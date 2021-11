La Lotería Provincial define qué niños y niñas ingresan al Nivel Secundario

Madres y padres que ven como sus hijos /as terminan el ciclo de la Primaria N° 73, deben concurrir a la escuela Secundaria N° 69. No hay distancia porque los servicios comparten edificio. Llevan DNI y algún amuleto para cruzar los dedos y encomendarse al azar. Esos niños y niñas tendrán vacante en el Nivel Secundario si su número sale un día antes de Nochebuena: Lotería Provincial nocturna.

Esto ocurre en Cuartel V, localidad donde tiene como proyecto estratégico construir una cárcel.

Belén, mamá de la Escuela 73 explicó a Desalambrar la situación que por falta de edificios expulsa del sistema educativo a niños /as: «En la Escuela hay 6° Año A, B y C, alrededor de 120 alumnos /as. En la Secundaria 69 (comparte edificio con la Primaria) hay solo 40 vacantes, pero de ese total contamos con 15 porque el resto se reserva para quienes repiten (10) y 15 para hermanos /as. Es decir, para 140 alumnos /as que terminan la Primaria y deben pasar al nivel Secundario, en la Escuela 69 solo hay quince vacantes para 105 egresados /os, y los que ingresen dependen del sorteo que se hará en diciembre por Lotería Provincial. Quedarán afuera 90 alumnos /as. Esto está ocurriendo en todo el distrito de Moreno y no encontramos solución porque el Inspector le comunicó a la Directora que anote solo a los chicos /as que pueden tener garantizado un lugar».

¿Qué harán ustedes, madres y padres, para obtener un derecho que no está garantizado?

Mañana a las 11 horas concentramos en la escuela porque lo que nos están robando es el derecho a la educación.

La tragedia educativa contiene el desplazamiento de los invisibles mientras se lanza el discurso de la inclusión con programas, parches de salida laboral. En la Secundaria 69 no hay bancos ni sillas para noventa niños /as que terminan la Primaria y en el horizonte inmediato encuentran que el Estado presente solo garantiza la Lotería Provincial para que el azar contenga a 15 alumnos /as y desplace a 90 niños /as.

Ampliaremos.