «les dijo que la UNM debía darles un huequito en la cancha de fútbol para hacer dos aulas y seguía la Politécnica».

Hablan los que hoy escriben un capítulo de la historia, desafiando la pobreza del poder:

La Corriente Fundadora de la UNM lanza un lema muy claro «el predio es nuestro… la lucha también».

El 14 de octubre de 2010, la Presidenta de la Nación junto a su compañero de vida y militancia, Néstor Kirchner, encabezan el acto en Moreno donde se suscribe el Convenio que en este 2022 es desconocido como válido por el gobierno comunal que conduce La Capitana Mariel Fernández: