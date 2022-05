«La feria es una fuente de trabajo, si la sacan no podemos dar de comer a nuestros hijos /as»

El fenómeno crecerá porque la descomposición está en ascenso, golpeando lo social. No parece probable que el gobierno de Alberto, a través del Ministerio de Infraestructura, financie pequeños parques nacionales para que la administración local baje el martillo, con la firma de un alineado Juez de Faltas y la encomiable TAREA policial para desalojar y limpiar las ferias populares de las plazas.

Con el INDEC como fuente no intervenida ni objetable, en abril de este año una familia tipo (dos adultos, dos niños /as) debió contar con un ingreso de $ 95.260 para no ser POBRE. Un hogar de las mismas características requirió de $ 42.527 para no ser indigente.

Por estas líneas demarcatorias, hay trabajadores formales e informales que son pobres e indigentes. Un Potenciar Trabajo es 19.470 pesos.

Elizabeth mira el mapa de la venta popular. Lo conoce porque tiene la función de administrar sin que eso signifique privilegio ni ventajas:

Hemos hecho coberturas en distintas plazas, veo que está creciendo la Feria Juntas a la Par ¿puede ser?

Sí, está mucho más grande, en este tiempo ha crecido. Crece más cuando es a fin de mes como que la gente viene, pero ahora últimamente sí, creció bastante porque está a la vista la falta de trabajo, que uno se la rebusca. Es verdad, hay mucha más gente que antes.

Varias vecinas me señalaron que vos eras la administradora ¿qué significa ser administradora? ¿Cuál es tu rol?

Nuestro rol es estar presente en la feria los días que estamos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 horas, en verano cambia el horario. Es estar con el parlante como nos viste, llamar a la gente, nos preguntan si están las personas y organizar más o menos cuando hay algún conflicto que a Dios gracias por suerte no hay. Pero cuando pasa algo uno tiene que estar presente y organizar. Ahora dentro de todo las mantas están organizadas, sino vamos y les decimos ‘chicas hay que hacerlo más chico’ le damos lugar. Tenemos un grupo de Facebook, que en el grupo de Facebook lo mismo, aprobamos cuando se confunden en el quiero, o pasa que no retiran, entonces ahí nosotras estamos presente. Está Emilse, estoy yo, somos las dos administradoras, después Alejandra, Emilia, Marga, que son moderadoras, ellas nos ayudan tanto en el grupo para aprobar, para estar presentes si hay algo que, por ahí las chicas se confunden con los precios, no es lo mismo ropa nueva que usada. Eso se basa en ser administradora, tratar de ayudarnos entre todas. Yo me considero una chica más, soy administradora porque ayudamos, pero me considero una chica más.

¿Esto es un trabajo que lo permite la Municipalidad de Moreno? ¿Hablaron con el municipio para poder desarrollar esto o es autónomo?

Por ahora ha venido el IMDEL y nos dijo que va a llamar a una reunión. Así que estamos esperando la reunión, pero esto es una feria de barrio. No es que vas a encontrar gran cosa, por lo que habrás visto es ropa de feria, ropa usada, ropa nueva, variedad. Pero más que nada es una feria de barrio, porque no es grande. Si bien creció ahora, mucha gente, pero no es una gran feria como ha pasado, como la Feria de las Flores que ahora no está, pero es una feria de barrio. La plata no alcanza, entonces uno sale a buscarse el mango, por ahí el marido labura, como en mi caso, y yo vengo más allá de que soy administradora, también vendo mis cosas, vendo AVON. Todos nos rebuscamos.

¿Qué te pasaría a vos personalmente si cierran esta feria?

Tanto a mí como a mucha gente, esto es una fuente de trabajo. Esto es un plato de comida para todas, como siempre les decimos a las chicas, cuando vino la municipalidad ‘vamos entre todas’, porque esto es para muchas que dependen solamente de la feria. Si esto se cierra le quitamos el plato de comida a nuestros hijos, literalmente es así porque muchas chicas viven de la feria.