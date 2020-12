0 shares







DIEZ AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO –

La institución cuenta en la mesa de trabajo el mapa de metas y objetivos. Su corazón es el movimiento, un hacer de la construcción porque la mano de obra es calificada.

HUGO ANDRADE

Lo expresa el Rector Hugo Andrade, la UNM no es una oferta de carreras porque los circuitos se vinculan con los tres niveles de gobierno, con algunos más que otros (y sobran evidencias al respecto). Entre los músculos que hacen al cuerpo que tiene diez años de crecimiento, está muy presente que los egresados /as registran la casa propia o la primer puerta que un habitante golpea para encontrar respuestas a sus demandas. También el sector privado observa ese capital humano, por tanto respira ese plan de industrializar Moreno. Por supuesto que existen en agenda las ofertas académicas que miren no solo las necesidades sino las potencialidades.

La Universidad Nacional de Moreno y una entrevista en profundidad que puede explicar los por qué del sentido estratégico.