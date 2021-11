«La Intendenta se ríe de los trabajadores /as que llevan el plato de comida para sus hijos /as»

El gobierno de Mariel Fernández cerró ayer por la tarde la Mesa Paritaria sin ninguna propuesta de recomposición salarial. En el día de hoy, de la Militancia, llega una nota que se presenta por Mesa de Entradas como muestra de gratitud, firmada por empleados /as comunales: «Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de mostrar total apoyo con la decisión que se adelante el 8 por ciento al mes de diciembre (correspondiente a noviembre) para que así también se impacte en el aguinaldo. También aprovechar para agradecer por la gran Gestión que está llevando adelante con los trabajadores y trabajadoras municipales«.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) está en el campo de movilización a partir que todas las alertas se encuentran encendidas porque en el año la pérdida salarial de los /as trabajadores /as municipales será superior al 15 por ciento, salvo que el Departamento Ejecutivo cree su propio INDEC.

Como adelanto de la entrevista que se emite mañana a las 21 horas en Quórum (por Desalambrar y Canal 6), Marcelo Cosme y Ariel González, conducción de SITRAM, pusieron en la mesa las razones del BASTA. Dijo González: «A la hora de firmar una paritaria, que sabíamos que no era la mejor para los compañeros /as pero era la posible, y pusimos la firma porque nos hacemos cargo ante esta gestión y como lo hicimos con las anteriores, nos hacemos responsables de las discusiones y de lo que hacemos, esperábamos del gobierno lo mismo pero no ocurrió, y la palabra de la Secretaria de Economía lo dejó en claro. Nosotros vamos a discutir como lo dice nuestra ley 14.656, como está escrito en el artículo 4° de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, que dice discutir de buena fe, pero es lo que no tiene el gobierno. Porque si hubieran actuado de buena fe en ésta paritaria se estaría reivindicando los 17 puntos que están perdiendo las compañeras /os municipales, que es ni más ni menos que la pérdida del poder adquisitivo del plato de comida que llevan a la casa para sus hijos. De eso se está riendo la Intendenta cuando no está dispuesta a discutir la recomposición salarial que habíamos acordado para el 4 de noviembre»

«Las medidas que está tomando el gobierno de Mariel Fernández se parecen a las de Macri y Vidal» sentencia Ariel González.

La próxima semana habrá una importante conferencia de prensa con anuncio firme porque la entidad gremial ya no hablará de límites cruzados por un gobierno que se autopercibe popular.

Las calles esperan, el conflicto ya cruzó la frontera de Moreno.