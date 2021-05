La idea industrial de Mariel con una «perlita»

Ordenar las respuestas y encontrar algunas certezas. Ayer, con la visita del gobernador Kicillof a Cuartel V, con el papel definitivo del Parque Industrial de Moreno I, los funcionarios y funcionarias entregaron tela para seguir cortando. Sobre el parque que mereció la visita de Axel, el Coordinador General de Comercio e Industria del Municipio, Federico Fongi (a cargo del fideicomiso de los parques públicos), no dudó en afirmar que la venta y/o comercialización de la tierra del PIM I no ingresó nada al Municipio. Pregunta entonces, ¿qué se hizo con el dinero? Del Parque Industrial I está todo vendido y hay pocas empresas trabajando, pero del Parque Industrial II que no tiene máculas de gestiones anteriores, ahí el gobierno de Fernández anuncia que se radicarán 25 empresas en el plazo de un año y medio, eliminando cualquier posibilidad de especulación inmobiliaria.

El concejal Cíccolo de Pueblo Libre en el Frente de Todos, se preguntó en el recinto y en los medios de comunicación si hubo venta de tierra a una empresa relacionada con COLCAM. Ayer al mediodía la Intendenta Municipaldestacó a una empresa de la familia Prieto (La Perlita / COLCAM) que compró tierra en el Parque Industrial II para montar allí la estructura de fabricación completa de ómnibus: «Hay una empresa muy grande que se va a instalar en Moreno que va a hacer ómnibus, no estoy hablando de ensamble, sino que va a construir ómnibus en su totalidad, y a raíz de la radicación de esa empresa que es de la familia Prieto, vendrán otras empresas que prestan servicios y se están radicando. También está el cuartel de Bomberos que es una demanda de muchos años en Cuartel V y se va a hacer el puesto de los Bomberos en el parque industrial. También hemos firmado el convenio (subsidio) para construir la asfaltera municipal, que ya comenzamos con el movimiento de suelo y estimamos que en dos meses estará en el lugar, si todo sale bien en el mes de octubre, y queremos que el gobernador nos acompañe, vamos a poner en marcha esta empresa que dará trabajo a más de 300 personas en un lugar donde hay muchas necesidades. Tenemos otros 12 parques industriales y queremos que allí también se radiquen industrias para que Moreno deje de ser una ciudad dormitorio».