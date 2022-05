«La gente está esperando el colectivo pero cuando ve una moto tiembla»

DEFINICIONES DEL HOMBRE QUE TIENE LA COALICIÓN CÍVICA EN MORENO –

Muestra en sus cuentas sociales de comunicación el trabajo en las barriadas. Es empleado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y marcha con la esperanza de meterse en la disputa grande de Juntos en nuestro distrito.

Lucas Agüero, Coalición Cívica / ARI, muestra otro matiz cuando recibe la pregunta sobre la gestión de Mariel Fernández. La respuesta marca la diferencia de interpretación respecto a otras figuras de Juntos que, públicamente, reconocen en La Capitana una mejor administración que la ejecutada por Festa y antes Mariano West. Hace eje en la calidad de las obras y, especialmente, en la inseguridad:

Ya que recorrés los barrios, ¿en dónde ubicás la conflictividad social?

Seguridad. La gente a las 20:30 horas se quiere ir a su casa. Durante el día está esperando el colectivo pero ve una moto y tiembla. Esto es lo que se percibe en los barrios, el vecino no puede tomar tranquilo el teléfono, guarda el celular en donde puede. Esto es real, hay un problema de inseguridad muy grande…

¿Se vincula con la crisis social?

Sí.

El gobierno local invirtió mucho en cámaras, patrulleros, se cubren las cuadrículas, ¿antes había esto?

Me llaman los vecinos y me dicen «nos robaron», o me podés ayudar con luminarias…

Juntos tiene concejales /as así que pueden hacer las presentaciones

Me llevo bien con todos los concejales de mi espacio, tengo diálogo con todos, pero lo real es que es el Departamento Ejecutivo quien tiene el poder para hacerlo…

Otras figuras de Juntos recibieron la pregunta acerca de cómo definen al gobierno de Mariel Fernández, y coincidieron en señalar que es mejor que el de Festa y West, algo que por supuesto alimenta el relato del oficialismo. ¿Cuál es tu opinión?

Hubo desidia en Moreno, durante muchos años. Nadie hizo nada y quizás Mariel (Fernández) pone un florero y todos dicen que «lindo que está adornado». No creo que sea una política en serio para hacer las cosas, si hubo una muestra de poder en la Feria Las Flores, no sé que cantidad de policías hubo. Lo cierto es que no lo digo yo sino los vecinos, que cuando llaman al 911, y con esto no le echo la culpa a la policía porque tal vez sea escaso el recurso humano, tardan 40 minutos en responder y entonces el delincuente ya se fue, o tal vez fue solucionado entre los vecinos. Otra cosa, cuando van a radicar la denuncia, ¿se la toman o no? Esto no es contra de la fuerza porque creo que esto viene de años, entonces puede que el gobierno ponga una cámara y se diga «que lindo Mariel».