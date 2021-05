La falta de perspectiva de género mata: el hijo de Johana NO está a salvo

El Juzgado N°3 de Familia Moreno/Rodríguez, a cargo de la jueza Mónica Silvia Báez, culpabiliza a la madre protectora ignorando las denuncias de agresiones físicas, emocionales y sexuales.

Desde hace 4 meses Johana no puede ver a su hijo de 4 años. Javier Paz, expareja y progenitor del niño se lo llevó sin autorización de la madre, aprovechando su ausencia cuando estaba al cuidado de su tía.

Johana no está sola. Otras mujeres se solidarizaron y acompañan en este ruta crítica como madre protectora. Entre ellas, Gabriela López, que la asiste como su acompañante emocional siguiendo los lineamientos de la ley 26485 de Victima de Violencia, y Sara Barni, presidenta de la ONG, RED VIVA, Red de Víctimas de Violencia y Abuso Sexual en la Infancia, con presencia en varias provincias de todo el país.

Hablamos con Sara, quien enmarcó este hecho de vulneración de derechos que están sufriendo Johana y su hijo en situaciones similares que se repiten en todo el país: «Lo que más nos viene llamando la atención en el último tiempo es la violencia vicaria invisibilizada. El año pasado en la Argentina 9 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en el país por el solo hecho de odiar a sus madres. Fueron asesinados por las parejas o exparejas de sus madres.»

– ¿Quién es Johana?

– Johana es una mujer que le hace frente a la vida, que no se cuestiona por qué a ella, sino que enfrenta y afronta lo que le sucede sin esperar que alguien le resuelva su situación. Es una mujer sobreadaptada a la violencia que recibe de su propia familia, de su progenitora, desde su más tierna infancia y que lo único que sabe es que tiene que proteger a sus hijos e hijas como dé lugar y a eso se dedica. No tiene tiempo para preguntarse qué es lo que quiere, si se puede dar un gusto, si se puede dar algún permiso. Es una persona totalmente oprimida por el sistema, por su familia y ahora por el Juzgado de Familia 3 de Moreno.

SARA 1

– En ese contexto asfixiante ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué y de qué modo Javier Paz se apropia del niño?

– Ella estaba cuidando a una de sus hijas en el hospital. Apareció el progenitor de su hijo. el único hijo que tenían en común, y se lo llevó. La familia de Johana, que estaba cuidándolo en ese momento asintió y desde ahí que Johana no puede ver a su hijo, siendo que Johana había hecho las denuncias pertinentes. No se trata de que Johana, porque se llevaron a su hijo, salió a hacer una denuncia: Johana viene sufriendo violencia desde hace muchísimo tiempo. Se refleja en todas las intervenciones que hay. Este hombre la amenazó con un arma.

Fue a hacer la denuncia correspondiente y acudió a todos los efectores que ella consideraba que tenían que intervenir. Su denuncia fue desestimada en un primer momento. Le hicieron las pericias, porque si una va a denunciar el robo de un auto nadie le hace pericias, pero cuando una va a denunciar violencia o abusos hacia sus hijos o hacia ella misma, lo primero que hacen es hacer pericias para ver si una está apta, si no está loca, si no está fabulando porque no sea cosa que vayamos contra el páter familia una loca desquiciada.

– Según relatás la Justicia le hace pericias a Johana intentando hallar motivos para calificarla de fabuladora y no apta ¿Qué elementos encuentra el Juzgado 3 para, en lugar de restituir rápidamente al niño, revictimizar a Johana y someter al niño a convivir con el violento?

La jueza de familia N° 3 de Moreno básicamente le negó la restitución del niño porque se basó en una pericia de una psicóloga del juzgado. Tomaron una foto, no relataron la película. Bastó que citarán al progenitor y contara una historia de la negligente y mala madre que es Johana sumado a estereotipos.

Y una progenitora que ejerció violencia sobre Johana desde la infancia. Y con eso les alcanzó para decir que Johana era la «mala madre», lo que conocemos como síndrome de alienación parental. Básicamente por eso trabaron la restitución.

Los únicos que actuaron cómo debían actuar fueron la Fiscalía 5, que emite una orden de detención porque lo considera una persona peligrosa, ya que tiene 8 hechos denunciados en esa Fiscalía; y la Secretaría de Género que hizo un informe cuando tuvo la oportunidad de reunirse con Johana.

