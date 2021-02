0 shares







TESTIMONIO DE LA DRA. ISABEL VERÓN –

Residente en Clínica Médica, la primer profesional del Mariano y Luciano de la Vega que contrajo coronavirus. La Dra. Isabel Verón dice que «la vacunación contra el virus está organizada, que la mayoría recibió las dosis de Sputnik V«. Aclara que ella recibió la primer dosis en los primeros días de enero y aguarda el complemento que aún no tiene fecha: «La vacunación en el Hospital está bastante organizado, por lo menos la mayoría de mis compañeros recibieron las dos dosis, en particular yo, recibí una sola dosis porque cuando fui a aplicarme la segunda no estaba en un listado que tiene el hospital, no sé porque, capaz fue un mal entendido. Después arranqué mis vacaciones y la verdad no fui aplicarme la segunda dosis».

¿Tenés conocimiento si hay compañeros y compañeras que han decidido no vacunarse?

Si, hay algunos compañeros pero muy pocos. Al principio había una negativa por parte de ellos y después terminaron vacunándose, pero la mayoría de los que yo conozco se vacunó.

La vacuna rusa tendría el efecto de inmunización con las dos dosis aplicadas, ¿qué tiempo se estima entre la primer y segunda aplicación?

La inmunización de la vacuna se da a partir del tercer/ cuarto mes, todos mis compañeros, yo también, nos infectamos de Covid y no volvimos a tener reinfección. Si bien, la colocación de la vacuna fue hace poquito vamos a ir viendo pero hasta ahora gracias a Dios ninguno tuvo reinfección

¿Cuándo te anotaste para la vacunación ¿Cómo es ese procedimiento?

Yo no me anoté en la página disponible en la web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, directamente como somos personal de salud del hospital nos vacunamos

Si te aplicaste la primer dosis en enero ¿cuál es el tiempo que se demanda para recibir la segunda dosis?

Dicen que mínimo 28 días a un mes.