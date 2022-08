La inflación de agosto arriba del 6 % y el Gobierno prepara medidas en favor de las mineras

Por Matías Hof / Izquierda Diario.- Las consultoras privadas acuerdan en que la suba de precios sigue a un ritmo muy alto que incluso podría no estar lejos del 7 %. La gestión de Massa no da ninguna respuesta a este problema que afecta a los sectores de menores ingresos, por el contrario, tiene en agenda otorgar beneficios para sacar dólares del país a las empresas que inviertan en la extracción de litio y otros minerales.

Políticas como Precios Cuidados o Precios Máximos suenan como ecos del pasado, no por su fracaso en frenar la inflación sino porque Massa al asumir como superministro puso como eje casi excluyente del Gobierno aumentar el ingreso de dólares. La inflación de agosto, que superará el 6 %, hace aún más imposible para millones de familias llegar a fin de mes, pero el Frente de Todos está enfocado en sacar una resolución para permitir a las empresas mineras dejar en el exterior entre un 10 % y un 25 % de las divisas generadas por exportaciones.

El Indec dará a conocer la cifra de inflación de agosto en unas semanas y las consultoras privadas estiman que se ubicará entre el 6 % y el 7 %, sumando el sexto mes consecutivo por encima del 5%; haciendo que las proyecciones para el año no bajen del 90 %.

En esta medición, los rubros que empujan la inflación de agosto son el aumento de 40 % en colectivos y trenes en el AMBA, el 8,5 % en combustibles y la ronda de actualizaciones de precios en prepagas del 11,3 %. Para Econviews, la suba general de agosto será del 6,4 %, impulsada por transporte, alimentos, vivienda y salud. Para la consultora C&T será del 6,5 %, mientras para Eco Go, de Marina Dal Poggetto, dará cerca de 6,1 % y en el Estudio Ferreres proyectan un 6,3 %.

La consultora Ecolatina detalla fuertes aumentos en el rubro de alimentos: verduras (17,7%), azúcar (24,4%), fideos (10,4%) y fiambres, embutidos y conservas (8,5%). Algunas son ramas de alta concentración en pocas compañías, como Molinos Río de la Plata del magnate Pérez Companc, que triplicó ganancias y superó los $ 5.100 millones en el segundo trimestre del año, o Arcor de Luis Pagani que en el primer semestre del 2022 registró una ganancia neta de casi $ 20.000, un crecimiento del 38 % contra el resultado que obtuvo a junio de 2021.

En este marco acceder a los bienes básicos es inalcanzable para grandes franjas de la población. Por tomar sólo un ejemplo, una trabajadora doméstica de quinta categoría (la más frecuente) cobrará $ 48.524 por su tareas realizadas en agosto, cuando la canasta básica de julio elaborada por el Indec fue de $ 111.300.

Septiembre no trae un mejor panorama, además de empezar a regir los tarifazos en los servicios de agua, luz y gas, en la capital el pasaje del subte pasará a costar $ 42. Tampoco puede descartarse que las tensiones con el tipo de cambio vuelvan a presionar a los precios.

Es en relación a las divisas donde se ubican las exigencias de los grandes monopolios, los dueños del campo, los fondos de inversión y el Fondo Monetario Internacional. Para cumplir el acuerdo con este último es que Massa se ha concentrado en entregar beneficios a los exportadores con la esperanza de hacer crecer la entrada de dólares. En el ministerio de economía están redactando un decreto que establecerá “incentivos al desarrollo de la minería”. El objetivo es publicarlo antes del viaje del ministro a los Estados Unidos, donde se reunirá con las empresas Río Tinto y Livent que están interesadas en la explotación del litio.

En lo que va del año, hasta julio, las exportaciones de minerales acumularon un total de 2.209 millones de dólares, con un aumento del 31% interanual. La nueva resolución daría lugar a que las empresas del sector no ingresen al país hasta un 25 % de las divisas fruto de las ventas al exterior y les quitaría el límite para importar insumos para la producción.

Al mismo tiempo siguen las negociaciones con las patronales del campo. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó que el dólar soja «fracasó» y solicitó uno nuevo «que sea de fácil instrumentación y que los valores sean los que recibe un productor en cualquier parte del mundo». No sería una sorpresa que se anuncien nuevas concesiones a este sector.

Estos privilegios para los sectores que más ganan en el país puede que no sean suficientes para sostener el precio del dólar. En relación a esta posibilidad generó revuelo un audio (que se filtró a la prensa) del recientemente nombrado viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, en el que afirma que no habrá una devaluación, pero aclara, al menos no de forma inminente; un síntoma de la fragilidad del plan gubernamental.

Si Sergio Massa, con el aval de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pretende agravar los problemas que viven las grandes mayorías y otorgar beneficios a un puñado de multimillonarios, es fundamental un plan de lucha para frenar los ataques del Gobierno y terminar con el programa del FMI. La gravedad de la crisis social hace fundamental cambiar el rumbo económico y poner los recursos en función de las necesidades de las familias trabajadoras.