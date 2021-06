«La justicia social que abandonó el peronismo hoy la representa Juntos por el Cambio»

EL HOMBRE QUE QUIERE RENOVAR LA OPOSICIÓN MORENENSE –

Su nombre y apellido está ubicado al lado de Cristian Ritondo, hombre de Juntos por el Cambio que busca imponer su marca teniendo en el horizonte la gobernación en 2023.

Demián Martínez Naya intenta surgir como una alternativa posible a la propuesta de la oposición en el distrito, lo que representa una intención de pujar por la interna enfrentando a la figura de relevancia histórica Aníbal Asseff. En una nota periodística, el joven del PRO que afirma su identidad peronista y reclama actualizaciones para no caer, así lo dice, en el permanente revisionismo histórico: «Hay una necesidad social de renovación, hay un vecino que demanda una alternativa de construcción. Esto es muy claro, cuando nosotros cuando entramos al cuarto oscuro a votar, a veces es muy difícil encontrar las opciones que a uno con convicción le den ganas de votar. Esto es parte de un recorrido y una construcción muy grande que nosotros venimos haciendo desde el 2005 cuando apareció el PRO, que era un partido nuevo, un partido sin construcción, un partido sin juventud y a mí me toca formar parte de esa primer camada de jóvenes, junto a Martín Yeza y con algunos otros que pudimos ir avanzando y construyendo, no somos hijos, nietos, sobrinos de ningún político que a dedo nos puso en ningún puesto. La realidad es que hoy Moreno demanda un cambio en la política local y la acompaña un cambio que se produjo en 2015. Y que del 2015 al 2019 lo pudimos construir en la provincia. La verdad es que la maduración es progresiva y estamos en un buen momento».

El PRO es un partido original de CABA para mí, pero está muy lejos de ser un partido. Un partido tiene una orgánica. Voy a la pregunta, si vos sos PRO y también Aníbal Asseff ¿tendría que haber una interna en el PRO más que en Juntos por el Cambio? ¿Cómo se va a resolver esto?

La realidad que el PRO en Moreno está Leo Coppola y estoy yo. Aníbal es parte de Juntos Por El Cambio por un vecinalismo. Él tiene históricamente su partido vecinalista. Juntos Por el Cambio se compone por tres partidos troncales que son La Coalición Cívica, la UCR y el PRO, y los partidos vecinalistas de la provincia. El PRO ha roto esa barrera de partido local de la ciudad de Buenos Aires. Hoy Montenegro es intendente de Mar de Plata, Martín Yeza es intendente de Pinamar, tenemos intendentes de Olavarría, de Bahía Blanca. La verdad que tenemos intendentes en todo el país, que es parte de una construcción. Un partido nuevo que se ha podido desarrollar y que nos ha permitido a personas como a mí formarnos y tener una proyección, un norte, y un programa claro para el distrito.

Repasando entonces, PRO es Leonardo Coppola

Y yo, que soy parte del esquipo de María Eugenia Vidal en la provincia y Cristian Ritondo. Aníbal ha competido en el 2015 en la fórmula con Sergio Massa. Él ha hecho uso de sus opciones y se ha sumado a Juntos por el Cambio en 2019. Siempre que sea para sumar es bienvenido Juntos Por El Cambio.

¿Por qué crees que es el momento de la renovación de la oposición?

Yo tengo 30 años. En Moreno siempre la alternativa ha sido la misma, me parece que es parte de la construcción de algo fuerte y con representación que acompañe una forma de hacer política que nosotros tenemos a nivel nacional. Una forma de hacer política renovada, joven, que de mucho hincapié en las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías, el desarrollo de ellas para dar trabajo, hoy son una herramienta de inclusión mundial. Los chicos de los barrios más marginados a través de las computadoras pueden trabajar en las empresas más reconocidas del mundo, tener sus ingresos en solares, lo cual antes parecía una locura y hoy es un hecho. Simplemente con el hecho de capacitarlos, la verdad que faltaban programas del gobierno. Nosotros tenemos una política pública para llevar adelante el distrito, Nosotros Juntos por el Cambio, principalmente el PRO.

AUDIO 1 NAYA

Hay una idea expuesta, qué falta

Falta una convicción o un norte común.

Esa conducción quien la da ¿Ritondo?

