La lista de Mariel en el PJ: «Tal vez pueden tener un sentimiento peronista pero muchos compañeros no cumplen con los requisitos formales»

El Dr. Ramírez, militante histórico del peronismo, envió la carta documento que contiene los datos que demuestran el incumplimiento de la Carta Orgánica, requisitos básicos que la mitad de los /as candidatas a manejar el PJ de Moreno no cumplen. La impugnación inició su larga carrera y por otro carril avanza la decisión política

Ricardo «Lolo» Gómez (ANCLA, PERONISMO DE MORENO), hasta que asuman las nuevas autoridades es consejero partidario, entregó un análisis político – partidario acerca de la lista que consagra el liderazgo del Movimiento Evita:

El doctor Ramírez encontró en la lista única que lidera la Intendenta que más de la mitad de los elegidos /as no tiene como mínimo los dos años de antigüedad como afiliado /a, lo que habilita a integrar una propuesta partidaria, ¿qué opinión, reflexión y análisis te merece la situación?

Yo leí, en función de la publicación de Desalambrar, lo que expresó el doctor Ramírez acerca de las irregularidades que se presentaron en la lista única del PJ de Moreno y la verdad que me asombró porque uno no tiene el juicio de decir si los compañeros son o no peronistas, yo creo que eso del peronómetro y medir cuánto hay de peronista en uno u otro no corresponde, a ninguno de nosotros por supuesto. Ahora, el Partido Justicialista es una herramienta electoral y por tanto cuenta con una Carta Orgánica a la que se debe ajustar, y como cualquier partido político también hay una serie de requisitos que conllevan con la ley electoral. Entonces, eso implica adaptarse a los reglamentos, la carta orgánica y la ley, eso implica adaptarse a la forma, entonces pueden tener un sentimiento tal vez peronista los compañeros que conforman esa lista pero no cumplen con los requisitos formales, entonces, me parece que por lo menos asombra. Nosotros consideramos al peronismo como un movimiento, como dijo John William Cooke, el peronismo es el hecho maldito del país burgués, y no es un partido burgués ni tampoco una expresión, como dice la izquierda, de una clase trabajadora alienada. Es decir, es un movimiento amplio y donde entre los distintos espacios que lo conforman o lo representan, distintos frentes, como el frente sindical, el frente Juvenil, el frente de las organizaciones sociales, de las mujeres, las compañeras y tiene una estructura también de que por eso está y quién se considere peronista está dentro del movimiento, no hay nadie que diga quien está afuera y quien adentro, nadie tiene derecho de hacerlo. Ahora, en las cuestiones formales, como decía el General Perón, dentro de la ley todo fuera de la ley nada, que lo dice el doctor Ramírez en la nota. Hay que respetar las formalidades. Mirá, recuerdo a Antonio Cafiero en el año ‘87, cuando proponía desde la renovación justicialista, la revolución de las formas, y desde allí a veces las formas no son tan secundarias, a veces como decía alguien, la forma es la naturaleza de las cosas, entonces, si no se respetan las formas me parece que eso trasunta una concepción de fondo.

En la misma nota al Doctor Ramírez, recordé la presentación que hizo el Intendente de Esteban Echeverría (Fernando Gray) y que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con las formas, el respeto a la Carta Orgánica, porque a nivel provincial tampoco Máximo Kirchner y otros dirigentes cumplen con el requisito básico. Se reproduce abajo en Moreno lo que se cuestiona arriba, pero desde arriba se decide quien juega y quien no

Y bueno, eso hoy estamos viendo una guerra donde se resalta el bombardeo de Rusia a Ucrania, pero no se habla de los otros cuatro bombardeos que en este momento en Somalía y Yemen. Entonces digo, depende de quién tiene el poder para decir cuáles son las leyes que se respetan o no, nosotros sabemos que en el Partido Justicialista o en una estructura partidaria, no prima precisamente el abstenerse a la forma sino una decisión política. Me parece bien que el compañero Ramírez presente esta causa y la lleve hasta la instancia que crea pertinente. Lo que creo es que esto va a ser una decisión política y como vos decís, hay compañeros del Consejo de la Provincia de Buenos Aires que se han incluido que no están de acuerdo a la Carta Orgánica y no están de acuerdo a las leyes. Son las formas en que a veces la voluntad popular se ve traicionada, y me parece que hubiera sido bueno que el Partido Justicialista diera la oportunidad de que hubiera realmente internas, que con la cantidad de afiliados peronistas con un padrón rico que tenemos desde el año 1982, ese Consejo la verdad que se podría haber hecho respetando las formas, la carta orgánica, las leyes, la verdad que hay muchas formas en condiciones y con capacidad para estar ocupando la representación del Partido Justicialista en Moreno. Bienvenidos, como decía Arturo Jauretche, todos los que llegan ahora, bienvenidos. Lo que sí, es bueno que vengan con un poquito de humildad y que no intenten enseñarle a la partera como se tiene hijos, entonces, me parece que los compañeros deberían haber respetado un poco la historia del peronismo, la militancia del peronismo, hay muchísimos compañeros que se fueron, muchísimos compañeros que están afiliados desde el año ‘82, hubiera sido bueno darle la oportunidad que alguna vez estuvieran al frente de su estructura partidaria, pero me parece que esto responde a la concepción que tiene el Evita. De la lista 11 son integrantes del Movimiento Evita y la mayoría no pertenecía al Partido Justicialista. Es la concepción de manejar la política que tiene el Movimiento Evita, es decir el sectarismo, el elitismo y el desconocimiento de la historia política del peronismo.

