0 shares







ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO –

Concejal en uso de licencia, funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación, cuadro político y profesional, ex Directora de la Maternidad Estela de Carlotto, expuso en el Congreso Nacional su conocimiento acerca de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Patricia Rosemberg entrega un conjunto de definiciones reales sobre los proyectos, el consenso político y el futuro posible si sale la iniciativa que tiene media sanción legislativa con una figura ampliada como la objeción de conciencia individual e institucional: «Creo que en principio la ley es necesaria pero como puntapié inicial«

Subrayo como puntapié inicial

Una ley sola no cambia las prácticas y de eso tenemos mil ejemplos incluyendo la ley de Parto Respetado, la Maternidad es un ejemplo porque es un lugar donde se cumplen las leyes no porque haga algo extraordinario sino porque hace algo ordinario, cumple una ley. Entonces la objeción de conciencia tal como esta planteada, primero por supuesto tuvo que ver con la viabilidad que en el Senado tenga posibilidad de aprobación y eso tiene que ver mucho incluso con esta reflexión inicial tuya que porque hubo menos calor en 2020, creo porque estamos más cautas ya que en 2018 fue un paso importante pero no sirve si se aprueba en Diputados y no en Senadores, eso tal vez era festejable en 2018 pero en el 2020 es duro si no se aprueba en Senadores. ¿por qué hay distintas sensaciones? En lo particular por eso, con alegría pero con una alegría medida como cuando llegaste a la mitad de algo que si no tiene la otra mitad no existió»

Si te parece lo decimos así, si no había estas interpretaciones que en el 2018 proyecto que tenía alguna cercanía más con el proyecto de la campaña pero no salió, este 2020 te doy un nombre Mayans que dijo que lo que se está por aprobarse es ilegal porque la Constitución es pro vida y también esta un tal Alperovich que tiene licencia, acusado de abuso, estamos hablando de esto. Lo planteo porque en la entrevista anterior hablamos de provincias del interior que vos visitaste

Ahora mismo que sigo recorriendo y veo ahora mismo la realidad, como las religiones no solo la Iglesia católica sino también la evangélica tienen mucho que ver no solo la sociedad. Soy absolutamente respetuosa lo que para las personas representan sus creencias, pero como esas creencias vertebran el Estado y eso me parece que hay que diferenciar enormemente, una cosa es la libertad de profesar religiones y otra cosa muy distinta es cuando vos querés imponer que los valores de tu religión regulen el Estado de todas las personas, profesen o no las religiones y tengan o no autonomía, porque además la ley del aborto está en otros países donde también hay religión, Ciudad de México por ejemplo, es un país absolutamente machista, católico y sin embargo tienen una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, caso Colombia, digo para no irnos a Europa que tal vez es más lejos y para no irnos a Uruguay que es más cerca pero que claramente tiene un vínculo con la iglesia muy distinto al que tenemos en Argentina y esto me parece que esta ahí muy presente. Entonces para volver, la objeción como está presente en el proyecto de ley y que tiene claramente que ver con la posibilidad de aprobación en el Senado, este proyecto de ley tiene enormes diferencias con el otro; el primero es que está planteado por el Presidente, por el Poder Ejecutivo y entonces eso hace que Alberto no dijo cada uno es libre pensador, digo Alberto, Vilma Ibarra ordenan, hablaron, consensuaron, charlaron, esto me parece que es una diferencia con la ley presentada en el gobierno del macrismo y además de que no la presentó Macri sino la Campaña por el Aborto. Entonces hizo un camino distinto, acá el Ejecutivo en mucho diálogo con la Campaña, con Diputados y Senadores sobre los puntos que nos hacen posible seguir, entonces lo que queda en el proyecto de ley es que las instituciones no tienen conciencia, esto es una realidad, las instituciones son paredes y las personas hacemos las instituciones, ahora es real que hay hospitales y hay clínicas que son de religiones, entonces esos lugares pueden que todos los médicos sean objetores de conciencia pero están obligados a brindar información adecuada

Vos sabes lo que significa eso en la práctica ¿no?

