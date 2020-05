0 shares







HABLA MARCELO APARICIO, SECRETARIO GREMIAL DEL SINDICATO DE CAMIONEROS –

Los motores están en marcha. Si alguien pensó que las cuentas quedaron saldadas el pasado día jueves en la sesión del Teatro Marechal pierde de vista que el vuelo no es de cabotaje ya que asciende a otros aeropuertos de la alta política nacional.

«Mi oficina es la calle y ahí me van a encontrar cuando se debata nuevamente el tema en Moreno», expresa Marcelo Aparicio, Secretario Gremial del Sindicato de Camioneros en diálogo con Desalambrar.

Acepta la entrevista porque entiende que su nombre intenta ser utilizado indebidamente, porque algunos /as no comprenden la qué es ser Camioneros. Aclara que, por ser grupo de riesgo, estuvo realizándose controles (test) lo que conduce a descartar que al momento de mantener la reunión con concejales y la Intendenta Fernández «portaba el virus»:

¿Está comprobado dónde se contagió o lo que se llama nexo epidemiológico?

Por una decisión propia me aislé y el día domingo (pasado) decidí hacerme el test, por lo que escuché que ocurrió con algunos compañeros que el día sábado le habían dado positivos COVID -19, que es justamente lo que teníamos dudas. Lo primero que hice fue informar a todas las personas con las que tuve algún tipo de contacto, para que tomen los recaudos. Les avisé yo, a la gente del Municipio, hablé con los concejales, me agradecieron, y entiendo que después hicieron todo un protocolo, pero luego me sorprendí porque pareció que no avisamos nada cuando las autoridades de Moreno se enteran porque quien le habla, responsablemente, lo informó con la realidad y no solo por la gente de Moreno sino también gente del Ministerio de Trabajo , abogados y gente en La Plata. La reunión del día martes en Moreno (dos días antes de la sesión), fue porque la Intendenta pidió que nosotros bajemos junto a Pablo Moyano. Yo escucho sobre los concejales que vinieron al gremio para hablar con nosotros, pero la primer persona que vino a hablar con Hugo Moyano fue la Intendenta con el marido»

AUDIO 1 APARICIO

¿Por qué o qué tuvo esa reunión de Mariel Fernández, su marido Esteban Castro, con Hugo Moyano?

Pedirle una ayuda a Hugo (Moyano) para hablar con la Provincia, y después tuvimos la reunión con los concejales que nos vinieron a plantear la problemática de lo que estaba pasando y por eso nosotros nos hicimos presentes en Moreno, agradeciendo a los concejales que tuvieron una buena predisposición al decirnos lo que estaba ocurriendo. Coincido mucho que aveces se ponen más trabas en lugar de trabajar en lo que hay que hacer para Moreno. Yo veo que mi persona o mi nombre parece ser el responsable que Moreno no pueda trabajar, que no haya sesiones o el foco de otras cuestiones…

La Presidenta del Concejo Deliberante puntualizó que el tema de municipalización de la basura o riesgo de los puestos de trabajo de quienes desempeñan funciones en la empresa Trébol no estaban en riesgo en la sesión del jueves. Me pregunté, si la Intendenta dio su palabra para qué o por qué Camioneros moviliza en la jornada de la sesión o por qué usted fue a la sesión

Bueno, porque ellos tenían un proyecto que no era en perjuicio de los trabajadores (GIRSU, septiembre del año 2019) pero después le agregan otras cosas que fueron modificadas porque nosotros planteamos que no estábamos de acuerdo y ellos mismos lo tomaron. Nosotros no fuimos a decirles lo que teníamos que hacer, la Intendenta nos dijo que no se afectaban los puestos de trabajo pero los papeles no decían lo mismo. Estábamos hablando de dos cosas que no tenían nada que ver a una charla formal o conversaciones que no tienen nada que ver con lo que se puede votar en perjuicio o contra los trabajadores, dejarlos sin trabajo u ofrecer menor remuneración o realizar un servicio que hoy la Municipalidad no puede realizar ya que no cuenta con los camiones, ni siquiera lo está haciendo hoy en la zona o parte municipal.

AUDIO 2

Siente o comprende que su nombre es mal utilizado, con especulación política de aquellos que aún no pueden dar un debate serio sobre la recolección de residuos, que es el punto central

Creo que tienen que hacer sesiones por problemas más grandes que éste. lo digo porque dentro de la pandemia y el debate que escuché en la sesión se habló de los geriátricos, pero también otros temas que cuando se pusieron a discusión. Creo que mi nombre les vino bien, mi caso COVID -19, para dilatar algunas cosas y temas, pero digo que cuando salga de acá iré a trabajar como todos los días, cumpliré el protocolo, no violaré nada de eso, pero automáticamente me pondré en función.

AUDIO 3

Su nombre adquiere notoriedad porque tiene coronavirus, en este cruce de análisis posterior al debate que no terminó

Bueno, pero hasta aquí a nadie de Moreno le dio COVID positivo (se refiere al encuentro o cercanía que mantuvo con quienes estuvo), está bien que tomen los recaudos necesarios pero no utilizar el nombre de una persona. Yo me comuniqué con los concejales, les di mi palabra que el contagio no ocurrió ahí porque si los trabajadores nos contagiamos fue en el gremio, no tengo toda la certeza, pero lo expresé para llevarles tranquilidad a todos. Por supuesto, lo primero es que no me quise infectar y menos contagiar a nadie, pero sí tuve la responsabilidad de informar telefónicamente a los concejales con los que tuve más tiempo, Lucas (Franco), Karina (Álvarez) y Mirko (García), gente con la que tuve una charla más cercana pero respetando la distancia y con barbijos, pero noto que siempre aparezco yo en los temas. Aclaro y digo que cuando la Intendenta se reunió conmigo y Pablo (Moyano) no había coronavirus.

