LUCAS FRANCO, PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA BASURA EN REJA GRANDE –

La Planta estaba prometida para mediados del año 2021 (testimonio de quien era Secretario de Ambiente, Damián Falfán). Construcción moderna, entrega de llave en mano. Cuando el proyecto toma estado público (no político partidario), los vecinos /as de la Curva de San Enrique, Lomas Verdes, barrio PRO.CRE.AR y dos emprendimientos cerrados, levantan la voz de rechazo y marchan al Municipio hasta alcanzar una reunión en el Latinoamericano donde las posiciones, tanto del gobierno como de quienes habitan en la zona no alcanzan consenso alguno.

El jueves pasado en el Concejo Deliberante, Lucas Franco salió a defender el proyecto oficial, no tanto a responder los cuestionamientos vertidos por su par Juan Fernández, en especial el punto central: el Código de Zonificación impide una planta de transferencia de la basura por la categoría que ostenta.

Franco remitió su discurso a las herramientas de contacto y vínculo que tiene el gobierno de las comunidades, un manera de reducir las críticas por la consulta virtual realizada para obtener el SI a la planta de basura en Reja Grande: «La instancia de diálogo con la comunidad no es solo la consulta pública a través de las plataformas web, con todas las complicaciones que tienen los dispositivos digitales a pesar del avance sustancial que tiene en nuestra sociedad en el uso de las nuevas tecnologías, porque precisamente y como ha relatado el concejal pre opinante (Juan Fernández) este no es un tema que se debate recién, ahora, sino que llevamos largos meses con encuentros entre los distintos funcionarios de las áreas competentes en el abordaje de la construcción, el monitoreo y el desarrollo de la política, no solamente del tratamiento de la planta de transferencia, sino de la estrategia de gestión integral de residuos. Hubo reuniones en las que estuvo todo el equipo de la Secretaría de Ambiente, la delegación municipal, distintas áreas del Estado municipal, precisamente para receptar las inquietudes, las dudas, las preocupaciones que son absolutamente legítimas. Hubo encuentros aquí y en el barrio, y es cierto que hay preocupaciones porque cada vez que se va a hacer una obra, y de cualquier magnitud, que implique además un potencial vínculo con los residuos surge la preocupación de la comunidad teniendo en cuenta la historia de Moreno. Eso además se refuerza porque durante todo el proceso del debate hubo mucho confusión, en muchos casos fomentada, para encontrar el término adecuado, porque se hablaba de un basural, incluso hubo sendas campañas publicitarias que lo planteaban «No al basural que quiere construir el estado municipal en la comunidad«. Claro, cuando uno habla con los vecinos dicen «che, pero, me van a construir un basural acá en la puerta de mi casa‘, por supuesto que no creo que haya nadie en su sano juicio que pueda corresponder a esa noticia con algún grado de complacencia o alegría, pero no es lo que se proyecta y en buena hora vamos encontrando acuerdos mínimos de que entiendan y de que nos permitan comunicar que lo que se está construyendo allí, primero, no es un basural, que puede haber controversia alrededor de la asistencia administrativa, los recursos, todo lo que ha sido planteado en el último tramo de la locución del concejal (Fernández), que hay no solamente la consulta pública a través de las plataformas digitales, sino muchas instancias de diálogo con la comunidad, hubo muchísimos encuentros con integrantes de esa comunidad. Se siguen permanentemente saldando dudas, contestando, compartiendo la información requerida a través de esas dudas que quedaron expresadas en esas 42 consultas (digitales) o 43 inquietudes compiladas y agrupadas por orden temático, por lo tanto, ¿Qué quiero destacar? Primero, que no es un proceso estático, no es una consulta la única instancia de diálogo con una comunidad alrededor de la legítima preocupación por la instalación, en este caso, una planta de transferencia pero de cualquier obra que pudiera despertar cualquier tipo de preocupación en una comunidad».

.