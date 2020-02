0 shares







HORACIO CHIQUÉ Y EL CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL ANTE LOS DESPIDOS –

Faltaron dos manos para la extraordinaria pero la falta de quórum no fue un obstáculo que limite el poder de dar la palabra. Horacio Chiqué, ex presidente del Concejo Deliberante, tomó el micrófono y habló en modo crítico de la gestión Mariel Fernández (que por cierto no oculta su decisión de colocar la fuerza policial, privada y pública en el ingreso a Palacio y en los anillos internos al edificio de la calle Asconapé): «Hablamos de trabajadores /as, de familias que viven en zozobra y con una tristeza tremenda. Lamento que no hayamos podido lograr el quórum, pero no tengo dudas que muchos de nuestros concejales están de acuerdo, de hecho hubo dictámenes de la Comisión que no pudo trabajar porque le es negada la información. Nosotros vamos a seguir insistiendo con la sesión extraordinaria hasta que se respete la voluntad del cuerpo porque hay un dictamen de mayoría y otro de minoría que pide a la Intendenta que de de baja el Decreto 3077 y los despidos, sin olvidar que la Intendenta tiene todas las herramientas legales y legítimas para hacer todas las correcciones y verificar todo lo que quiera sobre quienes son trabajadores y quienes son ñoquis. Ella también plantea que son militantes y uno recuerda a quienes hablan de la grasa militante, y entonces digo que yo soy trabajador y militante que trabajó para recuperar la Nación, la Provincia y mejorar, porque no, lo municipal. Nosotros vamos a trabajar el quórum para que la Intendenta baje el decreto 3077, si no lo hace el Municipio tendrá consecuencias legales y económicas que pagará todo el pueblo de Moreno».