El Servicio de Niñez no dio crédito a lo que Johana estaba denunciando cuando se llevaron a su hijo y a partir de ahí la jueza declaró el centro de vida del niño con el progenitor. Ya tenía una red de contención patriarcal armada, con su nueva vivienda con su nueva pareja, con la madre de su nueva pareja que se iban a ocupar del niño, de llevarlo y traerlo al jardín, porque supuestamente Johana no era apta.

A Johana le hicieron una entrevista desde el juzgado cuando viajaba arriba de un colectivo, por teléfono. Johana no entendía lo que le estaban preguntando por qué no se escuchaba y a todo lo que le preguntaban respondía que sí. Pero en realidad ni entendía de lo que le estaban hablando: esa fue la entrevista que bastó para decir que Johana era una mala madre.

– Vos relatás cómo la madre protectora que denuncia es sentada en el banquillo de los acusados. Sin perspectiva de género sin embargo sostienen esto ¿Con qué argumentos?

Esto que le pasa a Johana lamentablemente no es un caso aislado es algo que ocurre en todo el país, sobre todo en los juzgado de familia, donde se utiliza un síndrome inexistente creado por un pedófilo confeso como Richard Garner y que habla de la «mala madre», de la madre que inventa cosas para que el niño no se relacione con el progenitor no conviviente. Así lo han declarado la Organización Mundial de la Salud, en Argentina por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Colegios de psicólogos, APBA, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y también por el Colegio de Psiquiatría de Argentina, quienes dicen que es un síndrome inexistente. Tan ridículo es, como que lo ‘diagnostica’ un juzgado y lo ‘cura’ una sentencia judicial.

Este síndrome inexistente es utilizado por violadores y violentos que pretenden denostar a la madre protectora y ponerla en el lugar de despechada con todos los estereotipos de género que conocemos: la mala madre, la despechada, la obstructora del vínculo, cuando la madre lo único que está haciendo es proteger al niño. Y en su lugar, lo que están haciendo es violencia vicaria, ó sea seguir lastimando a la mujer a través de sus hijos.

Lo que más nos preocupa en el caso de Johana porque tenemos casos concretos donde han amenazado de muerte a los chicos cómo fue en el caso de Johana y a la madre diciéndole «te voy a lastimar donde más te duele», «voy a matar a tu hijo», «no lo vas a volver a ver», y todo ese tipo de amenazas que sabemos que se llevan adelante. Esperamos que no sea la crónica de un asesinato anunciado.

– Este tipo de amenazas ¿es algo que se repite? La Red Viva tiene sedes en varios puntos del país ¿Qué relación tiene este caso con otros similares?

– Nosotros lo que estamos haciendo como Red a nivel nacional, con muchísimas madres de todo el país, es juntar todas las denuncias que tenemos, mostrar que estos no son casos aislados, y mostrar que son sistemáticamente utilizados en nuestra contra, en contra de las madres que denuncian abuso o violencia. Y que cuando una más insiste, se cumple la terapia de la amenaza de Richard Garner que cuando una más insiste en denunciar lo que está sucediendo más SAP ejercés, más enferma estás. La única manera de terminar con eso, según Garner, es separar a la madre y al niño.

Se producen arrancamientos, como fue en el caso de Johana, en el que la criatura siente que su mamá lo abandonó y está bajo la órbita de un violento, en el peor de los casos abusador, y sin ningún tipo de reparo, de resguardo. En este caso estaban enviando a este violento, después de lo que se denunció, a hacer terapia.

Nada sabemos del niño, nada sabemos cómo está.

En una entrevista que han tenido diversos servicios locales nos ha sorprendido la observación de que el niño en su relato no manifiesta signos de alarma, cuando sabemos que un niño de tres años necesita más que 15 minutos de consulta para ver en qué situación está y que está viviendo con una persona que es violenta, que amenaza con armas. No sabemos qué es lo que le puede estar diciendo y tampoco tenemos la posibilidad de hacerlo revisar con nuestra médica pediatra, ni con nuestra psicóloga como para saber cómo está realmente el niño.

Eso está pasando desde enero de este año y todavía entre burocracia y burocracia se van pasando la pelota. Mientras el hijo de Johana NO está a salvo.

La grupa de mujeres que se organizan lanzaron un nota de adhesión. Invitan a las individualidades y organizaciones para solidarizarse con Johana por su hijo y por todas las madres y niñxs en similares circunstancias.

