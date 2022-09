La mano del Estado y del privado, el Polideportivo en su cuestión de forma y de fondo

Julián Cigna, concejal de Juntos por el Cambio entrega una opinión y análisis diferente a la regla general que se impuso frente al expediente referido al Polideportivo Diego Armando Maradona en la localidad de Cuartel V: «En principio la política es el fondo y las formas, si con el fondo podemos estar de acuerdo, el proyecto no es una cuestión aislada».

Ni abstracta te digo

Si, es el Polideportivo dentro de un cambio de significación de 130 hectáreas que van a valorizar enormemente la propiedad de un multipropietario morenense muy conocido que es Bellsola Ferrer. Estoy de acuerdo con que se haga un parque industrial ahí, pero de nuevo, hay que cuidar las formas para que el fondo de la cuestión se pueda realizar».

¿Y si las formas no son cuidadas? ¿Cómo sostenemos el fondo?

Esa es la cuestión, hay que mejorar las formas para poder discutir los fondos.

Dame una idea sobre mejorar las formas sobre eso, ¿es un negocio millonario para Bellsola Ferrer en dólares? ¿Lo ves así?

Sin duda y me parece legítimo que así sea, el tema es que cuál es la participación que va a tener el Estado en toda esa valorización y también, si es un convenio que tiene que haber, los funcionarios tienen que cuidar los intereses del Estado.

Bien, si va a ser un negocio millonario para Balsena Ferrer, y yo digo, el grupo ZAG ¿cuál es el beneficio para el pueblo de Moreno? ¿El polideportivo? Es decir, ¿Hay proporción? ¿Nos dan las tierras para el polideportivo pero el dueño de la tierra se lleva 45 millones de dólares?

Desconozco las cifras.

Es lo que dijo o el cálculo que expresó en el recinto el concejal Cíccolo

Puede ser, desconozco, no es un ejercicio que haya hecho. Para mí, más allá del convenio y cuales son el toma y daca dentro de esa negociación, también hay que ver con mirada estratégica que un parque industrial al Estado le va a generar muchísimos ingresos, desarrollo local, trabajo local y es eso lo que necesita Moreno, sin duda, el punto es, de nuevo, las formas y dejar, porque no es la cuestión administrativa, no es el expedentismo como un dogma, es nada más cumplir con la función que los funcionarios tienen, rendirle cuentas al pueblo por medio del sistema de representación que tiene el legislativo, punto.

Suelo hablar de lo administrativo del expediente porque creo que la transparencia no se declama y no es muy difícil de no cumplir, quiero decir, si hay una demora porque el Estado es burocrático, mejor que se cumplan con los tiempos para evitar esto que es una marea de especulaciones con cierto tópicos que son razonables.

Si encuentran una forma de sortear y disminuir los tiempos para que la visión que tiene el proyecto político y el proyecto de gobierno que tiene la intendenta se haga más rápido, que lo muestren, que digan “che nosotros hicimos una sesión x”, no sé, el instrumento que hayan utilizado para transmitir la propiedad del propietario para el Estado, eso es lo que tienen que hacer, mostrar los instrumentos.

¿Y por qué no los muestran?

Bueno, la pregunta hay que hacérsela a los funcionarios.

¿Por qué es importante un cambio de zonificación? Así es un chino para cualquiera “cambio de zonificación” primera pregunta, la segunda. Cuando hay cambios muy direccionados arbitrarios, ¿dónde queda la integralidad que me dijiste recién?

Sí, al principio un cambio de zonificación significa o son los parámetros que habilitan a un propietario a darle un uso específico a la tierra, los cambios de zonificación que son actos administrativos pueden generar una valorización de esa tierra.

Hace un par de años me decían que era una gran caja

Está bien, yo participé en un cambio de zonificación en el área de perilago y no fue así, pero puede ser que en algún caso haya sucedido.

No lo digo como título, porque tampoco tengo pruebas, pero en el mundillo, en ese microclima de la política se señala que no se consigue fácilmente un cambio de zonificación

Lo que planteo en relación al cambio de zonificación es que hay una necesidad de pensar integralmente, como vengo diciendo, habría que discutir en general una normativa nueva para todo el distrito, hay que evitar este tipo de modificaciones en la zonificación.

¿Arbitrarias?

Discrecionales o puntuales. Tal vez lo mejor es debatir el todo y que seriamente se convoque los factores que se tengan que convocar, más allá del Concejo Deliberante.

¿El Consejo del Hábitat?

Es una herramienta que debería estar. Está vigente y no está instrumentado en el distrito. La visión de política de Estado tiene como fin dar el marco para que la comunidad se organice en el mercado, esto que parece muy abstracto, es decir, el Estado está para determinar los parámetros y después convocar a todos los actores que participan desde el mercado, que es un orden social. El mercado es un orden comunitario y todos esos actores que participan dentro de ese orden hay que sentarlos en una mesa, el Consejo del Hábitat sería una muy buena herramienta para que eso pase y sino el Concejo Deliberante que también tiene herramientas para hacerlo, desde las comisiones, de parlamentaria, de tantas veces que hemos debatido otros temas en el salón Kennedy con los funcionarios del Ejecutivo y también los concejales de ambos bloques, esas son las iniciativas que tenemos que buscar.