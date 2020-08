0 shares







TOMA DE RUTA 23 –

Cuando María denunció lo ocurrido con su pareja (y otra dos personas) trasladadas a la Comisaría de Catonas, la denuncia por torturas y apremios no salió de los límites morenenses (en plano informativo). Ayer fue el día en que un gran medio nacional como Telefé, pone en su pantalla lo que sucede en la toma de Ruta 23, a metros del Complejo Las Catonas, frente al CIC La Bibiana. El encuadre «periodístico» tuvo como eje y desarrollo las carencias sanitarias de ese asentamiento mientras el virus se propaga de forma comunitaria.

Un día después de la salida al aire del informe llegan las amenazas, aprietes y balazos. Los vecinos /as salen hacia la Ruta 23 y cortan la ruta. Cae una noche pesada en cualquiera de los sentidos que se proponga. Interviene la policía y continúan los tiros. Silvina, autoconvocada desde hace meses al territorio que contiene historias y una pelea por el acceso a la tierra, habla con Desalambrar transmitiendo el o los hechos:

El informe de Telefé no hizo referencia a la toma de la tierra

No habla de eso pero hay gente que se disgusta. En realidad Telefé marcó lo que tenía que decir y lo que No, del desalojo no podían hablar, tampoco de las tierras, solo de la cuestión sanitaria.

Si la nota salió de ese modo, ¿quiénes son los que se molestan?

Un vecino que tiene un merendero y que viva en la esquina de la casa de María. Se llama Martín. Tiene a su familia viviendo en la toma pero él no es de acá del barrio, es que está en la venta de los terrenos desde un principio, es un puntero.

Este puntero es quien vendió los lotes, por lo que me estás diciendo, ¿por qué razón debieron salir a la ruta 23 y cortarla?

La gente salió genuinamente a la Ruta porqué está cansada de los tiros, siempre hay conflictos.

Entonces vamos a ese punto, los disparos y tiros, ¿es una parte naturalizada de la toma?

Sí, es algo que vemos en todo el recorrido que venimos haciendo acompañando a los vecinos. Siempre hay un nuevo conflicto.

¿Me podés enumerar cuáles son esos conflictos?

Todo es por la venta clandestina de los terrenos porque hay dos o tres personajes que siguen vendiendo y en el último tiempo hubo un recambio de gente.

¿Qué hizo la policía?

Hoy María estaba en su casa , amenazada por este vecino. Comenzó a avisar a vecinos, a nosotros /as, para que hagamos la denuncia y que se haga presente la policía. Querían saquearle todo, ella tiene un kiosco, querían quemar su casa. Eran amenazas de palabra pero el asunto se ponía más candente. Fuimos llegando a la ruta y la gente fue saliendo. Ahora en este momento (NdR: mientras hacíamos la nota cerca de las 22:15) la policía entró a la toma, por una calle. Se escuchan tiros, nosotros estamos del lado del CIC.

¿De qué manera pueden trabajar una autodefensa?

Con una cámara, filmando lo que podemos, llamando a los medios, a los vecinos que sabemos que nos van a apoyar. Ahora se escuchan tiros porque están adentro del predio.

Pregunta final, ¿hay presencia del Municipio?

Nosotros llamamos a Vanina Pasik (Subsecretaria de Acceso a la Justicia) con la que teníamos contacto directo pero nunca nos dio una respuesta. María habló con una concejal de Catonas y tampoco tuvo respuesta. Acá los los funcionarios son nada, son invisibles.