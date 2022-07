«La Intendenta va a responder a la justicia, cuando se lo demande un juez, como corresponde»

Sesión ordinaria que despliega las posiciones a partir de la moción de privilegio del concejal de Juntos Juan Fernández y que aborda el TEMA político institucional, artículos periodísticos y una denuncia penal presentada en la fiscalía N° 4 contra Mariel Fernández, María Giménez y los arquitectos Fernández y Micieli.

Araceli Bellota, Presidenta del HCD, cuadro del Instituto Patria, periodista, escritora, intelectual de fuste, cerró el debate en la noche de ayer siendo la única de los oradores /as del oficialismo que con maestría conectó el hecho periodístico, la presentación penal, su autor (NdR: hasta el momento no hay inicio de instrucción judicial), las operaciones y operetas mediáticas (tal como las considera), el rol de los /as políticas /os y, por supuesto, la responsabilidad administrativa que tiene la señora Intendenta de Moreno y que no tiene dudas que las responderá, si la justicia lo solicita

Fue una clase de Araceli Bellota que tiene estas frases destacadísimas:

1- Por qué la Intendenta tiene que dar respuestas por una nota periodística, la verdad que me parece que la damos bastante importancia a los medios de comunicación.

2 – Hoy parece que la política es hablar en los medios, hacer opereta en los medios, de pagar para estar en los medios.

3- Hay que mirar de quien viene la denuncia, Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica, un hombre de Elisa Carrió, denunciadora serial si las hay. Pero este diputado, el 12 de junio, Día Mundial contra el trabajo infantil, se enojó con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que cuestionó el trabajo rural infantil, entonces el hombre (Bugallo) respondió que para los vagos que nunca laburaron todo trabajo formal es explotación. En el año 2016 dijo que las mujeres que salen con el cartelito de Ni una Menos deberían haber sido abortadas pero estás vivas. Bueno, este es el hombre que hace la denuncia.

4- La Intendenta va a responde en la justicia como corresponde, cuando se lo demande un juez, como corresponde. La Intendenta tiene presentada su declaración jurada como corresponde, en el organismo como corresponde sino no podía asumir en el cargo. Descuento que cada uno de nosotros tiene presentada la declaración jurada

5- Recuerden el caso de la diputada Ocaña que cotejó los precios en once y dijo que había sobreprecios en el Plan Qunita. Fueron seis años de ese juicio hasta que en el año 2020 fue desestimado. Saben que pasó en el medio, pero como la señora es una denunciadora serial y todo está bien, pero los que estuvieron acusados durante seis años tuvieron sus bienes incautados y una cantidad de restricciones que pone la justicia, pero lo peor de todo que durante seis años bebés de toda la República Argentina no pudieron tener esas qunitas.

6- Alguien dijo temerariamente que no cree que haya podido comprar esos terrenos con el sueldo de Intendenta, ¿cómo lo sabe? La Intendenta tiene 45 años, la misma edad que yo tenía cuando los terrenos en Francisco Álvarez y empecé a construir mi casa con el fruto de décadas de trabajo. Si usted lo sabe vaya a la justicia y denuncie, sino espere los tiempos y después me va a decir.