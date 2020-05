0 shares







EL ACTIVISMO DE VACUNACIÓN DE LA FUNDACIÓN GATES – En la crisis del coronavirus, el multimillonario Bill Gates hace una aparición de alto perfil como activista de la vacunación. La esencia de ese activismo: una vacuna es la solución, es solo una cuestión de implementación. Según Gates, el G20 ahora debería «abordar la logística de un proyecto de inmunización global». Parece haber poco interés en discusiones adicionales y la consideración de alternativas. El tiempo apremia y la gente confía en Gates, que había identificado el peligro de una pandemia desde el principio y, por lo tanto, sabría qué hacer. ¿Cuán justificada esta esa confianza? / Esta es la 4ta y última entrega de un informe sobre la Fundación Gates realizado por la revista digital alemana Multipolar. Por Eric Wagner.

Parte 4

ID 2020: la identidad digital

Con respecto a otros proyectos financiados por Gates, es posible un mal uso aún más extenso de la vacuna.

La «Alianza de Identidad Digital», o «ID 2020», declara estar comprometida con la creación de una identidad digital que permita a las personas identificarse a través de las fronteras mientras retienen el control sobre sus datos personales (Ver LINK). Los socios fundadores del proyecto son la compañía de Gates, Microsoft, la alianza de vacunación GAVI patrocinada por Gates, la consultora de gestión Accenture y la Fundación Rockefeller, una de las fundaciones más antiguas y ricas de los Estados Unidos (Ver LINK).

Desde septiembre de 2019, la «Alianza de Identidad Digital» ha estado cooperando con el gobierno de Bangladesh para introducir identidades digitales (Ver LINK). Esto implica combinar las vacunas con el registro de datos biométricos, como las huellas digitales, para permitir la identificación digital de la persona respectiva (Ver LINK).

Para febrero de 2020, se habían creado 100 millones de identidades digitales, como informó el ministro responsable en un artículo para el Foro Económico Mundial (Ver LINK). Esta colección se comercializa como «inclusión digital», supuestamente para incluir a personas desfavorecidas en los beneficios del mundo moderno.

¿Viaja solo con una «prueba de inmunidad digital»?

También en Europa, están surgiendo los primeros enfoques para establecer la tecnología. El periodista Norbert Häring [reconocido periodista económico alemán y economista], por ejemplo, informa sobre una aplicación en el marco del programa «Viajero conocido» del Foro Económico Mundial, que prevé una divulgación de datos inicialmente voluntaria para el manejo preferido en viajes aéreos (Ver LINK). A largo plazo, sin embargo, también parece posible una regulación obligatoria, una vez que se ha establecido el sistema. Gates explicó el 24 de marzo en una entrevista con el presentador de TED Chris Anderson (Ver LINK):

«Eventualmente, tendremos que tener certificados de quién es una persona recuperada, quién es una persona vacunada, porque no quieres que la gente se mueva por el mundo por países, que no lo tendrán bajo control, tristemente. No quieres bloquear por completo la capacidad de esas personas para ir allí y regresar y moverse. Entonces, eventualmente habrá una especie de prueba de inmunidad digital que ayudará a facilitar la reapertura global [después del cierre] «.

La última, muy explosiva, oración fue recortada en la versión oficial TED de la entrevista (minuto 33:55) (Ver LINK).

Norbert Häring comenta sobre esto (Ver LINK):

«Tener la prueba [de inmunidad] en forma digital suena práctico porque es más rápido y fácil. Pero si una prueba digital para viajes internacionales se aplica a nivel mundial, necesita una ubicación de almacenamiento para los certificados que se considere segura y generalmente accesible, un estándar para el intercambio de datos funciona en todas partes y es un estándar global para certificar la autenticidad de tales pruebas. El Programa de «Viajero Conocido», que está siendo impulsado por la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Foro Económico Mundial, quiere desarrollar e implementar todo esto. Bill Gates es uno de los miembros más influyentes del Foro Económico Mundial, si no el más influyente.

La cooperación actual entre Google y Apple para proporcionar una aplicación de coronavirus unificada para identificar posibles individuos infectados con Covid-19 para los dos sistemas operativos de teléfonos móviles dominantes Android e iOS podría crear la ubicación de almacenamiento accesible a nivel mundial (Ver LINK). (…) Y el programa ‘Known Traveler’ ya está listo con una primera aplicación. (…) Todos pueden decidir por sí mismos si desean viajar y usar la aplicación, o si prefieren quedarse en casa.

Dado que Google y Apple están trabajando de manera cercana y confiable con las autoridades de seguridad y las agencias de inteligencia de todos modos, no será un problema agregar más áreas de aplicación. En primer lugar, las autoridades de seguridad pueden marcar la casilla «no puede viajar» o «ser vigilado de cerca» si es necesario. Después de eso, el sistema podría refinarse aún más a voluntad (…) Gracias a Covid-19, el Brave New World se acerca a pasos agigantados».

A largo plazo, las medidas permiten un control integral, y cualquier persona que todavía desee participar de alguna manera en la vida, estará expuesta a ese control. La situación actual de crisis ahora parece proporcionar un pretexto adecuado para acelerar la implementación de tales planes.

«Le daremos esta vacuna a siete mil millones de personas»

Oportunamente, el principal programa de noticias de televisión alemán «ARD Tagesthemen» ofreció a Gates una plataforma el 12 de abril para presentar su proyecto al público alemán (Ver LINK). El anfitrión, Ingo Zamperoni, actuó como asistente de Gates en una discusión que se parecía más a una conferencia de prensa de la Fundación Gates que a un programa de noticias interesado en aclaraciones. Totalmente en línea con Gates, Zamperoni llegó a la conclusión de que «a pesar de todos nuestros esfuerzos, solo podremos controlar la pandemia si desarrollamos una vacuna».

Gates estuvo de acuerdo y enfatizó que solo podríamos volver a la normalidad «cuando hayamos encontrado una cura milagrosa que funcione en el 95 por ciento de los casos o cuando hayamos desarrollado una vacuna». También enfatizó que «Nosotros» (!?) finalmente administraremos la vacuna que se desarrollará «a siete mil millones de personas». Se plantea la cuestión de ¿en quién está pensando Gates cuando habla de «nosotros» en ese contexto? Se puede suponer que también son las instituciones apoyadas por su fundación.

Parece urgente un enfoque más crítico de la Fundación Gates y sus actividades, así como información detallada sobre los desarrollos que ya están en marcha, especialmente en la combinación de activismo de vacunación, identidad digital y control y vigilancia de largo alcance.

Mientras tanto, se ha demostrado qué medidas son posibles con la autorización legal para realizar pruebas forzadas, vacunación forzada y tratamiento forzado en Dinamarca (Ver LINK). El hecho de no dar a conocer tales medidas y estructuras a un público más amplio podría, en la situación de crisis actual, dar lugar a que la sociedad camine sonámbula hacia un estado policial y de vigilancia, sobre el cual puede no ser plenamente consciente hasta que las esposas digitales ya hayan cerrado.

Sobre el autor: Eric Wagner, nacido en 1990, estudió educación, historia y ciencias políticas en Leipzig, seguido de estudios del sudeste europeo en Belgrado y Ljubljana. Trabaja como educador en una escuela comunitaria gratuita en Alemania.