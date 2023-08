La importancia estratégica del Conicet, tras la propuesta de Milei de privatizarlo

«El año pasado la tercera exportación de la Argentina fue de economía del conocimiento: 7.000 millones de dólares», apuntó el ministro de Ciencia y Tecnología en respuesta al candidato liberal. «Hoy los países del mundo pelean su desarrollo y competitividad a través de la ciencia y tecnología», recordó Filmus. La presidenta del Conicet, Ana Franchi, y el exministro Roberto Salvarezza también criticaron la iniciativa del candidato de La Libertad Avanza.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, consideró que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, «muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país», en respuesta a su propuesta de eliminar esa cartera y dejar al Conicet «en manos privadas».

«Milei muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país. Lo que no produce nuestra gente hay que comprarlo afuera y, cuando uno compra, la mayor parte de los recursos se van del país. Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología», afirmó Filmus en declaraciones a Télam Radio.

De esta forma, el ministro se refirió a declaraciones realizadas este martes por Milei, en las que insistió con su idea de eliminar «varios» ministerios al considerarlos «curros», entre ellos el de Ciencia, Tecnología e Innovación y planteó que privatizaría al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

«Que quede en manos del sector privado. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?», sostuvo el candidato de LLA en declaraciones a la señal de cable La Nación+.

Al respecto, Filmus respondió que no le llamó la atención las declaraciones de Milei pero remarcó que, con ellas, demuestra «un desconocimiento total del área» y de las estadísticas.

«Hay que decirle que el año pasado la tercera exportación de la Argentina fue de economía del conocimiento: 7.000 millones de dólares», apuntó.

Filmus agregó que «es el Estado el que, a través de organismos muy similares al Conicet y a ministerios de Ciencia y Tecnología, invierte fuertemente sabiendo que esa inversión publica también tracciona la privada».

«Hoy los países del mundo pelean su desarrollo y competitividad a través de la ciencia y tecnología», subrayó.

Además, añadió que «la Argentina invierte muy poco» en estas áreas por lo que «ni siquiera es un argumento el tema del ajuste» ya que solo se destina el 0.31 porciento del PBI.

«Es un tema de fondo. Me gustaría saber en que país del mundo no se ha desarrollado, crecido y generado trabajo y soluciones para su gente sin el papel de la investigación. Nosotros articulamos inversión privada y pública para una Argentina más productiva y para que no haya que rezar que no haya sequia como único camino para tener dólares», completó Filmus.