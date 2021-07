La interna, el posible acuerdo con Asseff y una definición: volver al Concejo Deliberante

Joaquín Nogueira entregó señales de diálogo y posible acuerdo con la figura más importante del PRO en el distrito Aníbal Asseff, sin dejar de considerar como una opción el disputar la interna en Juntos por el Cambio en caso de no alcanzar «el reconocimiento y lugar que hoy tiene la UCR en toda la provincia de Buenos Aires».

En un pasaje de la entrevista que se emite mañana jueves a las 21 en el programa televisivo Quórum (por Desalambrar y Canal 6), Nogueira afirmó que quiere volver a ocupar una banca en el Concejo Deliberante (NdR: fue legislador local en los albores de la democracia). El ex presidente de la Unión Cívica Radical morenense respondió varias preguntas, pero una relacionada con su posición en el año 2019 cuando llamó a no votar en agosto al candidato a Intendente de Juntos por el Cambio Aníbal Asseff:

¿Cómo se sale de aquella definición a este momento donde puede haber unidad? Lo de 2019 fue muy fuerte, usted pidió desde la UCR acompañar a Festa

Fue fuerte, es más yo dije “trabajo para que gane Festa”. Hay circunstancias por lo menos desde el punto de vista del radicalismo que no se pueden vulnerar. Cuando uno hace un acuerdo, no hace falta que esté escrito, es un acuerdo, y no se puede cambiar a las 6 de la mañana cuando las listas hay que presentarlas al mediodía, esto me parece que fue un error de Kato Asseff que nos impidió tener más representación en el Concejo, pero eso no impidió nuestra participación porque nunca dejé de participar, nunca dejé de prestarles mi conocimiento a los concejales, tanto del grupo que lidera Claudia Asseff en el Concejo como el otro bloque. Yo creo que la política se hace desde los cargos y desde el llano, y por eso durante todos estos años nunca la he dejado, lo que sí estoy seguro que si la gente de Juntos por el Cambio vota una lista que yo integre va a estar plenamente satisfecha de lo que va a ser su representación en el Concejo Deliberante, no mía, mía y del conjunto, pero voy a estar permanente batallando, permanente discutiendo y procurando que este gobierno legal que hay hoy en el municipio, digamos legal en su origen, empiece a respetar la ley porque persiguen a los supermercados chinos, los amenazan que si no pagan los van a clausurar cuando no hay clausura, escriben esto y ponen artículos que no existen y después se desesperan cuando el chino va a pagar para agarrar el papel y romperlo. Esto no va, no es así».

