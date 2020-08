0 shares







Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular /

Está colgado en la página del Ministerio de Desarrollo Social el instructivo que enmarca a los /as trabajadores /as de la economía popular. De utilidad para proyectar esos lineamientos hacia abajo, en especial porque el Municipio de Moreno tiene la decisión política de reordenar el sistema informal de comercialización, venta ambulante y puestos fijos.

El Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular define quienes son:

Todos aquellos y aquellas que realicen actividades en el marco de la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadoras sociocomunitarias y de la construcción; quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros.

Son requisitos: ser mayor de 18 años y trabajar en el sector de la economía popular.

Lo saliente o destacado para inscribirse en el Registro se relaciona con las incompatibilidades. Aquí, mejor dicho desde el Ministerio de Desarrollo Social, se entiende que un trabajador de la economía popular puede contar con hasta tres vehículos y ser titular de hasta dos inmuebles:

Ser titular de más de 2 (dos) inmuebles.

Ser titular de más de 3 (tres) automóviles. No se contemplan motos.

En ambos casos -inmuebles y automóviles- 1 (uno) de dichos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico.

Si además de trabajar en el sector de la economía popular, poseés un trabajo en relación de dependencia, el salario que recibís por este trabajo no puede superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Si estás inscripto o inscripta en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del Monotributo Social.

Este esquema que tiene la Secretaría de Economía Social, bajo el mando de Emilio Pérsico, propone una mirada más amplia que lo expresado públicamente por autoridades del IMDEL, en particular, a los vendedores de puestos fijos, los históricos /as, que por estar en la calle y trabajando pudieron capitalizarse en bienes durables. No obstante, el gran problema a resolver se vincula con los lugares que permiten la continuidad laboral y lo que entienden los vendedores históricos como derecho adquirido.

Es parte del plan y una marca de la gestión que en el Centro de Moreno no haya más venta ambulante y puestos fijos.