DEFINICIÓN DE MARTÍN FRAIZ, CONCEJAL Y FIGURA DE LA HUGO DEL CARRIL –

Experiencia adquirida en el poder, trayectoria legislativa con nombre propio y una marca política de valor histórico. Martín Fraiz analizala situación desde los dos encuentros producidos por la Intendencia, Comité de Emergencia COVID -19 (día martes) y Reunión con los representantes legislativos en la tarde de ayer. De lectura política casi obligatoria: apertura y disposición para con el Departamento Ejecutivo; señalamiento a quienes juegan a la política del PJ y pedido de cambio de autoridades, en medio de la crisis:

¿Cuénteme lo que obtuvo o registró?

Participé de las dos (2) reuniones, la verdad que la primera fue medio difícil porque a mí me tocó estar de la parte informática y la señal se cortaba, fue una reunión de más de cinco (5) horas, pero la verdad que con el tema de la señal la perdimos bastante. Por eso le pedimos a la Intendenta (Mariel Fernández) por medio de nuestra Presidenta (Araceli Bellota), hacer una reunión con los concejales. Ocurrió ayer 2 de abril, duró tres (3) horas donde la Intendenta nos explicó que estaba haciendo directamente con el tema de la pandemia, cómo estaba actuando el Municipio y que pretendía de los concejales, de la militancia y hubo un cambio de ideas de cosas que ya van a ir viendo, que vamos a ir sumando desde diferentes ordenanzas que van a ir saliendo. Lo principal es que el trabajo del Concejo Deliberante no pare, si se va a virtualizar como expedientes y proyectos que va a mandar el Ejecutivo al Concejo Deliberante…

¿Qué le pidió la Intendenta que hagan, más allá de su trabajo como concejales frente a la pandemia?

Principalmente, a los concejales nos pidió que sigamos trabajando porque va a necesitar herramientas legislativas para poder seguir enfrentando esta pandemia, va a mandar proyectos que los tenemos que tratar rápido, después comprometernos con el Comité de Crisis, y a los concejales que tenemos militancia que venimos de agrupaciones de extracción peronistas o movimientos nos pidió que podamos dar una mano con la militancia concientizando a la gente, por ejemplo en las filas de los bancos. Y, en estos días se va a comenzar a recibir la mercadería del Gobierno Nacional, todavía no tenemos una fecha destinada, y nos pidió cooperación con eso y también nos comentó que el Comité de Crisis se hará en diferentes localidades como Moreno Sur, yo soy de ahí, y la estamos pasando mal.

Dentro de los proyectos, uno es del crematorio con las particularidad que hay una empresa de San Miguel que ya presentó la iniciativa, ¿es correcto esto?

No tengo los datos precisos, los tendré cuando posea el expediente. Cuando llegue vamos a ver si es el pedido de una empresa, si es un pliego de bases y condiciones, qué pretende el Ejecutivo hacer con esto y después nosotros como concejales veremos cómo llevar esto adelante.

¿Usted ve un plan frente a la pandemia donde se están asignando roles, con una conducción clara?

Veo una Intendenta que está frente a una pandemia y un distrito pobre, un distrito que está lleno de falencias, un distrito verdaderamente abandonado, pero si veo una mujer con buenas intenciones que eso no se va hace mucho en política, una mujer que hace las cosas bien, aunque aveces en el trayecto te pueden salir mal. Pero lo que importa son las buenas acciones, yo la veo así y queriendo llevar esto adelante, pidiendo ayuda a los sectores, a los concejales y a todo el mundo, eso es muy valedero. Rescato de la Intendenta que es una mujer de barrio, en eso es parecida a nosotros, que viene del territorio. Hay muchas personas que dicen que vienen del territorio pero no lo son, nosotros en cambio lo tenemos y es algo que tenemos en coincidencia con ella. En donde no veo concordancia es en el PJ, en 48 horas lanzó tres comunicados, primero del Presidente (Festa) pidiendo la unión irracional con el Presidente de la UCR, mandando un comunicado al Ejecutivo exigiendo una explicación. Un segundo comunicado cuestionando al Presidente por parte de la Vicepresidenta (Sandra Cruz) y el tercero del Secretario General (Gómez) cuestionando los dos comunicado anteriores. Eso lo que da es la perspectiva de como está el PJ hoy, creo que se necesita cambiar la conducción del PJ de forma urgente.