EN EL BARRIO NO HAY FLORES –

Las reuniones han tenido lugar y espacio. El gobierno de Mariel Fernández, a través de Comercio y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) tendrían definido el plan: cerrar para siempre la mega Feria Las Flores, traslado de puesteros de Moreno al terreno que está al lado del CIC La Bibiana, lugar que la Intendenta designó para construir otro hospital.

Las /os feriantes, hasta el momento, no abren los puestos de la mega feria a cielo abierto. Marta declara que «rechazan el cierre y reubicación», incluso habla de acciones discriminatorios: «Tuve una reunión con la Secretaría de comercio y el IMDEL, me dijeron que no lo puedo hacer por la pandemia, después salen a decirnos que van a hacer el traslado. Lo que queremos pelear es el traslado, no estamos de acuerdo, hace 10 años que estamos acá tenemos una comisión con personería jurídica y lo que no queremos es que nos trasladen«

¿Dónde sería el traslado que le ofrecen desde el IMDEL?

Nos ofrecen el traslado a lado del CIC La Bibiana, que es en Catonas, en el predio que ellos desalojaron meses atrás

Es decir, que la feria Las Flores se trasladaría a lado del CIC La Bibiana

No, ellos quieren trasladarnos pero nosotros no vamos a aceptar eso, aparte quieren toda gente de Moreno y hay feriantes que no son de Moreno y creemos que no es justo porque el problema es económico nosotros necesitamos trabajar y tenemos muchos chicos jóvenes trabajando acá

¿Cuántas familias están en la feria Las Flores?

800 familias

Esa propuesta del gobierno de Mariel Fernández sería con otros puestos, con otras características de la feria, como sería?

Si, ellos piensan solamente en armar una feria, poner solo feriantes de Moreno que no sean de otra localidad

Bueno, esa es la definición del gobierno, ustedes que piensan hacer, abren?

No, nosotros decimos de no abrir por la pandemia pero no vamos a aceptar eso.