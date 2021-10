«La Intendenta habla de Néstor Kirchner y cercenó las PASO, no tiene vergüenza»

El trabajo, los alimentos básicos, el producir sin adherirse a las ubres del Estado. Unidades de producción que en tiempo de CONGELAMIENTO interrogan al verdadero entender de cualquier gobierno que se precio de comprender el fenómeno social. Juan Carlos Sanchetta logró por su persistencia que arriba se escuche los ecos del Conurbano. Es el Movimiento de la Economía Social y Peronista o la Mesa de la Economía Nacional y Popular, y desde allí coloca sus bases de críticas al modelo local y a la dirigencia del Movimiento Evita:

Los precios, las grandes empresas, las marcas, los controles, ¿cómo sale esto de coyuntura?

Tiene que haber una política de Estado clarita, nosotros decimos por ejemplo que acompañamos el proceso que marca Feletti que, como vos decís, está teñido por el tema electoral que no creo que esté mal tampoco.

Hay que decir eso sin negar lo otro

Exactamente, siempre lo que decimos es que el congelamiento de precios no alcanza, hay que generar una estructura de producción que sea desde el pueblo para el pueblo con una visión lógica de lo que comemos nosotros, tiene que comer el vecino, tiene que comer el compañero del barrio más periférico de Moreno por no llamarlo barrio popular como lo llaman todos en este momento, y la única forma de llegar a eso es con una producción enfocada socialmente, con una producción que no se rija por el método capitalista de acumulación de capital, que no se rija por el método capitalista de juntar mercadería en una góndola sino que esa mercadería esté en la mesa de los compañeros.

Además que no sea la marca

Tal cual

Es lo que hace a la globalidad

Exactamente, pero ahora se pueden hacer productos muy buenos sin depender de las marcas, sin pagar las patentes de las marcas, sin ser rehenes de ese esquema. Por ejemplo ahora, innovamos un servicio puerta a puerta, más de 6 mil personas. Un tipo de delivery hicimos, ¿por qué? Porque quisimos poner un día la canasta en la plaza de Moreno y la Intendenta del campo nacional y popular no nos dejó poner esa canasta ofreciéndosela a los compañeros de Moreno. De Moreno solo, 350 personas llamaron a Radio10, en realidad por la propaganda de Radio10 y C5N, nos llamaron, y le estamos entregando los productos de la canasta.

¿Vos no podrías ir con el almacenazo popular a ninguna plaza a vender esto?

Nosotros con Barreiro lo estamos trabajando, estamos armando todo un sistema para ir a las plazas barriales. Lo que nosotros quisimos hacer es, tomar la plaza que es el espacio público, tomar entre comillas pero ir a la plaza, poner la oferta de los productos que nosotros tenemos, generar también que se acerquen otros productores y ponerlos dentro de la red y la Intendenta no nos dejó y veintisiete inspectores municipales de Bromatología, Tránsito, policía, realmente patético. Si salen los inspectores municipales a controlar Moreno, va a ser el distrito que tenga más efectividad en el control de precios. Espero que los pongan.

También recordarás que en la presidencia de Néstor Kirchner hubo afiches muy grandes con el carrito de compras y una leyenda de control, me parece que lo hacía Barrios de Pie en ese momento, ¿qué puede resultar de esto? El año pasado los concejales /as salieron a controlar

La Intendenta que sacó una foto en un supermercado que estaba yo, esto fue cómico. Se sacó una foto controlando los precios con una cosita y se fue. Ese fue el control de precio que tenemos.

¿Qué es el control de precios en serio?

Controlar la cadena de valor, que gana el empresario, que gana el que produce, que gana el intermediario, por qué la Mesa de la Economía Nacional y Popular es exitosa, porque tiene una lógica de producción de distribución y venta, todo ensamblado con un margen de ganancias en todo el proceso. Los compañeros de trabajo ganan, los compañeros que distribuyen ganan y los compradores ganan, fijate que por ejemplo ahora a través de esto que te comentaba, nos aparecieron compañeros que están haciendo milanesas de pollo. Ayer el compañero que hace milanesa entregó 100 kilos de milanesa de pollo. Otros compañeros que están haciendo papas pre congeladas, 135 kilos de papas congeladas.

Estamos hablando de unidades productivas

Unidades productivas, ¿y sabes con qué se hizo? Trabajando, porque nosotros avanzamos con el gobierno nacional para que nos entreguen un horno que nos deben de la época de Arroyo, un horno rotativo, una amasadora grande.

Estás hablando de bienes de capital

Sí, si, exactamente, lo que nosotros decimos es lo que vos dijiste antes, hacerse a escala rápidamente porque si nosotros llegamos a 6 mil familias, la cuenta es simple, 6 mil familias que por compra ahorran 600 pesos más o menos lo que está armado, estamos hablando de más de 3 millones de pesos por cada compra, con 6 mil familias.

