Lectura del momento. El oficialismo no cuenta con los votos propios, debe negociar y acordar aquello que trae la oposición. Claudia Asseff propone un pedido de informes simple, Gisele Agostinelli plantea varias proyectos que hace más de dos meses no tienen tratamiento porque el oficialismo impone su mayoría. En esa disputa queda un tema que tiene unanimidad: la Universidad Nacional de Moreno.

Agostinelli no pierde fuerza en su planteo político, sin ahorrar críticas tanto al oficialismo como a quien la conduce (en parte): «Lo que explica esto es la falta de diálogo, la falta de trabajar en conjunto. Nosotros hoy solicitamos trabajar sobre una temática que está en la sociedad, que día tras día da una noticia diferente que es la seguridad. Lo venimos planteando hace un montón de tiempo y la verdad que no se presenta el diálogo, no se presenta el debate, el trabajo en común. Creo que hay cuestiones en las que hay que se apartidario, buscar herramientas y soluciones porque la verdad que a la gente no le interesa de que lado de la política estás. Una de esas cuestiones es la seguridad y me parece que hoy demuestra eso, cuando vos no tenés diálogo y no trabajás en equipo, solamente trabajás en la imposición de manos refleja eso, cuando no tenés las manos pasan estas cuestiones, te quedás sin las manos para tratar un tema que ni siquiera era controversial»

También refleja el funcionamiento propio del bloque porque Claudia Asseff quedó sola

Si, primero nosotros no dejamos sin quórum, uno de nuestros compañeros se quedó para que pudieran seguir trabajando en la sesión, nosotros volvimos, lo que dejaron sin quórum fue el oficialismo. Nosotros no acompañamos un sobre tablas que es la declaración de interés y la declaración del Día de la Educación Superior que es el 14 de Octubre, que ya está pasado inclusive. Ahora sí, claramente si demuestra algo, un funcionamiento de bloque claramente que nosotros tenemos que hacer un replanteo seguramente, un sector nuestro se quedó, el otro se retiró, otro sector acompañó. La verdad que la falta de diálogo no solamente se expresa en el Concejo Deliberante sino también en un bloque.

Ahora, el proyecto de la Universidad no tuvo tratamiento en comisión, se necesitaban 16 manos, ustedes no acompañaban ¿es todo el bloque o una parte del bloque?

Votó Claudia Asseff y Roxana Ricart, el resto del bloque no lo acompañó

Entonces no salió porque tenía 14 manos y necesitaban 16 ¿es esto, no?

Exactamente, en un momento se planteó que con 14 manos se podría tratar y en ese momento el concejal Mirko García se levantó del recinto haciendo alusión que no correspondía y la verdad que nuestro Reglamento Interno en este punto es muy claro y necesita 16 manos

AUDIO 1

Está en evidencia la crisis de conducción que tiene Juntos por el Cambio

Nosotros y es algo que hacia dentro lo plantee, la verdad que yo no estoy de acuerdo con el planteo que hizo Claudia respecto a la relación y funcionamiento del Concejo Deliberante. Desde hace tiempo hablamos del mal funcionamiento del Concejo, lo venimos planteando y queda evidenciado sesión tras sesión el mal funcionamiento y el abandono de la institución. Entendemos que hay muchas falencias, mucho abandono implícito del Concejo Deliberante, de las máximas autoridades y en muchas ocasiones la falta de concejales. En lo particular, cambiar una lamparita en el estacionamiento no me hace a la institucionalidad, si lo hacen los actos de gobierno. Todavía no tenemos el acta de aquella sesión cuando se trató el pliego de la basura y todavía no tenemos respuesta de eso

Si hubiese estado todo el oficialismo se aprobaba lo de la Universidad

Si, claramente. También te puedo decir que si se hubiese decidido trabajar en conjunto y se hubiese votado también el tratamiento sobre tablas de los expedientes de seguridad seguramente también hubiera salido el de la Universidad. Ante la falta de diálogo y de presencia se ve que de esta manera no se pudieron imponer las manos.