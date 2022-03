«La gestión hará base en el territorio»

AL FRENTE DE LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES –

Es una responsabilidad asumida por el compromiso y posicionamiento que tiene el Ateneo Néstor Kirchner. Suena con eco la apuesta y propuesta de «presencia, continuidad, territorio». Desde el 14 de marzo Sebastián Taiariol se encuentra al frente de la Delegación de Migraciones, que con asiento en Moreno, cubre un radio de ONCE municipios:

«Ese es el número de municipios, que va desde Ituzaingó hasta Suipacha, es decir, la extensión es bastante amplia. Antes de llegar a este cargo, pude trabajar las temáticas de tierra y hábitat en General Rodríguez, por lo tanto estoy acostumbrado a manejarme dentro del territorio y en los barrios donde la necesidad, como te lo voy a expresar. La necesidad hoy por hoy es mucha con la crisis económica que estamos viviendo, con la pandemia que nos atravesó a todos. De modo tal que la gestión va a estar atravesada en ese sentido, haciendo base en el territorio.

Y porque lo conocés al territorio, ¿qué hace Migraciones? ¿Cuál es el trabajo práctico de un organismo como este?

Lo que hace es el otorgamiento de residencia para extranjeros y el control de tránsito y otorgamiento en conjunción con el RENAPER, el otorgamiento de DNI. Pero como te digo, la tarea que hay por delante es inmensa, no escapa la situación de Migraciones al general de los servicios del Estado que ante la demanda existente siempre queda corto, siempre es escaso los servicios que otorga el Estado. En Migraciones, lo que no se había producido hasta ahora es llegar al barrio, vamos a encarar la función desde ese modo, acercando los servicios del Estado desde Migraciones al barrio. En ese sentido también ya estamos en contacto con la subdelegación del Ministerio de Trabajo de la provincia, con el Registro Nacional de las personas para poder encarar la tarea comunadamente.

¿El censo que se avecina ayuda a esto?

Sí, por supuesto. Las estadísticas son necesarias para poder planificar el trabajo. Con lo cual vamos a estar dispuestos para el próximo censo a ponernos manos a la obra.

Nos quedemos en el territorio, donde pensás hacer base y trabajar, ¿qué derechos hay y cuáles no están?

En territorio lo que se ve por lo general es la informalidad, la informalidad del extranjero que es una consecuencia de las necesidades que está expresando el capital. Te lo traduzco de algún modo, el slogan, el latiguillo del neoliberalismo de que los extranjeros vienen a sacarnos el trabajo a los argentinos de algún modo es una falsa discusión ¿por qué? Porque en realidad deberíamos estar hablando de qué disposición tiene el capital para generar empleo, mano de obra genuina, trabajo genuino y en condiciones dignas. Y en verdad lo que no aparece hoy por hoy, por la crisis de la que estábamos hablando al principio, es que el capital tenga esa disposición para poder ofrecer condiciones dignas de trabajo a todos, no solamente a extranjeros sino también a argentinos. Creo que la cuestión va por ahí, entiendo que la cuestión va por ahí.

Sí, yo tengo coincidencia en lo que planteas porque no puede decir que no escuchaste de la flexibilización laboral, de contratos basura, no solamente en sectores privados, incluso en el Estado hay precarización y el color negro. Eso también hay que trabajarlo para hablar del capital en forma integral y completa.

Sí, exactamente, por eso en ese sentido ya estamos coordinando acciones con el Ministerio de Trabajo. Entendemos que las acciones del Estado tienen que ser fortalecidas, la mejor manera de fortalecer las acciones del estado es creando una coordinación entre los entes y los organismos del Estado.

Estás en el Ateneo Néstor Kirchner, sos un militante y cuadro de ese espacio que conduce Walter Correa, ¿tiene algo más que responsabilidad el cargo en Migraciones?

El valor de una nueva generación en a política, estamos en la generación de los más de cuarenta que estamos ingresando de algún modo en la gestión pública. Ésta es la situación que nos toca, un mundo en crisis, una Argentina en crisis, en crisis económica, crisis de empleo, con una perspectiva no buena en Oriente, estamos preparados ya para ser un país receptivo de los refugiados de la guerra. Las condiciones no son las óptimas, no son las mejores, pero estamos a la altura de las circunstancias.

Por último, el viernes el Senado de la Nación selló el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ¿qué tenes para decirme sobre eso?

Sí, creo que como miembro e integrante del Frente de Todos, encolumnado dentro del kirchnerismo, la realidad es que no estamos de acuerdo con las condiciones en las cuales se pacta con el FMI, con esta deuda generada por Macri y sus socios.

