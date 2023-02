“La gran estafa argentina es haber hecho de la educación una negociación»

Joaquín de la Torre y Patricia Bullrich caminan el Conurbano bonaerense donde se estila afirmar que es «el gran terreno de la batalla electoral y política».

San Miguel y José C. Paz fue el mapa asignado para una nueva exposición de la fórmula.

La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich señaló hoy que “la gran estafa Argentina es haber convertido a la Argentina en un país en decadencia, la gran estafa es una educación de baja calidad, la gran estafa son sindicalistas ricos y trabajadores pobres, la gran estafa son planes sociales que empobrecen a los más pobres, la gran estafa, es la corrupción como apropiación del Estado y el Estado cada vez más grande donde los impuestos de la gente se van a una caja negra”.

Luego, Bullrich agregó: “Necesitamos al pueblo entero con coraje para decir a “nosotros no nos paran mas”, no nos paran los Moyanos, no nos paran los Grabois, no nos para los Baradel, porque le vamos a poner tanta valentía, tanto coraje y tanta fuerza, para llevar adelante un cambio económico para que el pueblo pueda vivir de su trabajo y no con una pata encima de quienes lo único que han hecho es hacer que la gente esté cada día más pobre. Por eso basta de planes sociales que duran 30 años que van de generación en generación.”, añadió.

En una recorrida por San Miguel y José C. Paz, Patricia Bullrich afirmó también que “la Gran Estafa es haber hecho de la educación una negociación entre partes y no la gran ética argentina, que construyó un país grande. Vamos a volver a hacer la educación de donde nacieron los premios nóbeles .Tenemos que ponernos en la cabeza que cada chico argentino puede ser como ellos, que salieron de la escuela y de la universidad pública, no salieron de la NASA, salieron de la Argentina.”.

“Basta de miedos, se termina, los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros, no puede haber un solo político que no viva en la austeridad absoluta, no queremos más políticos con plata y pueblos pobres. Vamos a tener una primera etapa que es la campaña, donde tenemos que salir con el corazón y con la verdad, y después vamos a tener que salir todos a defender al gobierno, porque desde el primer día, hagamos lo que hagamos, nos van a poner piedras en el camino”, finalizó Bullrich.

Por su parte el Pre candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín De La Torre expresó que “esta es la única forma en la que yo sé hacer política, caminando el Conurbano y estando con quienes más lo necesitan. Después están los otros, que creen que acercarse a los bonaerenses es hacerlo hablándoles por redes sociales desde una oficina en Capital”.

Junto a Patricia Bullrich y Joaquín de la Torre, participaron de la jornada los diputados nacionales Sebastián García de Luca y Hernán Lombardi; el intendente de San Miguel Jaime Méndez; la Secretaría de Desarrollo Social de San Miguel Lucía Raskovsky; el Secretario de Infancia Pablo de la Torre; y Martín Culato.

La recorrida comenzó en horas de la mañana con una presentación de políticas públicas de un Centro de Primera Infancia y sus resultados, y una charla con madres del Barrio que también participan del Programa Proyecto de Vida.

Posteriormente se dirigieron a la localidad de José C. Paz, donde se dirigieron al merendero «Sol y Verde sin fronteras», lugar que surgió como respuesta ante la falta de oferta educativa y social de la zona.

Para finalizar, en la misma localidad, se llevó adelante la inauguración de un local de Juntos por el Cambio de la dirigente Verónica Fierro, referente de la zona, y ex directora de Regularización de asociaciones civiles y entidades deportivas de la Provincia de Buenos Aires.