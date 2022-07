La fuerza popular y la salida con trabajo

Es la conceptualización de la economía popular y los hechos que produce. En el Día de la Independencia, la OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) desplegó una actividad en el barrio Lomas Verdes III. «La salida es con trabajo» rezó la consigna y las actividades avanzaron como muestra del hacer.

Antonio Castillo, máximo dirigente de la organización en Moreno, explicó que en el distrito «hay 45 compañeros /as que tienen el Potenciar Trabajo, y hacen la contraprestación en cinco centros populares, que no son llamados comedores o merenderos ya que aspiran que esos puntos sociales no sean solo espacios para la entrega de comida sino para alcanzar organización social y popular».

El 9 de julio se realizó la entrega de un lote de herramientas para la construcción y jardinería (programa Banco de Herramientas). Hubo control sanitario en niños /as, entrega de alimentos frescos. La jornada resultó propicia para que la olla tome temperatura y compartir esa producción desde el saber popular.

Cada día cuenta con planificaciones. Se adquieren lotes de verduras por mayor que son fraccionados en bolsones a precios accesibles, en una forma de abaratar costos. Avanzan en la construcción de centros populares.

Entre los objetivos planteados está la construcción de centros populares, pero hay algo más: «Antes de fin de año esperamos constituir una cooperativa de consumo, trabajo y servicios públicos», adelantó Castillo.