Se puede hacer que existe un control de precios en las grandes cadenas, el almacenero sube los precios porque no hay previsibilidad, por lo tanto en la cercanía la espiral se reproduce

El almacenero de barrio quiere comprar leche de La Serenísima pero la empresa no se la va a entregar. Entonces va a un hipermercado o a mayoristas. La compra ahí y la vende en el barrio y gana su margen de ganancia. Yo compro a ese almacenero del barrio y estoy pagando la ganancia del almacenero y a la vez le estoy pagando la ganancia al Carrefour. Entonces, el gobierno lo que hizo y es lo que nosotros venimos con los pibes de barrio diciéndolo claramente, estamos esperando la reunión con Feletti y cara a cara planteárselo, direccionó la compra a los grandes supermercados, se concentra otra vez el ingreso en esos grandes supermercados, se plantea la ley de góndola como que tenemos que estar dentro de esos supermercados, le damos todo el poder de decisión a los supermercados. Hay que direccionar toda la compra de todo esto de los precios cuidados a los pequeños almacenes de barrio, generar una lógica.

Los parches conocidos no creo que sean un producto de consumo, hay una crisis social que duele por lo tanto es la política en su acción quien debe marcar el rumbo que no es electoral

En la asunción de Alberto llevamos todos los productos de la economía popular que nosotros planteamos, donde habían muchísimo de Marolio. Hoy todos dicen comprémosle a Marolio, justo hoy dicen comprémosle a Marolio. Dos años perdimos.

Por eso es importante charlar de manera directa, profunda, porque creo que el pueblo se dio cuenta ya

Y mirá acá en Moreno se dio cuenta, 80 mil votos perdieron.

Lo que se anunció hace 40 años puede funcionar en aquel mundo que ya no es el mismo

Pero tampoco lo organizan como hace 40 años, no estaríamos discutiendo peronismo básico y hoy esto no es peronismo básico pero bueno.

¿Acá que puede pasar en Moreno? Vos estás dentro del Frente de Todos

Nosotros lo que creemos es que acá tiene que haber primero una apertura, darse cuenta que eso que venden como peronismo unido no es peronismo unido. No permitieron participar de la interna, cero democracia, a una Intendenta que le abrieron las puertas de las PASO luego las cerró completamente. A Mariel la legitimó gente que no vive en Moreno, Máximo que yo respeto mucho, Axel a quien yo respeto mucho, pero la legitimaron porque no viven en Moreno, yo te aseguro que si Máximo o Axel vivieran en Moreno no podrían haberlo hecho, hubieran permitido que haya una interna. Fijate Juntos por el Cambio, armó una interna, ellos que son la antítesis de la democracia, armó una interna y le salió bien, ¿por qué? Porque son las reglas, las PASO las creó Néstor. Ayer estaban hablando de Néstor, yo la escuché a la intendenta hablar de Néstor, ella que cercenó las PASO, que fue algo que inventó Néstor. No tienen vergüenza, una intendenta que habla del peronismo, que habla de Néstor, el hombre que cuando llegó al gobierno, se tomó un avioncito a Entre Ríos para solucionar el problema de educación, pero lo que hace la Intendenta cuando asume fue echar 700 compañeros. Hablá de Néstor y realmente le queda muy lejos, sería más lógico que hablen de cuando se juntaban con Carolina *Stanley* en el macrismo.

Como síntesis, la frase sería «es la economía.. pero social y popular»

Nosotros no queremos ser socios del Estado y que el Estado sea socio de nosotros.

Por lo menos no ser socios de Grobocopatel, el rey de la soja transgénica

Pero con nosotros no se puede sentar nunca.

¿Por qué?

Porque es el enemigo.

El Chino Navarro se sentó

Pero el Chino no es compañero, yo lo planteo siempre. Para nosotros los dirigentes del Movimiento Evita no son compañeros, te lo repito, en Moreno asumieron y echaron a 700 compañeros, ¿puede un compañero echar a otro compañero? Qué nos vamos a sentar a negociar o avanzar, con los grandes pulpos como Los Grobo o tenemos que sentarnos con los compañeros del barrio y decirle, yo no te tengo que traer una bolsita de mercadería porque a mí, si yo fuera dirigente social de este espacio, me daría vergüenza sentarme con mi mismo gobierno a negociar para un compañero de mí barrio una bolsita de mercadería, un plan al que después le voy a sacar guita como hacen los compañeros o como hacen estos dirigentes. Entonces, yo creo que hay que juntarse en el barrio, si o si hay que juntarse con el barrio, de cara al barrio, y trabajar con el barrio, no con los grandes pulpos, nosotros nos tenemos que enfrentar con ellos, para que nos vamos a sentar con ellos, a tomar un café, los voy a llevar a mi huerta comunitaria, ¿para qué? Para mostrarle lo que nos van a terminar robando, porque nos robaron siempre. Vamos a terminar trabajando para ellos, o en sociedad con ellos, es ilógico, es totalmente ilógico. Pero ya tienen un ejercicio, negociaron con Carolina Stanley (Ministra de Desarrollo Social presidencia Macri), se sacaban foto con Vidal, entonces lo único que les interesa a ellos es quien tiene la caja para sentarse con ellos, sea del Estado o sea del privado, y eso es lo nunca nosotros vamos a hacer.

