«La Intendenta nos negó la participación, los vecinos /as cortarán boleta o no elegirán al Frente de Todos»

José Barreiro es uno de los 71 dirigentes /as peronistas en el Frente de Todos que en la Provincia de Buenos Aires no pueden participar de las próximas elecciones. El rechazo de la justicia electoral merece un capítulo aparte en la saga de impugnaciones donde sobraban papeles o avales. La Esperanza de Todos aclara que no buscó ni buscará cargos en el gobierno local para simular un acuerdo que es imposible. Más aún, el ex presidente del Concejo Deliberante tildó de antidemocrática a Mariel Fernández y adelantó una acción política que está en campaña. Un adelanto de la entrevista en el programa Quórum que se emite mañana a las 21 horas por Desalambrar y Canal 6: «Las peleas políticas se dirimen en una P.A.S.O, y eso es lo que nosotros pensamos porque somos totalmente democráticos, los antidemocráticos piensan que la no participación dirime una interna…»

¿Quiénes son?

La que viajó todos los días a Capital Federal y la que llamó a la justicia para impedir nuestra participación fue la Intendenta Mariel Fernández, junto a otros intendentes de las regiones y secciones. Esto fue así, lo tenemos chequeado y es la información que nos fueron dando tanto en la Junta partidaria como en la Electoral. Las grandes discusiones que no se saldaron no serán resueltas por la estructuras políticas, pero ese no es solo el problema sino que el rechazo de los vecinos al gobierno de Mariel se traducirá en un alto corte de boleta o la no participación en el Frente de Todos».