Por supuesto

Estuviste en Santiago, bueno imagínate que digan allí que no, ninguna institución somos todos objetores, bueno tienen que venir a Capital Federal que de hecho debo decirlo ocurrió en Moreno hace unos años atrás, en el hospital dijeron que no y los colectivos feministas tuvieron que encontrar en Capital una solución

Sucede ahora por eso digo la ley es un punto de partida

Que es lo primero que dijiste, un punto de partida

¿Vos qué tenes que hacer en las instituciones como Estado? Poner un veedor, un garante, yo te recibo todas las historias de clínicas de todas las mujeres que vinieron con el pronóstico de un embarazo, reviso todas y me aseguro que alguien escriba que le dio opciones, que le dio información de que puede interrumpir voluntariamente ese embarazo, que tiene derecho a continuar el embarazo, que tiene derecho a los Mil Días y que es lo que aceptó la mujer y la mujer firma lo que acepta, no es que vos no podés hacer cosas, el gran problema que nosotros imaginamos es un Estado que no regula, digo vos hiciste la ley, es el puntapié inicial, tenés que trabajar mucho en el cambio de las prácticas y tenés que tener un Estado muy presente mirando en las instituciones privadas y las instituciones públicas, porque de hecho nosotros escuchamos muy seguidamente casos de niñas que fueron abusadas, violadas y que llegan y que consultaron en su embarazo tempranamente y que llegan a embarazos de 24 semanas porque fue dilatorio el sistema de salud, entonces la realidad es que ahí hay que tener un Estado muy presente y yo si confío mucho en una sociedad civil muy atenta. De la misma forma que si veo por supuesto la religión muy metido en los estados de las provincias, también veo en cada provincia pañuelos verdes. Yo estuve en Chaco hace dos semanas un día que había un pañuelazo, la plaza de Resistencia, yo no te puedo decir estaba llena ahora había 30 personas haciendo sus pintadas. Como sociedad podemos avanzar en una construcción de un Estado que garantiza con las leyes y con programas y con insumos de un Estado que regula y de una sociedad que controla

Yo entiendo que la parte más rica de lo que se viene es que la sociedad civil se empodere de verdad, que vaya a una institución y exija. Hoy es difícil acceder a una historia clínica porque parece patrimonio de una institución. Arranqué esta charla contigo diciendo no es la dos vidas o la vida, hablemos de la existencia, salgamos de ahí porque incluso la iniciativa tiene el proyecto de los Mil Días. Hay algo a mi que me preocupa que es la subrogación de vientre, creo que esta apuntado sobre una base que tal vez la puedas compartir o no que es que la mayoría de los abortos clandestino afecta a las mujeres pobres, los Mil Días el subsidio para mujeres pobres, subrogación de vientres puede ser para mujeres pobres, bueno ¿cuándo enriquecemos un poco me pregunto?

La clandestinidad no afecta a las mujeres pobres, es un argumento absolutamente falaz, la clandestinidad en el aborto afecta a las mujeres, afecta a las personas con capacidad de gestar. Yo siempre digo lo mismo tal vez y en este momento del país y del sistema social tal vez una mujer pobre que tiene herramientas y que valora el sistema público de salud en muchos lugares, en muchos otros no, acceden mucho más fácil hoy a una interrupción legal del embarazo que una mujer de clase media o de clase alta que no tiene el centro de salud o el hospital como un recurso suyo en la vida, y que entonces tiene un embarazo, no lo desea, no quiere tenerlo, decide que no quiere tenerlo y empieza a polular por la medicina privada, por una amiga que le dice y esa mujer también lo vive en la clandestinidad. Tal vez la diferencia con una mujer pobre que lo vive en la clandestinidad es que tiene incorporado que va a ir al médico para resolverlo, ahora ese médico también lo resuelve en la clandestinidad, entonces los relatos que yo acompaño, que nadie me los cuenta, yo acompaño, son relatos de ‘yo llegue a un lugar, estaba oscuro’ y algo que se repite y es que tiene la persiana torcida, significa el abandono como cuando a vos se te corta y no la arreglaste por no sé cuanto y ni una palabra de contención ni una palabra de explicación y medio anestesiada

Es soledad y abandono

Es soledad y abandono y eso es vivir en la clandestinidad porque además la clandestinidad puede tener secuelas que sean físicas irreversibles y que muchas veces tiene que ver con inclusive la posibilidad de volver a ser madre, si una persona decide después embarazarse y maternar, pero esa clandestinidad tiene secuelas enormes, psicológicas, en la sexualidad, en el disfrute, en el placer y en la posibilidad de no vivirlo con culpa, para eso se necesita un equipo que es lo que plantea la ley. La ley dice cuando esto es una practica de la autonomía y de la voluntad yo decido y los médicos/as no queremos decidir más en relación del causal, yo no quiero decidir, yo no quiero tener el poder de decir este es causal salud, biológica, psicológica, social no lo quiero hacer, no me corresponde, no es mi rol como médica, mi rol es acompañarla, asistirla, darle opciones y acompañarla en lo que esa persona eligió. No estoy más arriba que nadie, que es lo que pasa hoy con los causales. Entonces estamos todas las médicas/os empoderados en nosotros definimos los causales, no debe suceder más avanzar sobre una sociedad igualitaria