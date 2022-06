«La justicia dictó sentencia, Nahuel Correa es el asesino de mi hijo»

Escribió antes de saber la decisión de un Tribunal: «Ninguna decisión que tomen tres desconocidos por más jueces que sean, van a cambiar mí amor por vos mí flaco.Quiero agradecer tantos años de acompañamiento. Fede no vuelve más, pero sigue en nuestros corazones y en cada gesto de amor de toda la gente que nos quiere .. gracias totales«.

Norma Córdoba es lucha, tenacidad, memoria. El Flaco, su hijo Federico Rearte, ya no está entre los mortales pero si su estrella, la plaza, los recuerdos, el camino emprendido. La justicia entregó un fallo que condena a Fabio Nahuel Correa, hijo del Secretario General de Curtidores, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN DOMICILIARIA, inhabilitado a manejar durante CINCO AÑOS por ser autor penalmente responsable de la muerte de Federico: «El secretario del juez que entiende en la causa nos leyó la sentencia (10 de junio), prisión domiciliaria de tres años para Nahuel Correa. Lo encontró culpable del homicidio y de la muerte de Fede, culpable de un montón de otras cosas que no recuerdo ahora muy bien, pero sí sé que son tres años de prisión domiciliaria, cinco años de inhabilitación. Cuando terminé de escuchar, salir corriendo a abrazar a mis hijos que estaban afuera. Así que un poco liberado, con un poco de paz y nada ahora seguir»

¿Cómo se sigue después de casi cuatro años de esperar este momento?

Creo que lo más difícil había sido antes, cuando no sabíamos qué iban a determinar. Creo que esa parte era la más difícil, no saber qué era lo que iba a decir la justicia, era la incertidumbre que constantemente nos rondaba el dolor, la moneda corriente. Ellos seguramente van a apelar, porque ellos van para que realmente quedé como inocente, es lo que quieren comprobar. Pero ya de primera instancia, por más que apelen, el juez ya otorgó su veredicto. Se sigue ahora sin bajar los brazos porque todos sabemos que nos descuidamos y somos cartera, así que bueno, insistiendo con el tema de poder tener una conversación fluida, todos estos días con el fiscal de Mercedes Leonardo Massaroli y ver si queda firme, cuándo realmente se le pone la la tobillera en la casa… que nos vaya informando. Como sabrán para mí todo esto es nuevo, jamás otra vez en una situación de ésta, pero bueno sin bajar los brazos pero ya es con otra mirada, ya es más tranquilo, estamos en otro en otro panorama.

¿Y la vida de la familia continúa de qué manera?

Yo creo que eso es la parte donde más me duele porque todo lo que pasamos, lo vivimos y lo evidenciamos de distintas maneras. Yo quizás tengo esta postura que fui llevando a todos los medios , tener bien claro que mi derecho termina donde empieza el del otro. Quizás mis hijos tendrían y tienen esas necesidad de poder gritarle a la cara que es un asesino, porque eso es lo que es, no lo digo yo ahora lo dijo la justicia. Ser homicida es sinónimo de ser un asesino. Creo que quizás eso los aliviaría un poco. Estamos gastando fortuna en psicólogos, porque como es un tratamiento largo, la obra social no me los cubre, psiquiatra y todas esas cosas que parece que no se ven. Me dicen «sos una leona, sos fuerte», pero es un proceso muy duro. Esta postura que puse es un poco de que la muerte de Fede no haya sido en vano. Nos apropiamos en un buen sentido del espacio acá en el barrio donde hicimos la placita, ayer se hizo una jornada hermosa donde estamos terminando un nuevo mural con los artistas Vero Gallo, Nicolás y su compañera, están haciendo un muro muy copado. Ayer se hizo una linda jornada de venta popular con los emprendedores, nosotros siempre tratamos de que en ese lugar pasen cosas lindas, tratamos de llenar esa placita de color para que se tenga fresca la memoria de Fede y que sea con alegría. Tratar de transformar un poco, esa es la idea.