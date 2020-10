4 shares







APRESADA POR DEFENDER LA VIDA DE SU HIJO –

El Código en la mano y el precepto que nunca se cumple pero se declama: todos /as iguales ante la ley. Por lenguaje impuesto se habla de atenuantes y agravantes. Desde el vocabulario más cercano a las violencias, actuar y defender la vida de un hijo /a no puede encuadrarse en un delito cuando la destrucción corroe los cuerpos. En el marco del encierro, explicó hoy en Desalambrar la Dra. Sonia Aiscar (ex Subsecretaría de Niñez), el maltrato (abusos y vinculados) creció un 50 por ciento. Pero vamos a otra frase y concepto: «La verdad que en términos de abusos y de maltrato tenemos una barbarie en niños, niñas y adolescentes de dimensiones similares a la que tenemos en materia de violencia de género«.

Nancy como madre enfrentó la barbarie corporizada en dos adultos. Mató al hombre que sometió a su hijo. La mujer de 45 años de edad, madre de doce hijos, enfrentó el horror en uso de la defensa legítima. Incluso existe una denuncia realizada contra el abusador, que era acompañado por el hermano de Nancy.

Desde la Red de Mujeres de Moreno Casa Joven Diana Sacayán se convoca mañana a la Comisaría 1ª de General Rodríguez donde Nancy está detenida. Es la organización que escribe: «La justicia nos obliga a defendernos, accionamos y nos terminan encerrando; la justicia nos obliga a ejercer la legítima defensa. Estamos denunciando la criminalización de las mujeres, presas por defenderse, por defender a sus hijxs. Denunciamos a la justicia patriarcal que no aplica la perspectiva de género. Denunciamos a los medios que nos demonizan con mujeres cuando nos defendemos y también cuando somos víctimas».