«La gestión de Mariel tiene un marketing en seguridad, en los barrios no entra un patrullero y allí se acaba el relato»

PASO 2023 –

Relato construido a imagen y semejanza de La Intendenta, es la calificación que Gisele Agostinelli aplica al modelo local desde el inicio mismo de la gestión en diciembre de 2019. Casi cuatro años después, Agostinelli transita su primer test como precandidata al Departamento Ejecutivo enfrentando en la Primaria al histórico Aníbal Asseff: «El gobierno tiene una política de marketing en materia de seguridad. Habla de un plan integral pero cuando vamos a lo concreto vemos que en los barrios no entra el patrullero, no hay presencia policial porque no hay una política de prevención. Nuestra propuesta es muy clara, la seguridad se trata de la prevención del delito, es decir, evitar que el ladrón llegue a delinquir. Para eso hay que invertir que se traduce en dejar de asignar recursos al marketing político y llevar esos recursos a seguridad. Dejar de invertir en shows millonarios y en artistas y hacerlo en resolver las problemáticas que tienen nuestros vecinos».

¿Entonces tu propuesta es bajar el Presupuesto de la Secretaría Privada, en publicidad, y asignarlo a Seguridad?

Invertir lo necesario para comprar la tecnología que lleve a que el vecino se sienta seguro en cada barrio de Moreno. Nosotros vamos a generar una Policía Municipal capacitada y preparada, con todas las herramientas. Los móviles van a ser del Municipio y serán controlados a través de un Centro de Operaciones Logísticas. Pueden llegar 50 o 100 patrulleros pero si no se los mantiene nos vamos a encontrar con un cementerio de móviles como el que había en el subsuelo de Nine. En nuestro plan está el montar y desarrollar el anillo digital para controlar quien entra y sale del distrito. Sostengo que las cosas que se hacen bien en otros municipios se deben replicar porque no necesitamos de iluminados sino entender el territorio, construyendo una comunicación fluida y permanente con los vecinos por medio de un mensaje vía WhatsApp y no por una aplicación que debe descargarse al celular como la que ofrece el gobierno de Mariel Fernández que, según información oficial, tuvo 500 alertas en un año, lo que indica que no está funcionando. Para armar un verdadero mapa del delito necesitás tener la información y para ello no podés depender solo de la policía. De eso nos queremos hacer cargo, saber qué es todo lo que pasa, replicando el programa Ojos en Alerta que tiene San Miguel. Acá hay que entender algo, debemos reorganizar el presupuesto definiendo cuáles son las políticas públicas.

¿Cuál es tu propuesta en el eje salud, más precisamente Atención Primaria?

Primero es mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, al mismo tiempo que en cada salita estén garantizados todos los insumos. Un profesional no puede trabajar sin guantes, sin gasas. El actual gobierno fusionó la Secretaria de Salud con Ambiente, nuestra propuesta es que Salud sea la Secretaría porque para mí es una prioridad. Cuando miro el Presupuesto de Ambiente o Desarrollo Sostenible, la gran partida se la lleva la empresa GESTIONAR, mano de obra contratada para la recolección domiciliaria. Acá es fundamental ver que en distintas zonas que integran el contrato, el camión no puede ingresar a todas las calles para brindar el servicio debido al estado del piso. Tampoco el gobierno coloca los contenedores como alternativa, pero para mostrarlos los colocan en los cascos céntricos cuando allí si pasan los camiones.

Tema Servicio Alimentario Escolar municipalizado, ¿cómo se desarma la caja y se conforma un servicio transparente, saludable? ¿NO es posible contratar proveedores de Moreno?

Claro que se pueden contratar empresas morenenses. Fijate que las empresas que manejan el SAE es, por decisión política de Mariel Fernández, elegida por contratación directa que se traduce en el no control. Son las mismas firmas que también son contratadas por otras áreas del Municipio. Nosotros vamos a llamar a licitación pública, redefiniendo las zonas para que participen empresas de Moreno, todo bajo un verdadero control institucional. Me cuesta creer que el gobierno de Mariel Fernández repita que tiene un equipo de auditores mientras siguen entregando comida, viandas en mal estado, y las empresas continúan como si nada ocurriera. Comida en mal estado ingerida por un niño /a es riesgo de intoxicación, sin embargo sucede y no hay una sola multa a las empresas. Haremos un cambio total porque la educación es integral, la educación es el pilar para construir una sociedad justa