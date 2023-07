La juventud tiene banca, sesión Concejal Joven

En las bancas sentados y con voz propia, aquellos /as que sienten, viven y palpitan la política institucional, territorial, estudiantil. Es el trabajo de la Comisión de Juventudes que ofrece su fruto. La propuesta consistió en que cada edil asigne a un /una representante. Varios /as legisladores /as decidieron no enviar a nadie. La foto del cuerpo completo tuvo a varias figuras que en la actualidad asesoran a concejales /as.

Marisol Gallardo presidió la primera sesión Concejal Joven. Entrevista con Desalambrar Tv: