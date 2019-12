0 shares







SANDRA CRUZ Y LAS FORMAS DE UNA CUESTIÓN DE FONDO –

Antes de alzar la copa y hacer el brindis de fin de año (mañana en la casa del partido), la concejal mandato cumplido y segunda autoridad del Partido Justicialista de Moreno, reconoce la importancia y el poder de los votos que consagró a Melina Mariel Fernández como Intendenta de Moreno, un hecho tan histórico que impulsa revisiones en clave de nuevos consensos: «Para poder entender las demandas comprensibles de Mariel (quiere presidir el PJ) hay que entender el contexto. El mejor ejemplo son Alberto y Cristina, que han construido una arquitectura de unidad donde el Partido Justicialista es un eje central pero hay un montón de otras fuerzas políticas que constituyó el Frente de Todos que nos llevaron al triunfo en los tres órdenes. Debe primar la necesidad que tenemos los dirigentes/as de construir un espacio que nos contenga a todos, en ese sentido creo que todos debemos poner un poco. Históricamente quien gobierna un distrito, un frente donde el PJ es el eje central, por supuesto que ahí tiene la vocación de conducir el PJ».

Alberto, ni Cristina, ni Néstor Kirchner conducían el PJ, quizás por esto que usted dice sobre la comprensión de que es más amplio, que no hay una figura central, determinante, vertical.

Eso es cierto, pero también es cierto que el PJ no funciona por fuera de las decisiones que toman quienes lo componen, me parece que deberíamos discutir como una cuestión lógica. Como el PJ que está en manos de Walter Festa que puede tomar o no decisiones acordes al plan de gobierno que lleve adelante la nueva intendenta. Yo hago esa interpretación de lo que plantea nuestra nueva intendenta, me parece entendible lo que plantea.

Esa acción del partido puede seguir el plan de Alberto Fernández sin que Mariel sea la presidenta, se debería llamar a elecciones, renunciar algunas personas

Hay que encontrarle la vuelta como siempre lo ha hecho el Justicialismo, de siempre abrazar a todos y entregarle un lugar destacado a una intendenta que ganó con el 60% de los votos, son cuestiones reales no mías, y en función de eso hay que encontrar la manera de que tenga un lugar destacado en las decisiones que se toman dentro del partido sin vulnerar la carta orgánica.

¿Lugar destacado es un lugar central o dentro de la mesa de acción política para algo que se discuta o las decisiones que pueda tomar la Intendenta que van a contramano de la doctrina peronista?

Estoy hablando del Consejo de Partido, que es lo que está elegido por los afiliados. La Mesa de Acción Política es una creación del Consejo donde están las autoridades. Creo que la intendenta debe ocupar un lugar destacado dentro del Consejo.

¿Cómo se hace si ella no fue parte de la lista del 2017, era presidente Mariano West y gana Festa?

Creo que la forma debe encontrarse siempre que la decisión está tomada. Teniendo en cuenta que en la forma va contenida la decisión, en mi opinión, con una realidad de una intendenta ganó con el 60% de los votos con un Frente de Todos donde el PJ es una de las fuerzas más importantes, que hoy reclama una participación y un lugar destacado en la toma de decisión. Habrá que encontrar una manera entendiendo la realidad y sin vulnerar la carta orgánica.

No la presidencia sino un lugar destacado

Para presidir el PJ hay que ganar las elecciones, puede que haya un llamado ¿Por qué no? Las forma es encontrar el consenso, una palabra que a vuelto a la política. Tenemos la responsabilidad de pensar en Moreno, sacarlo adelante porque no puede seguir de la misma manera, el 60% nos votó y está esperando responsabilidad no que nos peleemos.