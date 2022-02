La historia viva iluminó la tarde en Moreno

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: NORITA LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS –

El ritmo del casco céntrico tendrá un alto en la tarde del viernes, día de filas interminables para acceder al servicio público con dirección al sur del distrito. Está colmado uno de los pasillos de la Plaza Mariano Moreno por los colectivos de mujeres que la esperaban con los brazos abiertos. Música, cantos, encuentros, cuidados, sentires. La causa es Nora de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Legado vivo que ya tiene un trabajo plasmado en Norita, la madre de todas las batallas.

Gerardo Szalkowicz, autor del libro, fue parte de la actividad deseada y pensada. Expresó a Desalambrar: “El principal motivo del libro tiene que ver con un homenaje en vida. También un agradecimiento por todo lo que dio a tanta gente durante tantos años. Nora es uno de los ejemplos morales, éticos y político que tenemos en el país, por tanto este trabajo permite a los pibes y las pibas conocer su historia, la de las Madres, la de los 30 mil detenidos – desaparecidos”.

¿Cuándo fue el instante en qué rompiste la espera y te lanzaste a escribir Norita, la madre de todas las batallas?

En el momento que no vi ningún libro con la biografía de ella, de Norita, sobre la vida tan rica de una persona que era una ama de casa tradicional, que le ocurrió la peor de las tragedias, que salió a la calle y convirtió ese profundo dolor en un inmenso amor por este pueblo y luego por todos los pueblos del mundo, convirtiéndose en una luchadora incansable de todas las causas justas. Lo primero que me dijo cuando le acerqué la inquietud fue lo que tiene que contarse es la historia de mi hijo, porque son quien soy por mi hijo. Si bien forma parte de Madres Línea Fundadora, entiendo que ella dio un paso y trascendió la historia de las madres y se convirtió en una referente de la moral, la ética y la política, porque acompaña todas las causas desde un espíritu combativo y revolucionario, con mucha sinceridad y autenticidad.

Termina esa breve charla con Gerardo porque el movimiento se muestra andando. Los cuerpos se desplazan, un cordón humano protege cada pasito de Nora de Cortiñas. Aplausos, fotos, lectura de documento. Allí está en la mesa, junto a Gerardo. Hablará del libro y con firmeza dirá, una y otra vez, que ninguna causa se pierde. Antes que caiga la noche, luego de una charla abierta en la plaza pública, Norita, la madre de todas las batallas, acepta algunas preguntas de este medio:

Seguir peleando, no abandonar ninguna lucha, es un largo camino que emprendiste desde el momento en que desaparecieron a Gustavo, tu hijo. Hay mucho para recorrer porque nuestro mundo duele

Nuestros hijos /as soñaron y pelearon por un mundo que no tenga pobreza ni tristeza. Por eso seguimos, pero además queremos dejar el legado para que la juventud sepa que la lucha no es vano, que la lucha de todos los días es para salir adelante porque este país es rico pero debe serlo para el pueblo, no para que se llenen algunos bolsillos, algunos pocos, que cada día son más ricos.

¿Qué te pasó cuando viste que el pueblo de Chubut le dijo, en la calle, NO a la corporación política?

NO es NO. Ahora yo estoy en una agrupación de autoconvocados donde decimos NO al Fondo Monetario Internacional, No a la deuda que no debemos, NO a no pagar una estafa, que el propio Presidente de la Nación lo dice pero quiere que seamos cómplices y pagar lo que no debemos. La lucha continúa.

Recorriste el mundo, en la charla de hace unos minutos hablabas de Kurdistán, ¿qué te emociona y te duele de las luchas en nuestro Conurbano?

Me duele saber que la gente duerme en la calle, que la gente pasa hambre. Eso me hace mal, me hace daño. La Argentina es rica en alimentos, rica en agua pero en este país hay gente que no tiene agua

Los hijos /as que no están peleaban por un país sin hambre. El presente de la Argentina es de hambre, indigencia y muertes

Hay muertes y también persecución política aunque, entre comillas, estamos en democracia. Si no pensás igual que el gobierno sos discriminado. Al gobierno se lo vota para que gobierno con y para el pueblo…

Viste, viviste y escuchaste tanto, te digo acuerdo con el FMI sin ajuste, qué me respondés

Bueno, el propio gobierno dice que es una estafa y propone que nosotros la paguemos. No es No, ninguna lucha es inútil, ninguna lucha muere sin lograr vencer las injusticias.