La conducción en la provincia la da Cristian Ritondo, que es un gran candidato de cara al 2023, es por lo que yo trabajo. Mi sueño es verlo a Cristian gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros somos parte de un equipo, la verdad es que es un equipo que está muy consolidado. Con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, mismo Lousteau. Somos un frente bastante amplio, Patricia Bullrich, cada uno tenemos nuestras características pero somos un equipo. Y ninguno duda de los valores del otro, podemos tener una forma u otra pero los valores son compartidos.

Bien, si lo llevamos a la práctica, tenemos unas primarias, suele pasar es la política. Se acuerda y se mensura cuánto es lo que podés perder más que lo que vas a ganar, para después decidir si hay dos listas o dos corrientes. Yo quiero saber cuál es la visión que Ritondo, Santilli, Vidal, lo que vos me estás diciendo, quieren para Moreno. ¿Qué es lo que ven en vos y más allá de vos? ¿Tiene que haber una interna, se tiene que resolver esto?

Me parece que es esto que vos decías de la estructura partidaria de la que nosotros estamos aprendiendo, nosotros en Juntos Por El Cambio tenemos el radicalismo, que es un modelo de estructura partidaria y el PRO es un partido nuevo que empieza a generar esta dinámica de competencia o de dilucidar las internas partidarias que son muy sanas. En las PASO estamos dispuestos a competir.

La ley de primarias existe, el tema es que si hay dos listas.

Yo creo que no llegamos a una instancia de acuerdo, vamos a ir a competir a las PASO.

Vamos reformular la pregunta para que sea entretenida la nota, ¿quién tiene que encabezar la lista?

Yo estoy dispuesto a encabezar la lista, y yo creo que puedo encabezar y conducir el espacio de Juntos Por El Cambio en el distrito. Un poco más la conducción y encabezar, o dar la disputa. Yo estoy dispuesto a competir en las PASO. El planteo inicial bajo tu pregunta es primero que existen las PASO y vamos a competir. En caso de que las PASO no existan, que es un rumor de pasillo que el Frente de Todos, o principalmente del kirchnerismo las querían eliminar, que espero que no lo hagan. Podríamos acordar porque no creo que haya diferencias en esto que decía antes de los valores, Ahora las PASO están y vamos a competir.

Ahora hablemos de la oposición que históricamente ha sido Aníbal Asseff y Claudia Asseff. Que hay un valor en sí mismo ahí, suelo decir que las experiencias no se pueden tirar por la venta en nombre de una renovación que desconoce el territorio, eso alcanza, por supuesto, al vecinalismo. Aníbal Asseff, si mañana le hago una nota va a decir “Yo soy PRO”, no me va decir que es vecinalista, que tiene un vínculo con muchos de los nombres que diste, incluso Jorge Macri.

Pero a Jorge Macri lo respalda a Leo Cóppola

Bueno, todo esto se tiene que resolver. Ahora, ¿qué leen ustedes sobre el vecinalismo de Claudia Asseff, de Aníbal Asseff?

Bueno, hay algo que me parece importante aclarar. El conocimiento del territorio, nosotros hicimos un relevamiento general del territorio. Tenemos un plan de gobierno y tenemos bien en claro las cuestiones territoriales. Quizás la falta de costumbre local, a esto de tener siempre la misma alternativa, con “yo hace 30 años que soy parte del distrito entonces yo tengo que ser” eso es la vieja política.

¿Aníbal Asseff es la vieja política?

No, Aníbal no sé…

Me estás diciendo que hace 30 años

No, pero pasa en varios partidos. Pasa lo mismo con la intendenta. La intendenta ha sido parte de otras listas y otras alternativas

Pero esta respuesta tiene que ver con la vieja política. Podemos hablar de Mariel Fernández si querés, pero pregunté por Juntos por el Cambio y ese rol opositor del asseffismo durante 20 años o 30 años

Han hecho lo mejor, tanto Aníbal como Claudia, yo se los he dicho telefónicamente porque no nos hemos podido reunir. Ellos han dado lo mejor que han podido. Lamentablemente los resultados no han acompañado. Muchas veces el limitante es la elección del morenense. No poder romper una barrera de los 30 puntos es un limitante en un distrito tan grande y tan importante.

El asseffismo digamos que tiene un techo…

Está claro en los hechos, no hemos podido romper la barrera de los 30 puntos. Solamente en el 2017 Claudia sacó 31, pero seguís rondando los 30 puntos. La verdad que con eso no tenés las condiciones para gobernar el municipio, y tampoco tenés las condiciones para el distrito más importante de la primera, porque lo ha sido Merlo históricamente, pero el crecimiento demográfico de Moreno, con más de 200 mil habitantes en los últimos 10 años lo posiciona en el primer lugar, transforma a Moreno en el distrito más importante de la primera sección electoral

Un distrito peronista

Yo soy peronista, por eso trabajo Cristian Ritondo.

