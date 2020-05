118 shares







CINTIA GONZÁLEZ EN UN CARGO CONOCIDO Y UN PLAN TERRITORIAL

Poner en valor algunas coordenadas, que explicita la flamante titular de UDAI Trujui:

1- Eligió el lugar y peleó por el mismo

2- Construyó la nueva oportunidad en la cima del poder

3- Su conducción es Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Andrés «El Cuervo» Larroque

4- Desde Trujui mira Cuartel V y cada lugar donde ANSES estará más presente que nunca

5- Reafirma su lugar en el bloque llamado Peronismo de Todos

Atiende el teléfono y, con mucha amabilidad, recibe las consultas periodísticas: «Ayer asumí la responsabilidad como Jefa de ANSES Trujui. Es una responsabilidad enorme, gigante, hermosa, y con un sentimiento especial porque en el año 2011 asumí como Jefa de UDAI en Trujui».

Y entonces ¿es continuar la historia para el grupo, para las mujeres militantes y dirigentes?

Más que continuar la historia es un nuevo comienzo, es otra etapa con un organismo totalmente diferente. Pasaron muchas cosas en el medio, pasó el gobierno de Macri, el ANSES ya no es aquel del año 2011 hasta el 2015. Hoy tenemos la responsabilidad que las políticas llegue a todos los vecinos /as, volver a los barrios y que lleguen los derechos, que es lo que corresponde.

En 2011, cuando se inaugura la UDAI en Trujui, corresponde a la mejor época de fortaleza del kirchnerismo, las políticas de derecho, y desde ahí se entroniza gran parte del trabajo que los deposita a ustedes en el gobierno municipal en 2015. Hoy existe una pandemia, pregunto, ¿dónde ubicás del desafío de ANSES Trujui?

Sigue siendo el mismo, poner y abrir las puertas de ANSES porque no se trata de pensar que el vecino llega a hacer un trámite sino que vienen a buscar un derecho, algo que les corresponde. ANSES de puertas abiertas, en los barrios, con nuestra comunidad, ese es el gran desafío y lo que me voy a plantear en este momento. En 2011 tuve la oportunidad de inaugurar ANSES Trujui, y seguramente con el Jefe de ANSES Moreno, Maximiliano Venegoni (NdR: trabajó en la campaña electoral junto a Walter Correa), vamos a trabajar en conjunto para que podamos inaugurar ANSES en Cuartel V.

Aparece un triángulo importante que es Moreno Centro-Trujui-Cuartel V, localidad que dijiste en su momento: “Cuartel V tiene que ser la puerta de ingreso al Municipio”.

Excelente tu recuerdo, es verdad, espero que se pueda lograr esto, estamos en un escenario totalmente adverso y difícil, pasaron muchas cosas y diferentes gobiernos, pero vale recordar que fui parte de un proyecto político que tenía estas intenciones, después el Intendente (Festa) tomó la decisión de que no sea parte de su gobierno y el grupo político que representó nos fuimos de su lado, hoy tenemos la oportunidad de demostrar gestión nuevamente desde el ANSES, tenemos esa posibilidad y vamos a trabajar para que Cuartel V y todo Moreno pueda llevar a la alteza a sus barrios.

¿Esto se resolvió arriba o se necesitó un diálogo con la Intendenta para que pueda nuevamente tomar el compromiso de estar en la UDAI de Trujui?

Se resolvió con compañeros a nivel nacional, ellos confiaron en mí con esta responsabilidad, no sé si ellos pudieron charlar con la Intendenta. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella el día que me enteré que iba a asumir, el día martes la llamé, le avisé y me puse a disposición para que ella tenga la herramienta a disposición para el distrito, era lo que correspondía.

¿Quién es la conducción tuya a nivel nacional? ¿Quiénes son los compañeros que dijeron “es Cintia González?

Mi conducción a nivel nacional es Cristina Fernández de Kirchner, Máximo, el Cuervo Larroque, hay muchos compañeros que me representan, de militancia de muchos años. Yo comencé a militar en el 2003 en el kirchnerismo, me subo en el 2003 y conocí la política, tenía en ese momento 18 años, hoy ya estoy a punto de cumplir 37. Cuando asumí la responsabilidad del ANSES de Trujui tenía cerca de 26 años y la verdad que ellos confiaron en mi responsabilidad, para nosotros fue una experiencia hermosa no solo por lo que pudimos trabajar sino por lo que pudimos lograr, eso hizo un crecimiento inmenso en nuestra organización política porque no hay nada más lindo que trabajar dando derechos, y para un militante mucho mejor.

Pregunta política – partidaria, ¿continuás en el Peronismo de Todos o eso es secundario?

No es secundario, lo tomo como ser parte de todo lo que está pasando en el distrito. Nosotros, siempre que sea para sumar, aportar y construir en el distrito vamos a estar, somos peronistas. Obviamente que después de la interna que pasamos hay muchos sectores del peronismo y hoy estoy participando del Peronismo de Todos, pero para sumar no para restar ni estar en contra de nadie.

¿Podés analizar los meses de gestión de la primer mujer Intendenta?

Te puedo decir que la tiene muy difícil, es un momento que nos traspasa a todos, no esperábamos esta pandemia. Moreno como distrito ya tenía muchas complicaciones, era un desafío enorme lo que la compañera tenía y hoy la tiene más difícil, por eso sigo confiando en que va a pedir ayuda a todos los sectores para que podamos colaborar y sacar el distrito adelante. No te puedo hacer un análisis político de su gestión hoy porque estamos atravesando una pandemia, no me parece bien, pero después seguramente cuando tenga la posibilidad de reunirme con ella, hablaré para seguir aportando y proyectando lo que mi grupo político quiere para Moreno, espero que tenga la capacidad de escuchar.