«La Intendenta Mariel Fernández entró en un tobogán, es inevitable el final de un ciclo»

Acompañar a la nueva generación que, según su palabra y evaluación, es mejor que aquella que promovió el gran recambio. Walter Alejandro Festa entiende que el tiempo próximo es de alteración respecto a las estructuras dominantes, oficialismo y oposición. El ex intendente de Moreno, que sostiene la propuesta de boleta corta que encabeza Romina Uhrig, cree que el gobierno de Mariel Fernández entró en un tobogán, donde el relato no enamora y el rechazo aumenta: «En principio te aclaro que lo que viene es mejor, no hay ninguna duda. Lo que viene es una generación que tiene muchos conocimientos, por eso que creo que lo que se viene es una nueva dirigencia en los diferentes sectores políticos, y creo que ya son protagonistas en la vida política de Moreno y no tengo dudas que pronto van a poder gobernar el distrito, ya sea de un lado o del otro. Creo que es una generación que supera a la nuestra, la que fue formada en los años ’90 con todo lo que significó el neoliberalismo en ese momento, y lamentablemente nosotros tenemos que empezar a dar un paso al costado y acompañar a estos jóvenes que se vienen con todo».

Estos jóvenes, ¿te jubilaron?

Uno no se jubila nunca en la política, como primera medida. En segundo lugar, y viendo lo que está pasando en el distrito, yo cumplí un ciclo y a nivel personal es una decisión. Nadie se jubila en política, a todos nos gusta la política como herramienta de transformación, pero ya no estamos para correr otra carrera. Por el bien de Moreno se está dando esta renovación de nuevos dirigentes, como Julián Cigna, Florencia Asseff del lado de CAMBIEMOS, del lado del peronismo también hay otros dirigentes, como el caso de Romina Uhrig. Me llama la atención como se recambiando la política y creo que es para bien.

Es un comentario de los sectores opuestos al gobierno de Mariel Fernández, que incluye también a estructuras peronistas, que en los territorios se manifiesta como nunca antes un rechazo a la Intendenta y a su gobierno, ¿coincidís y por qué?

Es un rechazo que tiene que ver con la poca empatía o quizá la gente está cansada y quiere ver obras. Por ahí hay un relato del oficialismo, que si bien hay algo de obras hay otras que estaban hechas como es el Centro de Monitoreo que lo hicimos en nuestra gestión. Considero que hay un desgaste muy grande de la Intendenta y creo que no se va a recuperar; cuando el desgaste llega al que conduce y gobierno es difícil recuperarse. Creo que la Intendenta entró en un tobogán y quedó demostrado en los 20 puntos de pérdida de votos (de 2019 a 2021) y es inevitable que comience el final de un ciclo…

Faltan dos años de gestión

Pero fijate que con toda la plata que recibió de Nación y Provincia, una posibilidad que yo no tuve porque gobernaban Macri y Vidal. Mi último año de gobierno tuvo un presupuesto de 2.500 millones de pesos, y en el primer año Mariel contaba con 9.500 millones de pesos, pero además contó con el protagonismo que desde el nivel nacional se le dio a las organizaciones sociales, y con todo eso no logró enamorar al pueblo. Eso se vio reflejado en las urnas y creo que en la próxima elección el golpe será más fuerte.

¿Cómo va o cuando arranca la campaña de E.V.A? ¿Considerás que puede haber una fuerte polarización entre el Frente de Todos y Juntos?

Primero es que estamos trabajando con nuestra boleta corta y militando para hacer una buena elección. Está claro que estamos muy lejos, sacamos un 2,5 por ciento, pero es muy importante para poder refundarnos hacia adelante. Con relación a la segunda parte de la pregunta, creo que la elección está muy polarizada y va a tener un golpe más duro que el de septiembre…

¿Puede perder el gobierno local la elección de noviembre?

Creo que sí, porque hay un enojo muy grande del vecino no solo con el gobierno local sino también con el provincial y nacional. Hay muchos peronistas enojados, que quedaron relegados, que se sienten defraudados y eso creo que se traducirá en un voto castigo. Por más que digan que en Moreno se ganó en las Primarias, la verdad es que es casi una derrota perder tanta cantidad de votos, y considero que eso se va a profundizar. Creo que no se ha hecho nada para remontar la elección, tanto a nivel local, provincial y nacional porque veo que la gente toma los anuncios como meros anuncios electorales porque ya no se come la curva, porque ya no le gusta recibir la buena noticia en tiempo electoral. La población hoy está políticamente educada, está informada, tiene muchos canales de televisión, las redes sociales, y la verdad que cuando te dicen que lo que no hicieron antes lo harán ahora ya no es creíble. Creo que hay un desgaste muy grande del gobierno a nivel nacional y provincial, pero acá se notó mucho la diferencia o la pérdida de votos y reitero, creo que eso se va a profundizar.

