COMUNICADO DEL DR. ANÍBAL ASSEFF –

No es el pliego sino el esquema, el sistema, el método, es todo bajo el rechazo del Dr. Aníbal Asseff, el hombre que peleó por la intendencia en las dos últimas elecciones ejecutivas (2015 y 2019). Se opone al proyecto que fue aprobado por el Frente de Todos y el concejal García de FAP en Juntos por el Cambio:

El día jueves 27 de agosto se trató en el Concejo Deliberante de Moreno el pliego para la contratación de mano de obra para la recolección de residuos domiciliados. Nuevamente los vecinos sufrirán las consecuencias de las malas decisiones que toma el poder político que gobierna desde hace ya 25 años y que han llevado a Moreno a la actual situación de desidia y abandono.

Falta de servicios municipales. Falta de transparencia en las gestiones de Gobierno. Falta de Seguridad. Y un desolador panorama donde no se respeta la propiedad pública ni la privada , donde se alientan las usurpaciónes, se las tolera y apoya.

A todo esto se suma ahora, que ante la finalización del contrato de recolección de residuos entre el municipio y la empresa EL TRÉBOL, contrato que fuera apoyado siempre por el oficialismo actual, durante las administraciones de West, como intendente, Festa en su rol de concejal primero e Intendente después y Mariel Fernández como concejal también.

Se nos pretende imponer un delirio incomprensible, donde el Municipio entrega su patrimonio (camiones e insumos materiales) A una cooperativa u otra empresa la cual deberá absorber a los empleados de «El Trébol» con las mismas condiciones contractuales que gozan actualmente.

Esto una cooperativa no lo podría hacer por ley.

Además se le miente a la población diciendo que es un gran logro cuando no lo es, ya que no hay propuesta certera ni datos concretos.

Solo han presentado un pliego, incompleto, confuso y carente de coherencia que resulta inviable sin una proyección a futuro.

Se trata de una licitación irregular, que el Municipio no está, ni estaría en condiciones de afrontar.

Esta propuesta no solo NO asegura el servicio si no que expone al pueblo de Moreno a un experimento en una área tan sensible cómo es la higiene sobre todo en un contexto tan delicado como el que se está atravesando actualmente en materia de salubridad.

El objetivo de esta maniobra es claramente político ya que no beneficia en nada a los ciudadanos de Moreno que viven cada vez peor.

En mi caso SIEMPRE rechacé todo tratamiento de pliegos y adjudicación por ser hechos a medida de la empresa ganadora, como así también he rechazado en las rendiciones de cuenta, los pagos a esa empresa señalando los incumplimientos de servicios.

Nuevamente la irresponsabilidad política del gobierno municipal nos lleva a rechazar esta falsa licitación.

Y advertir al pueblo de Moreno y a los trabajadores municipales que son discriminados ya que no solo se les quitará herramientas de trabajo para ser utilizadas por una cooperativa u empresa, algo insólito, nunca antes visto, si no que también los empleados municipales que desempeñan funciones en recolección de residuos en áreas como Cuartel V seguirán cobrando un salario municipal a diferencia de los nuevos incorporados.

Por todo esto, una vez más nos paramos de la vereda de enfrente a este tipo de decisiones, ya que la falta de transparencia y planificación son evidentes.

Queremos gestionar para que las condiciones en las que viven los ciudadanos morenenses sean dignas, garantizando no solo servicios municipales si no también la seguridad necesaria para vivir mejor.