AUDIO 4 APARICIO

Ingresaron al Teatro, convertido en recinto de sesiones cuando la disposición es sin público, sin la prensa, por supuesto que eso no atañe a su responsabilidad sino a la de la Presidencia

La verdad que yo no ingrese ni por la puerta, fuimos invitados, ella como responsable sabiendo que no podía estar podría haberme invitado a retirarme porque no me correspondía estar. La propia gente del oficialismo quería que estemos presentes porque se iban a tocar los temas, se arrimaron ellos a invitarnos para representar a los trabajadores y nosotros agradecimos el gesto que tuvieron desde el primer momento, no tengo nada que cuestionar. Si ella está manifestando esto, le quiero decir para su claridad que nosotros no ingresamos ni por la fuerza ni de prepo, fuimos convocados los delegados y quien le habla con un letrado y dos compañeros más entramos y estuvimos con la distancia necesaria en el fondo del recinto, tampoco estábamos cerca de los concejales. En el Teatro estaban todos abajo y adelante separados con la distancia correspondiente, nosotros estábamos bien arriba con la distancia, barbijos y las cosas de seguridad porque nos podíamos contagiar ahí, ni hablamos tampoco, no hicimos uso de la palabra pero nos invitaron a participar. Si hubiese estado algo mal y alguien me lo manifestaba yo no tenía problema en retirarme y escuchar desde afuera lo que se estaba tratando, nos invitaron para tranquilidad de los trabajadores y eso hicimos.

AUDIO 5 APARICIO

En esta actualidad, presente, pandemia, crisis, hay un aspecto que debo presentar, hablo con una persona que tiene coronavirus, que está dentro de los grupos de riesgo, y manifiesta cursar la enfermedad con cierta normalidad y hasta espera cumplir todo el protocolo y volver al trabajo. La muerte como eje de prevención y disciplinamiento existe, también la vida y el trabajo

Toda la gente está trabajando y nosotros no podemos ser menos que estar trabajando a la par de nuestra gente. Este es un gremio que no se va a esconder debajo de la mesa mientras la gente sale a laburar, salimos a la par de ellos porque se ponen desde el primer día. Nosotros le decimos lo mismo que adoctrinamos siempre: nuestra lucha está en laburar constantemente con la gente, si me infecté es lo que le puede pasar a cualquier compañero y eso me afectaría más de lo que me puede afectar a mí, siempre pensamos de esa manera. Me siento orgulloso de seguir trabajando para la gente, me lo muestran con el cariño diario y creo que dijiste algo fundamental que quiero recalcar: soy un paciente con COVID-19, que no nos maten con el miedo y terrorismo que nos meten a veces a través de los medios, hay que tener cuidado y quizás ataca más a las personas que son mucho más vulnerables, aunque yo soy un paciente de riesgo, cuando uno está bien no ataca el cuerpo, mayormente ataca cuando uno está mal. Que no metan tanto miedo porque lo que nos mata más es la burocracia con que se está manejando esto, lamentablemente en este país creo que va a matar más el hambre que el COVID-19.

AUDIO 6 APARICIO

No me genera ningún temor que se hable de la Municipalización, la pregunta es ¿ustedes entienden que un gobierno, votado por la mayoría del pueblo, puede ir hacia un esquema de municipalización? o Eso ¿afectaría las conquistas laborales que se han conseguido hasta aquí?

Nuestra organización no discute ni nombre de empresas ni formatos, la licitación es el arma del Municipio y quienes la ganan la decide el Municipio no nosotros, siempre parecería que somos nosotros pero no. Si tiene que ser El Trébol u otra empresa quien gane la licitación no lo elegimos, lo que si dijimos es que lo que estaban cuestionando es que justamente la cooperativa que está a cargo, que es de ellos propios es como decir: “sos la Intendenta y tenés la cooperativa que maneja”. Eso es lo que le estaban cuestionando. Yo no tengo nada que cuestionarle siempre y cuando cumpla con la normativa que corresponde y con el convenio colectivo de trabajo, que le den las herramientas que le tengan que dar a los trabajadores. Nosotros no discutimos empresas sino los puestos de trabajo y la dignidad del salario que tienen que tener cada uno de los trabajadores a quienes representamos.

Si se municipaliza el servicio las 225 familias deberían estar incluidas en el convenio colectivo de trabajo de Camioneros y el Municipio.

El compromiso de ellos es que no se va a sacar a la gente del convenio colectivo de trabajo. En la sesión votaron, creo que ganó por un voto llamar a licitación, ese debate queda dentro de su recinto, no se quiénes van a hablar en el Concejo Deliberante, deberán dar las sesiones que correspondan. Sabemos que tenemos una prórroga de 4 meses, cuando llegue el momento estaremos nuevamente, quien le habla también, en la puerta del Municipio viendo que pasa con nuestros representados y tratando de darles una solución a ellos, después las decisiones políticas las tomara el Municipio no nosotros.