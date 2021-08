La Intendenta del Acampe

A TRES AÑOS DE LAS MUERTES DE SANDRA Y RUBÉN EN LA ESCUELA N° 49 –

MARIEL FERNÁNDEZ: “QUE CADA ANIVERSARIO DE SANDRA Y RUBÉN RENUEVE NUESTRO ESPIRÍTU DE LUCHA”

A tres años de la explosión de la Escuela 49, se realizó el nombramiento de la cuadra del Consejo Escolar como “Pasaje Sandra y Rubén”

Con motivo del tercer aniversario del fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, a causa de la explosión de gas en la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda”, se realizó este lunes 2 de agosto un acto homenaje en el Consejo Escolar de Moreno en el que la intendenta Mariel Fernández participó junto a familiares, sindicatos, organizaciones sociales, comunidad educativa y autoridades municipales, provinciales y nacionales.

En este marco, se realizó el descubrimiento del cartel que señala la cuadra del Consejo Escolar –ubicado en Avenida Victorica, entre Mitre y Piovano- con el nombre “Pasaje Sandra y Rubén”, una iniciativa presentada por el bloque de concejales del Frente de Todos y aprobada en el Honorable Concejo Deliberante.

“Hoy es un día de mucha lucha, de encontrarme con gente en la calle que vino y viene acompañando esta lucha que venimos llevando acá en Moreno y que se denominó Morenazo, de la cual creo que todos somos parte. Acá hicimos temblar la provincia porque nos tuvieron que escuchar para decir que nunca más ninguna compañera ni ningún compañero se muera en una escuela, donde tiene que ser el lugar más seguro para nuestros pibes y para las trabajadoras y los trabajadores”, afirmó Diego Rodríguez, hermano de Rubén, y destacó que “Gracias por acompañarnos siempre, gracias por estar, no bajemos los brazos compañeros porque la derecha no bajó los brazos, sigue avanzando y no lo tenemos que permitir. Sandra y Rubén están presentes hoy acá, presentes ahora y siempre.”

Por su parte, Mariana Cattáneo, secretaria General de SUTEBA Moreno, manifestó: “Un dolor estar acá pero un orgullo compartir con ustedes este momento, este recordar a Sandra y Rubén en este día tan especial. Escuchaba a todos los compañeros y compañeras que me precedieron, y pensaba que aquel día 2 agosto cuando vinimos acá, estaba la persiana baja, era un lugar degradado, sucio y abandonado; y si hubiésemos querido como trabajadores de la educación en SUTEBA, o como el Frente Unidad Docente Bonaerense llevar una lucha por justicia y escuelas dignas y seguras, si hubieran querido los compañeros de ATE, del Evita, de la CCC, o los directores que tomaron una medida ejemplar y suspendieron las clases en todas las escuelas, si hubiera querido la comunidad de la Escuela 49 o las familias de tantas escuelas de los 197 edificios, ponerse de pie cada uno por separado no estaríamos acá, y justamente hoy, celebro este encuentro y que redoblemos los esfuerzos para construir unidad.” Además, Cattáneo dijo que “Moreno está de pie pero hay una provincia que nos acompaña, están haciendo murales en tantos distritos, porque hay una provincia y un país que recuerdan a Sandra y a Rubén porque son bandera de lucha y vamos a seguir peleando y pidiendo justicia.”

“Sandra y Rubén son bandera de lucha y vamos a seguir organizándonos para pedir todo lo que falta. No es menor que este Consejo tenga este mural, esta presentación, porque nos están escuchando, porque nos están mirando porque son parte de la comunidad educativa, y tampoco es una casualidad ese pasaje Sandra Y Rubén, son decisiones políticas que las tenemos que valorar, y por eso vamos a seguir organizándonos para que llegue a Moreno todo lo que falta”, concluyó la secretaria general de SUTEBA Moreno.

“Volver a estar en este lugar hace que renovemos nuestra lucha por la educación pública. Recordar ese día y cómo amorosamente nos íbamos acompañando, poniendo de acuerdo y charlando sobre cómo nos íbamos a repartir las tareas, fue un poco la razón por la que el acampe fue sostenido por los movimientos sociales, mientras que nuestros compañeros y compañeras docentes iban dando la pelea en cada una de las escuelas. Donde nos quedábamos más sorprendidos aun porque Cambiemos presionaban duramente a los docentes para que las escuelas estuvieran abiertas y en esas condiciones y con esas inseguridades” sostuvo Mariel Fernández.

Además, la intendenta municipal recordó la persecución que sufrieron y aún sufren compañeras y compañeros que fueron parte de esa lucha: “Todo lo que transcurrió esos días fue difícil de transitar, estábamos muy controlados y con mucho miedo sosteníamos ese acampe. Pero teníamos una fuerza tan grande, estábamos tan dolidos por la injusticia que habíamos sufrido que eso nos daba una fuerza enorme. Esa construcción de esos días que se dieron en unidad, se puso como bandera los nombres de Sandra y Rubén, tuvimos un sentido muy grande del bien común que era la reparación de las escuelas hizo que pudiéramos debilitar el gobierno de la provincia que tanto daño nos estaba haciendo.”

“Todavía faltan obras de infraestructura, se van haciendo con mucho compromiso y mucha amorosidad, es muy sacrificado el trabajo que hacen las compañeras y compañeros que andan atrás de cada obra y siguen dando las discusión en este consejo escolar, y padeciendo la persecución. Pero está la fortaleza en la organización popular y el profundo amor que tenemos por nuestro municipio y las personas que lo habitan, y principalmente por aquellas personas que necesitan de nuestro cuidado: las niñas y niños que concurren a las escuelas” agregó la jefa comunal y concluyó: “Hoy como militante les digo que cada aniversario de Sandra y Rubén renueve nuestro espíritu de lucha. Moreno tiene historia de lucha, tiene historia militante, y eso que nos ocurrió y la pelea que dimos, hoy se refleja tanto en el Municipio como en este Consejo Escolar.”

Además, durante el acto tomaron la palabra el Secretario General de ATE de la Provincia de Buenos Aires y Secretario General de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires Oscar «Colo» de Isasi; la secretaria Gremial de SUTEBA, María Laura Torres; Hernán Pustilnik, compañero de de Sandra y Rubén; Micaela Junco, en representación de estudiantes terciarios; Carlos Benítez, de la agrupación John William Cooke; María González de la Corriente Clasista y Combativa; Gustavo “El Indio” Muñoz, del Movimiento Territorial de Liberación; Clarisa y Flavio de la Asamblea de Directores de Moreno; Walter Cravero, secretario General de ATE Moreno; Rubén Aguilera, en representación de la CGT regional Merlo – Moreno – Marcos Paz y representantes de familias de Moreno.