AUDIO 2 NAYA

¿Son peronistas?

Somos peronistas y conformamos el PRO. Cristian Ritondo y Diego Santilli fueron de las primeras figuras que se sumaron. Monzó, Frigerio, se sumó Pichetto en la última elección. La verdad es que nosotros siempre estamos abiertos a dialogar siempre que haya acuerdo en las políticas públicas. Si nosotros nos ponemos de acuerdo con las políticas públicas, siempre hay un norte en común y no creemos en el enfrentamiento por enfrentamiento mismos sirva. Yo podría decir muchos epítetos de Mariel Fernández pero no estamos para calificar al adversario, es un adversario. Si con Mariel Fernández podemos tener un dialogo y ponernos de acuerdo en determinadas políticas públicas para el distrito, lo vamos a hacer. Las conversaciones a las que nos desacostumbramos los morenenses es a poner en primer lugar al morenense y a Moreno primero. Sentarnos a discutir y no discutir nombres, discutir si sirve para Moreno, si sirve para nosotros, si vamos a estar mejor así, dialoguemos. ¿Por qué si tu alternativa es mejor que la mía, por qué no la vamos a aplicar, porque la hiciste vos? ¿Porque la hizo Ariel Fernández, porque la hizo la izquierda? Esa no es una forma de construcción nuestra. La justicia social que abandonó el peronismo, que abandonó el PJ o el Frente de Todos, es una justicia social que hoy representa Juntos por el Cambio. Yo soy peronista y creo en la justicia social ¿Quién representa la justicia social hoy en la Argentina? Juntos por el Cambio desde hace mucho tiempo.

AUDIO 3 NAYA

Si hay una mesa de diálogo con el doctor Asseff, con Claudia Asseff, no sé quien representará en la lista esa línea histórica, pero vos me estás diciendo lo mismo que me dijo Cóppola “Yo quiero encabezar”. ¿Importa quien encabece o importa el mejor equipo y la mejor propuesta en una elección de medio término para el Concejo Deliberante?

Importa el equipo y las PASO es una gran herramienta para poder confirmar cuál es realmente la decisión de los morenenses. Existiendo las PASO y con disponibilidad de competir, podemos competir y luego las listas se unifican a través de las PASO. Claramente queda manifestada la voluntad del morenense.

Querés primarias

Yo estoy dispuesto a competir en las primarias, es una decisión.

¿Con el radicalismo qué vínculo tienen?

Espectacular, la verdad. Yo coincido mucho con la posición de Pipi Nogueira, creo que es un tipo muy razonable, que piensa en un Moreno a futuro, me parece que tiene mucha experiencia y mucho que aportar. Me parece que lamentablemente en las últimas elecciones no se le ha dado el lugar que merece. Y de la Coalición Cívica con Lucas Agüero, que es el representante, estamos muy bien.

¿Y con el Leo Cóppola?

Con Leo nos juntamos varias veces, la verdad es que coincidimos en muchos puntos de su visión sobre el distrito. Lamentablemente no estamos pudiendo congeniar las posiciones de líneas internas nuestras, la verdad.

Bueno, Leo Coppola puede tener un acuerdo con Aníbal Asseff, ¿Cóppola forma parte de la vieja estructura de la oposición?

No, Leo lleva una carrera política medianamente corta en el distrito, 10 o 15 años, como él me dice. Lo que vos me planteas de Aníbal la verdad es que es un hecho. Yo tengo 32 años, el padre de Aníbal y Claudia gobernó en 1991, no tengo recuerdos yo de esa intendencia. No tengo recuerdo yo ni el 35% del padrón electoral de este año, que son menores de 30 años que no recuerdan esa experiencia. Necesitamos experiencias nuevas y no ese revisionismo constante del pasado. Nosotros necesitamos saber que el distrito tienen estas consecuencias, que 8 de cada 10 chicos son pobres y que a partir de este dato tenemos que trabajar de cara al futuro. Es un dato, dejemos de revisar el pasado, dejemos de mirar para atrás y miremos para adelante con propuestas que sean inclusivas en los distintos partidos. Moreno exige una renovación, exige el plan, exige seriedad y exige algo nuevo.