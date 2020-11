0 shares







PUESTA EN MARCHA Y OBJETIVOS TRAZADOS –

Por Brenda Giménez /

En el Día Internacional de Lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, el gobierno local pone en funcionamiento una estructura que tenía pensada para el 2021. Mariel Fernández sitúa la propuesta en tres ejes, considerando que para sostener los recursos monetarios que necesita la nueva Secretaría (y otras), fue desafectando las grandes erogaciones que fluían hacia las empresas, tal caso Consorcio Trébol (la basura).

Para desempeñar el cargo de Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades, la Intendenta eligió a compañera de militancia del Movimiento Evita, quien toma licencia de su cargo como concejala en Tres de Febrero: «Con Lis Díaz nos conocemos hace muchos años porque compartimos espacios de militancia política en el Movimiento Evita, yo estuvo a cargo de la Secretaría de Géneros del Movimiento Evita en todo lo que fue el armado de la Provincia de Buenos Aires. Lis es una compañera con la que hemos construido campañas de concientización y promoción, y lo que fue la Ley Micaela , aunque seguimos trabajando para que se pueda aprobar en su totalidad. Es una persona con mucha experiencia, compromiso, seriedad en el trabajo que hace. Por esa razón la convoqué para trabajar y en poco tiempo me resolvió muchas cosas, valoro mucho que Lis venga a Moreno ha ayudarnos con esto».

¿Cuáles son los ejes de trabajo centrales de esta Secretaría?

Principalmente el de la promoción, estará incluida la Campaña contra la Violencia. Se hará el seguimiento de casos y acompañamiento a víctimas de violencia de género, se coordinará el nuevo refugio y todo lo que tiene que ver con la formación de la Ley Micaela García.

Hay refugios que quedaron paralizados en la gestión anterior, ¿se están reactivando?

Allí tenemos un problema, gestiones anteriores recibieron el dinero para hacer las obras y no las realizaron…

¿Fue girado el dinero?

Sí, entonces no podemos hacer una rendición porque la obra no se ejecutó. Tratamos que comprendan que hay una nueva gestión y así encontrarle la vuelta para lograr la finalización de esos dos refugios.

¿Está determinado o comprobado hacia dónde fueron esos fondos?

No, no, no está. Tenemos que destrabar administrativamente para ver cómo continuamos con las obras. De todas formas, contamos con el otro refugio que se maneja desde la Provincia de Buenos Aires y tenemos pleno uso del lugar, incluso nunca nos pasó que nos falte refugios para las mujeres. Ahora está la nueva casa financiada por la Fundación Avón,

¿Qué presupuesto tiene asignado la Secretaría?

Se está armando y es de acuerdo a las necesidades y conformación del equipo y sostenimiento de la casa. Moreno no es que cuenta con muchos recursos, de hecho la intención era hacer esta Secretaría en el 2021, no falta nada para eso, pero todo este año íbamos a trabajar sobre la recaudación municipal y sacar algunas empresas históricas como por ejemplo El Trébol que se llevaba la mitad del presupuesto municipal. Seguimos en ese eje, sacamos a la empresa Tallion y también a TIPSA, todo tiene que ver con cuidar las arcas municipales y fortalecer la política pública del Municipio. El presupuesto del año que viene se está trabajando y la idea es que la Secretaría de Géneros tenga sus necesidades cubiertas.