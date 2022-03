La figura del PRO que banca la construcción de la cárcel que proyecta Mariel

Sin lugar a dudas acompaña la construcción de la cárcel en la localidad de Cuartel V. Como hombre del PRO, la renovación, Demián Naya, despliega los argumentos más relacionados a la crisis de seguridad, el hacinamiento carcelario, la puerta giratoria. A diferencia de las pocas voces oficialistas que avalan la construcción de una cárcel con casi mil plazas en El Vergel, Naya no efectúa mención de la generación de puestos de trabajo:

¿Estás de acuerdo con la construcción de la cárcel en Moreno?

Hoy entiendo que acompaña la necesidad de la Argentina, es un hecho que nosotros tenemos aproximadamente 100 mil presos en la República Argentina de los cuales 60 mil, o sea el 60% responden al servicio penitenciario bonaerense y tenemos una sobrepoblación del más del 20% sobre la capacidad penitenciaria en los centros de detención. Eso hace que los detenidos permanezcan en las comisarías, hay que utilizar personal policial para el cuidado de los reclusos y me parece que no es el fin tener los efectivos policiales ni las comisarias afectados a esa tarea. Me parece que es interesante entender el problema que tenemos y la verdad que la solución es justamente tener nuevos centros de detención, nuevas cárceles y no me parece descabellado que Moreno con la tasa de delitos que tiene en crecimiento permanente y constante lamentablemente por falta de políticas de seguridad tanto a nivel provincial como nacional, tenga un espacio para esto, más allá de las otras necesidades que son super entendibles y una necesidad no tapa la otra sino que hay que solucionarlo.

Es decir que vos como hombre del Pro y de Juntos ¿acompañás la propuesta de Mariel Fernández de la cárcel?

Yo estoy absolutamente de acuerdo y entiendo que la seguridad es un tema que hay que tratar y que hay que mejorar. Y sin la posibilidad de tener a los presos dentro de una cárcel el problema de inseguridad que sufrimos en Moreno no va a ser solucionado.

Ahora la política de seguridad no se resuelve con una cárcel ¿o si?

No, pero una vez que la policía detiene a las personas que cometieron un delito y éstas no pueden ser sostenidas dentro del servicio penitenciario y son liberadas por la justicia por la falta de lugar, el delito es recurrente y es permanente. Es una de las variables por las cuales el delito es constante en un distrito como el nuestro. La liberación de presos efectuada por el gobierno, del cual la intendenta forma parte, es uno de los dos datos que han disparado claramente el índice de delito a nivel provincial.

Si la propuesta de construir una cárcel lo hace Juntos, me imagino como respuesta de los sectores populares, cerrar cárceles y abrir escuelas. Si es tan claro este asunto, ¿por qué no se hicieron cárceles en el gobierno de Vidal?

Vidal fue la primera gobernadora en construir una cárcel y lo hizo justamente en el municipio de Campana, que es un municipio gobernado justamente por Juntos por el Cambio, y fue una cárcel juvenil. Justamente porque el nivel de detención y de esfuerzo de la policía en combatir delito se veía truncado por la liberación permanente de todo un segmento de la población que necesitaba un tipo de atención y recuperación y reinserción social dentro de condiciones dignas. Porque no nos olvidemos que una característica del servicio penitenciario de Argentina es la reincidencia por falta de capacitación, preparación y estado de las cárceles, y eso es responsabilidad también del Estado. Una cosa no va en detrimento de la otra, coincido en la necesidad y la carencia que Moreno tiene en materia educativa, en la falta de escuelas, y la falta de acceso a la educación y a la salud. Eso debe ocuparse el Ministerio de Educación de forma urgente y con la cantidad de fondos nacionales y provinciales que recibe Moreno hoy por hoy eso debería estar absolutamente contemplado. Pero por otro lado, también tenemos que tratar la situación de vulneración de derechos humanos que acontecen con respecto a los reos en Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires donde aquellos detenidos son absolutamente vulnerados en sus derechos y no hay ni siquiera espacio ni condiciones dignas para poderse reinsertarse en la sociedad, y luego son liberados para volver a cometer delitos.

AUDIO 1 NAYA

Siendo un proyecto estratégico, hay que imaginarse el impacto en la población de Cuartel V, tener una cárcel con casi mil plazas ¿te sorprendió o te sorprende que el oficialismo no hable de esto? En la apertura de sesiones la intendenta no habló y nadie está diciendo nada aún cuando hay avances sustanciales para que esto inicie su etapa de obra.

Si, la verdad que entiendo que golpea directamente a su electorado, entendamos que los votantes del Frente de Todos suelen estar dentro de las cárceles donde claramente arrasa. Ellos trabajan culturalmente sobre la comisión de delitos o política selectiva, fundamentando y justificando la liberación de presos, la justificación del delito. Entonces entender y publicitar que justamente están instalando una cárcel para atacar esto, entiendo que es publicidad agresiva para su electorado.

Dos cosas, sobre la cárcel en Campana fue una ampliación no fue una nueva cárcel la que hizo Vidal. Y lo segundo es, se han construido cárceles a lo largo del tiempo, pero no hay trabajo. Entonces Filmus en algún momento dijo ‘en lugar de cárceles, escuelas’. Lo dijo Filmus en el año 2019 y en 2022 un hombre del PRO banca el proyecto de Mariel del Frente de Todos, ¿qué me respondes?

Yo entiendo las políticas públicas como un todo, y no entiendo que sean partes estancas de un sistema, me parece que es fundamental el trabajo de educación y nosotros tenemos una mesa educativa que está diagramando justamente para el Moreno del 2023, que va a ser facilitada a nuestros candidatos a presidentes. Es un proyecto que están laburando los docentes y directivos de Moreno, para que en diciembre de este año nosotros contemos con el plan educativo que Moreno requiere para una mejora a futuro de forma constante y permanente con la inversión en infraestructura que necesita de un nuevo presidente y de un nuevo gobernador como vamos a tener en el 2023. Más allá de eso entiendo que frente a la situación critica del sistema penitenciario y la seguridad que vivimos día a día también es necesario tener un lugar en condiciones para los reclusos.

Dijiste en 2023 un nuevo presidente, un nuevo gobernador, pero no dijiste nada de la intendencia…

La intendencia es algo que estamos trabajando y cuando tengamos los proyectos absolutamente terminados no tengo ninguna duda que vamos a tener un nuevo intendente también en Moreno.

AUDIO 2 NAYA