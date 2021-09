«La gente dijo basta, hasta acá»

A una semana de las P.A.S.O, entre las listas que cruzaron la primera línea está el Encuentro Vecinal en Acción por Moreno (E.V.A). Una boleta corta con el plan de cortar la local del Frente de Todos y acompañar la de esa fuerza con Tolosa Paz. Consiguió 4.890 votos, un 2,32 por ciento. Esa es la base que en noviembre debe conservar con un cuarto oscuro ya no con 23 opciones para elegir sino con 8 ofertas finales.

Carola Hernández, actual concejala del Frente de Todos, aspirante a permanecer en su banca con E.V.A, pudo hacer un boceto de la jornada electoral, con pinceladas que dibujan al oficialismo de Mariel Fernández:

La fiscalización siendo boleta corta ¿contra quién tuviste que luchar? ¿Personas formadas, desestructuradas, incapaces de comprender la ley o haciendo una ley propia?

Creo que nos encontramos con compañeras y compañeros que no tenían idea que nos querían imponer. En mi caso particular no me dejaban ingresar a las escuelas por ser pre-candidata, imponían términos que la verdad nunca los habíamos escuchado, por ejemplo, que si yo estaba iba a ser voto cantado. La realidad es que al principio de ese domingo se nos dificultó mucho con respecto a nuestra presencia porque cubrimos las escuelas con fiscales generales, tampoco había una proporción como muy grande desde nuestro proyecto político, desde nuestra lista, en cantidad. A mí me sorprendió mucho que la primera escuela a donde fui me hayan salido con esto, me hayan prohibido hasta el ingreso y que mi imagen significaba esto como si fuera un voto cantado como bien me lo dijeron.

¿Por estar vos ahí sugerías a las personas que vayan y te voten?

Es lo que dieron a entender. Aparte tuve que acudir al apoderado, tuve que acudir a la delegada porque en principio la gente que te lo decía eran encargados de escuela. Tuve que acudir a Gendarmería para que me permitan el ingreso, es más en una de las escuelas fui custodiada por la Delegada, la cual le informó a la encargada de escuela de que obviamente yo podía ser fiscal general y podía verificar que nuestras boletas estuvieran en las urnas. En su momento y obviamente después en la mesa. Claramente que mi función no era generar ninguna discordia en las escuelas, más por lo que implicaba la elección y demás. Así que, con los directivos en Cuartel, con los que hemos hablado porque nos hemos conocido, porque hemos generado durante nuestra gestión diferentes acciones en esas escuelas, había muy buena relación. Nos reconocimos en muchos casos y traté sobre todas las cosas que sean los compañeros que cumplan esa función. Pero una de las cosas que también me sorprendió es que decían que ese lugar lo ocupaban los militantes...

¿Qué lugar?

El lugar de fiscalización.

Bueno, vos podés decir soy militante…

Y fue mi respuesta claramente. Obviamente acudí a que me dijeran en dónde está escrito…

¿El resultado era el que esperaban, fue decepcionante? Están muy lejos del 8,33. Las utopías no hay que matarlas, pero las realidades son fuertes.

Nosotros primero estamos felices, porque el primer objetivo lo logramos. Nuestro objetivo era pasar estas PASO. Fue una campaña muy atípica para nosotros, para todo el grupo que compone la lista de E.V.A. Imagínate que tenemos muchos actores sociales, y que yo creo que el resultado de esa elección fue el voto propio. Fue el reconocimiento del trabajo que venimos realizando los que conforman esa lista.

¿No es un reconocimiento a los cuatro años de Festa?

Puede que haya sido parte, pero vos recordá que acá somos un proyecto político, que lo integra Walter obviamente, que es quien encabeza este proyecto político, pero también lo integran otras compañeras y compañeres que se sumaron a este proyecto en este último tiempo que son referentes de comedores, merenderos, referentes feministas, que tiene un laburo ya particular y que se suman a este proyecto. Yo creo que, gran parte es recordando la gestión o recordando a la persona que integra esa lista y otro porcentaje también es el laburo que vienen realizando estos compañeres.

