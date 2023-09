«La figura de Mariel es la única que tracciona hacia arriba la lista de Unión por la Patria»

ELECCIONES GENERALES 2023 –

El punto que presenta la encrucijada del próximo 22 de agosto instala un GPS que Martín Fraiz, cuadro de la agrupación peronista Hugo del Carril, actual Secretario de Tránsito y Transporte, tiene en su pantalla: «Hay que salir a militar más, día a día, llevando herramientas que permitan reconectar con el electorado desencantado, como por ejemplo la suba en el tope de Ganancias y el proyecto de eliminación de ese gravamen perverso».

La ola violeta de La Libertad Avanza es de una figura que arrastra votos, algo así como un «rock star» define Fraiz al libertario Javier Milei, sacando importancia al «armado local porque la sociedad de Moreno no conoce a los /as candidatos /as de la lista de Andrea Vera Intendenta » que el pasado 13 de agosto obtuvo el 23 por ciento de los sufragios, tres menos que Milei como aspirante a la Presidencia de la Nación.

Entiende el dirigente de la Hugo del Carril que la figura que «atrae votos es Mariel, no Axel ni Sergio Massa», aunque dirá sin lugar a dudas que «Massa es el mejor candidato que puede tener Unión por la Patria».

Es muy interesante el análisis respecto al Concejo Deliberante que se viene porque, en la visión del funcionario, «el cuerpo debe avanzar en mayor protagonismo» deslizando una cierta autonomía respecto al Ejecutivo pero en el sentido de llevar proyectos o enriquecer los que desembarcan en el cuerpo colegiado.

La Hugo del Carril, agrupación que acompaña a todos los Ejecutivos, ¿evalúa como posible construir hacia adelante para coronar en 2027? Pregunta que tiene una respuesta muy lógica… bien política.

Entrevista completa de Martín Fraiz con Desalambrar Tv: