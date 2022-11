«La explicación de la Presidenta del Concejo Deliberante es inverosímil»

Juan Fernández, presidente de uno de los bloques legislativos de Juntos por el Cambio, responde a la nota oficial que le envió Araceli Bellota justificando el «no haber llamado a sesión extraordinaria» el pasado día viernes 4 de noviembre por tener el edificio (de sesiones) problemas eléctricos detectados el 3 de noviembre: «Fue un respuesta desconcertante. Pero primero quiero decir que «la gravedad del tema por el que se había convocado a la sesión (fugas de gas en escuela y explosión en una cocina) ameritaba sesionar hasta en la plaza. Abordar el tema y brindar una herramienta, desde el Concejo Deliberante, donde se contempla y busca mejorar la situación».

Qué análisis tenés de la respuesta de la Presidenta Bellota que por problema eléctricos no llamó a la sesión

Como dije, desconcertante y extemporáneo porque esa nota me llega el viernes a las 18:10, es decir, cuatro horas después de la convocatoria a la sesión, pero además entrega como argumento que los problemas técnicos se detectaron el 3 de noviembre, fecha en que no estaba convocada la sesión. Por eso dijo que fue desconcertante…

¿Desconcertante o falaz, el argumento?

Inverosímil. En caso de haber existido el problema se podía resolver haciendo la sesión en el patio del Palacio (como ocurrió en varias oportunidades). De haber existido voluntad política lo hacían..

El punto es el siguiente, a la mañana del viernes el Presidente del bloque oficialista, Lucas Franco, manifiesta que el proyecto de ordenanza sobre el gas y las escuelas estaba con deficiencias técnicas, es decir, tampoco sabía Franco de los problemas eléctricos, no tuvo contacto con la Presidenta Bellota

El concejal Franco me manifiesta que había una cuestión técnica en el proyecto, cierta disidencia, que era el motivo por el cual no estaban convocando a la sesión extraordinaria, otro punto que para nosotros no es argumento real, porque se puede hacer la sesión y modificar, de ser necesario, como ocurre cuando en lugar de ordenanza se trata de una resolución. Quedó claro que el oficialismo no tuvo voluntad política de tratar el tema de los problemas que existen en las escuelas públicas.

Mientras el bloque de ustedes esperaba respuestas se produce una marcha al Consejo Escolar de Familias por la Escuela Pública y el edificio estaba custodiado por la policía, una señal, todo un mensaje

A la misma hora que estábamos discutiendo en la Comisión de Educación el Consejo Escolar estaba casi militarizado. Es asombroso que un gobierno que dice ser de las comunidades no pueda atender como corresponde a un grupo de padres y madres preocupados por lo que sucede en los establecimientos escolares.

Entiendo que el Frente de Todos, buena parte del bloque, pretendió llevar esta propuesta para la sesión del próximo jueves donde el oficialismo buscaría aprobar el controversial convenio entre el Municipio de Moreno y el terrateniendo Jorge Bellsola Ferrer, expediente que volvió a Comisión y que no tendría ningún cambio después de casi dos meses que estuvo sin análisis

Ya adelanto que nuestro bloque no va a dar quórum. Estamos de acuerdo con el proyecto pero no vamos a ser partícipes de ese convenio porque, por los dichos de los concejales que participaron de la reunión especial en la Comisión de Legales, no presenta ninguna modificación cuando era un compromiso de hacerlo. Repito para que quede claro, de ninguna forma vamos a acompañarlo así. En caso que el oficialismo consiga el quórum entraremos a dar el debate.