Ustedes pueden decir como todos los resultados que existen, que en otro tiempo les fue mejor cuando estaban Macri y Vidal. En el año 2017, una elección de medio término, sacaron el 40% de los votos en las PASO, y la oposición sacó el 24. El domingo el oficialismo de Mariel Fernández saca el 38 y Juntos por el Cambio 30. Y sobre eso ¿qué lectura hacen ustedes que son peronistas-kirchneristas?

Yo particularmente es algo que me lo repreguntaba ayer, cuando veíamos el diario del lunes. No solamente a nivel nacional y provincial, sino que también me lo repreguntaba a nivel local. Y veía y leía de diferentes dirigentes del peronismo, observando que la unidad no solamente tenía que ser discursiva, sino que verdaderamente se tenía que discutir profundamente un proyecto político. Yo creo que todos los dirigentes se están olvidando de la gente, porque la cantidad de votos que se han reducido fueron de la gente, porque va más allá del dirigente. Eso es algo que nosotros también lo venimos planteando. Así como en marzo Walter te dijo que íbamos a ir con lista corta, como también dijimos que no iba a ver PASO, como también dijimos que iba a ver una pérdida casi del 20%, en las últimas notas nosotros te dijimos que la gente ya estaba cansada del discurso. Que la gente estaba enojada y eso se percibía en el territorio. Más allá de los resultados es la gente que dijo que No.

¿A quién?

Y al porcentaje que perdimos del Frente de Todos en Moreno. Tendría que preguntarse por qué, me parece que es una charla más profunda. No podemos salir en dos meses a buscar no solamente el porcentaje que no fue a votar sino, la cantidad de gente que nosotros perdimos también. El voto dentro del Frente de Todos, porque más allá de que nosotros vayamos con boleta corta, nosotros inculcamos el corte de boleta también, no es que dijimos vamos por esta línea. Fuimos sin ningún tipo de sábana, pero nosotros siempre nos enmarcamos dentro del peronismo- kirchnerista. Me parece que la discusión es más profunda, deberían dejar de ser charlas de si unidad o no unidad de qué es el peronismo, sino verdaderamente empezar a escuchar lo que la gente hoy puso en agenda que es ‘hasta acá’.

¿El basta?

Es algo que lo venimos diciendo en todas las notas.

¿Es un basta Mariel Fernández? Es un poco más general, es decir, es un basta que viene de arrastre. Acá ganó Mariel Fernández, el Frente de todos ganó, también en Merlo…

Ganó, pero perdimos un 20%, o sea está todo bien…

Perdió 73 mil votos el Frente de Todos si miro la elección del año 2019. Eso es lo que perdió. Hay algo que está pasando que la dirigencia no lee, todavía no lo lee. Me dijiste estamos hasta felices, esa felicidad con el corazón en la mano, ¿crees que va a ser que crezca? ¿sería bueno para Moreno que la izquierda tenga dos representantes?

La primera, obviamente que estamos felices por el resultado. Me parece que fue un trabajo donde le pusimos mucho el cuerpo, donde veníamos acostumbrados por ahí de elecciones con estructuras, esta elección fue netamente militante. Fue tomarnos el tiempo de escuchar, de analizar, de conocernos en muchos casos con nuestras compañeras y compañeros. Y creo que es el inicio de. Nosotros una vez te dijimos que íbamos a participar pero que nuestro objetivo iba más allá de esta elección y que verdaderamente tenía que ver con la construcción de un nuevo espacio político. Un nuevo espacio político que no tiene solamente dirigentes políticos, sino que, en nuestro caso hay muchos dirigentes sociales y me parece que, hay una proyección desde nuestro espacio sobre ese contenido hacia adelante. Y después con respecto a lo de la izquierda, sorprendió la izquierda.

¿No estaría bien que el Consejo Deliberante tenga dos representantes de izquierda, digo el FIT?

Sí, me parece que cuanto mayor diversidad de espacios políticos pueda haber en el HCD más rica va a ser la discusión hacia adentro y hacia afuera. Si vos tenés en su mayoría oficialismo, que solamente va al consenso o solamente acata ordenes, la realidad es que se vuelve difícil, si vos tenés un Concejo Deliberante que discute, más allá de las diferencias políticas, pero con el objetivo de que sea para el bien de Moreno, eso enriquece.